93 वर्षांचा विक्रम मोडला, महाराष्ट्राच्या सई जाधव टेरिटोरियल आर्मीच्या पहिल्या महिला लेफ्टनंट, वडीलही मेजर

Sai Jadhav Army Story: देहरादून येथील इंडियन मिलिटरी अकादमी (आयएमए) मध्ये यंदा एक नवीन आणि गौरवशाली अध्याय लिहिला गेला. 93 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच, एका महिला ऑफिसर कॅडेटने या प्रतिष्ठित संस्थेत यशस्वीरित्या प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. हा सन्मान महाराष्ट्रातील कोल्हापूर येथील रहिवासी सई जाधव यांना देण्यात आला आहे. त्यांनी प्रादेशिक सैन्याच्या विशेष अभ्यासक्रमांतर्गत कठोर प्रशिक्षण पूर्ण केले आणि आता ती लेफ्टनंट बनली आहे. साई जाधव यांची कामगिरीभारतीय सैन्यलिंग समावेशन आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा परीक्षा आणि एसएसबी मुलाखत उत्तीर्ण झाल्यानंतर सई जाधव यांची निवड झाली. त्यांनी आयएमएमध्ये सहा महिन्यांचे सखोल आणि आव्हानात्मक लष्करी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले. हे प्रशिक्षण केवळ शारीरिकदृष्ट्या कठीण नव्हते तर मानसिकदृष्ट्याही कठीण होते. त्यांचे यश अनेक अडथळ्यांवर मात करताना दाखवलेल्या अढळ दृढनिश्चय, शिस्त आणि धैर्याचे प्रतीक आहे. तिचे यश देशभरातील हजारो तरुणींना प्रेरणा देते ज्या भारतीय सशस्त्र दलात सामील होण्याचे आणि देशाची सेवा करण्याचे स्वप्न पाहतात.
इंडियन मिलिटरी अकादमी (IMA) गेल्या अनेक वर्षांपासून देशासाठी उत्कृष्ट लष्करी अधिकारी तयार करत आहे. ही पासिंग आउट परेड (POP) अकादमीसाठी ऐतिहासिक होती. लेफ्टनंट सई जाधव यांनी IMA मध्ये प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या पहिल्या महिला ऑफिसर कॅडेट बनून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. प्रादेशिक सैन्यासाठी आवश्यक असलेले सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण तिने यशस्वीरित्या पूर्ण केले आणि लेफ्टनंट म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.
सई जाधवने तिचे प्रशिक्षण नियमित आयएमए कोर्समधून नव्हे तर टेरिटोरियल आर्मीच्या स्पेशल ट्रेनिंग कोर्समधून पूर्ण केले. या कोर्समध्ये प्रवेश घेतलेल्या 16 ऑफिसर कॅडेट्समध्ये ती एकमेव महिला होती. तिचा अनुभव सांगताना सईने स्पष्ट केले की हे प्रशिक्षण शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक होते. तथापि, यामुळे तिचे नेतृत्व कौशल्य, लवचिकता आणि भारतीय सैन्याप्रती कर्तव्याची खोल भावना बळकट झाली. पासिंग आउट समारंभात तिच्या पालकांनी तिच्या खांद्यावर लेफ्टनंटचे स्टार ठेवले.
सई जाधव यांच्या कामगिरीची मुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या मजबूत लष्करी इतिहासात खोलवर रुजलेली आहेत. सई जाधव यांचे वडील संदीप जाधव हे भारतीय सैन्यात मेजर आहेत. त्यांचे आजोबा ब्रिटिश सैन्यात सेवा बजावत होते. सई यांच्या सशस्त्र दलात करिअर करण्याच्या निर्णयात ही समृद्ध कुटुंबाची लष्करी परंपरा महत्त्वाची होती. लेफ्टनंट सई जाधव यांचे यश केवळ वैयक्तिक कामगिरी नाही तर भारतीय सैन्यात महिलांना समान संधी मिळण्याचा मार्गही मोकळा करते. या कार्यक्रमादरम्यान, जून 2026 पासून, महिला अधिकारी कॅडेट्स नियमितपणे आयएमएमध्ये पुरुष कॅडेट्ससोबत खांद्याला खांदा लावून प्रशिक्षण देतील आणि पासिंग आउट परेडमध्ये देखील सहभागी होतील अशी घोषणा करण्यात आली.