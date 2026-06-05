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पुण्यात देवाच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री; महाराष्ट्रातील खेडेगावातील बाजारात पाकिस्तानच्या वस्तू आल्या कशा?

चिंचवडच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ उडाली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 05, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:40 PM IST
पुण्यात देवाच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री; महाराष्ट्रातील खेडेगावातील बाजारात पाकिस्तानच्या वस्तू आल्या कशा?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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