/पुण्यात देवाच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री; महाराष्ट्रातील खेडेगावातील बाजारात पाकिस्तानच्या वस्तू आल्या कशा?

Pune News : भारतात मेड इन चायना वस्तूंचा सुळसुळाट असताना आता महाराष्ट्रातील खेडेगावातील बाजारात पाकिस्तानच्या वस्तू विकल्या जात आहेत. पुण्यात देवाच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री होत असल्याचा धक्कादाक प्रकार उघडकीस आला आहे. या वस्तूंवर‘Made in Pakistan’ असे लेबल लागले आहेत. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ‘Made in Pakistan’ वस्तू पाहून संताप व्यक्त केला जात आहे.
चिंचवड येथील श्री मोरया गोसावी मंदिराजवळ संकष्टी चतुर्थीनिमित्त भरणाऱ्या यात्रेत कथितपणे ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तू विक्रीसाठी आल्याचा दावा एका महिलेने केला आहे. या संदर्भातील व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. व्हिडिओमध्ये संबंधित महिला यात्रेतून खरेदी केलेली चादर दाखवत आहे. चादर धुतल्यानंतर तिच्या एका कोपऱ्यात लपविण्यात आलेले लेबल आढळल्याचे ती सांगते. त्या लेबलवर ‘Made in Pakistan’ असा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या घटनेनंतर स्थानिक बाजारपेठांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या उगमाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यात्रेत आणि रस्त्यावरील स्टॉलवर विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंची तपासणी होते का, असा सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. व्हिडिओमध्ये संबंधित महिलेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. देशात पाकिस्तानी वस्तूंवर विविध प्रकारचे निर्बंध असताना अशा वस्तू स्थानिक बाजारात कशा पोहोचतात, असा प्रश्न तिने उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर या व्हिडिओची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. काहींनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तर काहींनी वस्तूंच्या लेबलची पडताळणी करूनच निष्कर्ष काढण्याची भूमिका घेतली आहे. नागरिकांनी कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी तिच्यावरील उत्पादन तपशील, उत्पादक कंपनीचे नाव आणि मूळ देश याची खात्री करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
या प्रकरणातील व्हिडिओ व्हायरल झाला असला तरी संबंधित वस्तू नेमकी कुठून आली, ती अधिकृतपणे आयात झाली होती की नाही, तसेच विक्रेत्याची बाजू काय आहे, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी या प्रकाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
गणेश भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या मोरया गोसावी मंदिरा समोर पाकिस्तानी चादर विक्री झाल्याचा दावा महिलेने केल्या नंतर चिंचवड पोलिसांनी प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. सदर महिलेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. चौकशी साठी पथक ही तयार करण्यात आले आहे. दुसरीकडे मोरया गोसावी मंदिरा समोर बसणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्या संबंधी महापालिकेशी पत्रव्यवहार ही केला जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.