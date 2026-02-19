Salary of MP : राज्यसभेच्या खासदारांना किती पगार मिळतो? विशेषाधिकार जाणून घ्या

पुन्हा एकदा राज्यसभेच्या खासदारकीची चर्चा होऊ लागली आहे. राज्यसभेवरील खासदारांचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यामुळे आता राज्यातून कुणाला संधी मिळणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. अशातच राज्यसभेवर शरद पवार जाणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. राज्यातील खासदारांना किती पगार मिळतो. त्यांच्याकडे कोणती पावर असते हे जाणून घ्या.
खासदारांच्या पगाराबाबत बोलायचे झाले तर, राज्यसभेच्या खासदारांना मासिक ₹124000 वेतन मिळते. या वर्षी खासदारांचे पगार वाढवण्यात आले. पूर्वी हे पगार ₹100000होते, जे आता ₹124000 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. खासदारांना दैनिक भत्ता देखील मिळतो, जो ₹2000 वरून ₹ 2500 पर्यंत वाढला आहे. खासदारांना मिळणाऱ्या सुविधांबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांना दरवर्षी फोन आणि इंटरनेटसाठी भत्ता मिळतो. यासोबतच त्यांना घर, गाडी, घरकामासाठी मदतनीस इत्यादी सुविधा दिल्या जातात. त्यांना दरवर्षी 50 हजार युनिट वीज मोफत मिळते. यासोबतच 4 हजार किलोलिटर पाणीही मोफत मिळते. यासोबतच, खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबाला वर्षभरात 34 मोफत देशांतर्गत विमानांमध्ये प्रवास करण्याची सुविधा मिळते. रेल्वेने प्रवास करण्याची सुविधा देखील आहे. खासदार खाजगीरित्या प्रथम श्रेणीत ट्रेनने प्रवास करू शकतात.
मतदार संघातील कामांसाठी दरमहा ₹87000 मिळताl. कार्यालयीन खर्च भत्ता (Office Expense Allowance) म्हणून दरमहा एकूण ₹75000 रुपये मिळतात. यापैकी ₹50000 खासगी सचिव किंवा साहाय्यकांच्या पगारासाठी दिले जातात. उर्वरित ₹25000 स्टेशनरी आणि टपाल खर्चासाठी असतात. दैनिक भत्ता (Daily Allowance) म्हणून संसदेच्या अधिवेशनासाठी किंवा समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहिल्यास दररोज ₹2500 मिळतात.
नवी दिल्लीत मुख्य ठिकाणी विनामूल्य निवास (Rent-free accommodation) दिला जातो. अधिकृत निवास न घेतल्यास दरमहा ₹2 लाख घरभाडे भत्ता मिळू शकतो. प्रवास सुविधा देखील दिली जाते. स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी वर्षाला 34 मोफत विमान फेऱ्या. देशभरात प्रथम श्रेणीच्या (AC-1) रेल्वेने अमर्याद मोफत प्रवास मिळतो.
वीज आणि पाण्याच्या खर्चासाठी वर्षाला 50000 युनिट वीज आणि 4 लाख लिटर पाणी मोफत दिले जाते. केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत (CGHS) स्वतःला आणि कुटुंबाला पूर्णपणे मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतात.
टेलिफोन आणि इंटरनेटसाठी वर्षाला ₹1.5 लाख दिले जातात. लॅपटॉप, प्रिंटर यांसारखी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी कार्यकाळात ₹2.5 लाख पर्यंत निधी मिळतो.
माजी खासदारांना दरमहा ₹31000 पेन्शन मिळते. पाच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी दरमहा ₹2500 अतिरिक्त पेन्शन मिळते.