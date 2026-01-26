Sambhaji Bhide: शरद पवारांवर बोलताना संभाजी भिडेंची जीभ घसरली, 'अशी किड...'

Sambhaji Bhide On Sharad Pawar: शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे संस्थापक संभाजी भिडे हे गडकिल्ले मोहिमेसाठी ओळखले जातात. पण अनेकदा वादग्रस्त विधानामुळे ते नेहमीच चर्चेत असतात. शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे संस्थापक संभाजी भिडे यांची वादग्रस्त विधाने नेहमीच चर्चेत राहिली आहेत. 2023 मध्ये महात्मा गांधींवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याने अमरावतीत गुन्हा दाखल झाला होता. त्याच वर्षी त्यांनी 15 ऑगस्टला 'काळा दिवस' म्हणत राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वजावर टीका केली. 2025 मध्ये सांगलीत दांडिया खेळण्याला 'हांडगेपणा आणि नपुंसकत्व' संबोधले, भारताला 'निर्लज्ज लोकांचा देश' म्हटले होते. यापूर्वी 'सर्वधर्म समभाव हा ना धड स्त्री ना धड पुरुष' असे विधान केले होते. नाशिकमध्ये आंबे खाण्याने मुले होतात असा दावा करून वाद ओढवला होता.आता त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केलंय.
शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे हे कर्जत शहरात आले होते. त्यांचा दौरा हा लोहगड, भीमगड आणि भिवगड या ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या अभियानासाठी होता. या वेळी ते स्थानिक लोकांशी बोलत असताना, राष्ट्रवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर कठोर शब्दांत हल्ला चढवला. यावेळी त्यांनी पवारांना देशाच्या विरोधात काम करणारे म्हणून हिणवले.
भिडे यांनी शरद पवार यांना देशाच्या हिताविरुद्ध काम करणारे म्हणून संबोधले. ते म्हणाले की, पवार हे एक प्रकारचे राष्ट्रविरोधी व्यक्ती आहेत, जे देशाच्या सन्मानाला धक्का देतात. पुढे जाऊन त्यांनी पवारांना एक धूर्त आणि अनुचित व्यक्ती म्हणून वर्णन केले, जे देशातील सच्च्या नागरिकांसाठी धोका आहेत.
भिडे यांनी शरद पवार यांना महात्मा गांधींच्या आदर्शांना कलंक लावणारे म्हणून हल्ला केला. ते म्हणाले की, पवार हे गांधींच्या विचारसरणीला अपमान करणारे आहेत, जणू काही ते गांधींच्या वारशाला हानी पोहोचवणारे आहेत.
भिडे यांनी शरद पवार यांना महाराष्ट्र राज्य आणि संपूर्ण देशासाठी एक प्रकारची हानीकारक कीड म्हणून वर्णन केले. ते म्हणाले की, अशी कीड राज्याराज्यात पसरली आहे आणि ती काढून टाकण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.