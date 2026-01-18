पालिकेच्या निकालानंतर शरद पवारांना धक्का? बड्या नेत्याची भाजपमध्ये घरवापसी? नेमकं काय घडतंय? जाणून घ्या!

Samarjeet Ghatge: फेसबुक पेजवरून तुतारीचं चिन्ह हटवल्यानंतर समरजीत घाटगे भाजपात प्रवेश करणार अशी चर्चा होती. मात्र त्यावर आता चंद्रकांत पाटलांनी
शिक्कामोर्तब केलाय. समरजीत घाटगेंच्या प्रवेशाची फक्त औपचारिकता बाकी असल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलंय. दरम्यान यानंतर रोहित पवारांनी भाजपला टोला लगावलाय.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते समरजित घाटगेंची घरवापसी जवळजवळ निश्चित झालीय. पवारांची साथ सोडून घाटगे पुन्हा एकदा भाजपात जाणार आहेत. कारण समरजित घाटगेंच्या भाजप प्रवेशाची फक्त औपचारिकता बाकी
असल्याचं विधान मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी केलंय, आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घाटगेंचे कार्यकर्ते भाजपच्या चिन्हावर लढणार असल्याचं देखील चंद्रकांत पाटलांनी यावेळी म्हटलंय. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीत
कोल्हापुरात पवारांच्या राष्ट्रवादीला याचा फटका बसू शकतो.
चंद्रकांत पाटलांच्या दाव्यानंतर रोहित पवारांनी देखील यावर भाष्य केलंय. समरजित घाटगे यांनी अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाहीये. त्यामुळे या विषयावर आता बोलणं उचित ठरणार नसल्याचं रोहित पवार
यांनी म्हटलंय. तसंच यावेळी त्यांनी भाजपला देखील टोला लगावला आहे.
महापालिका निवडणुकीत कोल्हापुरात राष्ट्रवादीला पाहिजे तसं यश मिळालेलं नाही, त्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीआधी घाटगे भाजपात गेल्यास याचा मोठा फटका बसू शकतो, विधानसभा निवडणुकीआधी समरजित घाटगेंनी
पवारांच्या राष्ट्रवादीत जात विधानसभा लढवली, मात्र, हसन मुश्रीफांनी त्यांचा पराभव केला, दरम्यान यानंतर घाटगे घरवापसी करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत चंद्रकांत पाटलांनी दिले आहेत.
राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षात प्रवेश करत घाटगे यांनी मुश्रीफांच्या विरोधात शड्डू ठोकला.. मात्र समरजीत घाटगेंना विधानसभेला पराभवाचा सामना करावा लागला. राज्यात महायुतीचं सरकार आलं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर समरजीत घाटगे यांची पावलं पुन्हा भाजपकडे वळताहेत का अशी चर्चा सुरू झालीय.. त्यातच त्यांनी भाजप मंत्री आणि नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटींमुळे या चर्चांना बळ मिळालंय.
विधानसभा निवडणुकीत हसन मुश्रीफ विरुद्ध समरजीत घाटगे असा संघर्ष झाला. पण या निवडणुकीत घाटगे यांना पराभव स्वीकारावा लागला. ज्यांच्या मदतीने हसन मुश्रीफ यांचा विजय सुकर झाला ते ठाकरे पक्षाचे नेते संजयबाबा घाटगे याच्या भाजप पक्षप्रवेशाची चर्चा सुरु झालीय. ही चर्चा सुरु झाल्यानंतर काही दिवसातच समरजीत घाटगे यांची भाजप पक्ष प्रवेशाची चर्चा रंगू लागलीय.
कागलमधील मातब्बर नेते समरजीत घाटगे हे विधानसभेआधी भाजपचे कोल्हापूर ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष होते. देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून त्यांचा परिचय होता.. मात्र तिकीट मिळणार नसल्यानं त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. मात्र आता ते पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा सुरू झालीय.समरजीत घाटगेंनी खासगीत बोलताना याला नकार दिला असला तरी पडद्यामागे काही तरी घडामोडी नक्कीच सुरू असल्याचं बोललं जातंय.