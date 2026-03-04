English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • युद्ध आखातात अफवांचं पीक मराठवाड्यात, अफवांमुळे पेट्रोलपंपावर इंधन भरण्यासाठी लांबच लांब रांगा

युद्ध आखातात अफवांचं पीक मराठवाड्यात, अफवांमुळे पेट्रोलपंपावर इंधन भरण्यासाठी लांबच लांब रांगा

Sambhajinagar News: इस्त्रायल-इराण युद्धाचा भडका उडालेला असतानाच महाराष्ट्रात अफवांचं पीक आलंय. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दुप्पट होतील. पेट्रोल संपून जाईल या भीतीनं पेट्रोलपंपावर टाकी फुल करण्यासाठी वाहनधारकांच्या रांगा लागल्या होत्या. रिल्सबाजांनी सोशल मीडियावर अफवांचा बाजार मांडला होता. रिलबाज अफवा परसवतात हे माहिती असतानाही लोकं अफवांना बळी पडतायेत.  

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 4, 2026, 07:28 PM IST
विशाल करोळे, झी मिडिया, संभाजीनगर: मराठवाड्यातल्या नांदेड हिंगोली आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या पेट्रोल पंपावर अचानक गर्दी उसळलेली गर्दी पाह एरव्ही शंभर दोनशे रुपयांचं पेट्रोल भरणारे दुचाकीचालक टाकी फुल्ल करण्याचा आग्रह धरत होते. कारचालकांचीही तशीच परिस्थिती होती. याला कारण ठरलं मराठवाड्यात उठलेली अफवा. इराण- इस्त्रायल युद्धामुळं पेट्रोल डिझेलची टंचाई निर्माण झाल्याची अफवा मराठवाड्यात पसरली होती. पेट्रोलपंपावरील पेट्रोल डिझेल संपण्याआधीच वाहनांच्या टाक्या फुल करण्यासाठी लोकांची गर्दी झाली होती.

अफवांमुळे नांदेडमध्ये पेट्रोल पंपावर तुफान गर्दी उसळली

अमेरिका इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारतातील पेट्रोलसाठा संपणार आणि पेट्रोल महागणार अशी अफ़वा सोशल मीडियावर पसरल्याने नांदेडमध्ये पेट्रोल पंपावर तुफान गर्दी उसळली. नांदेडमध्ये दुपारपर्यंत पेट्रोल पंपावर नियमित सारखे साधारण दृश्य होते. पण सायंकाळी पेट्रोल पंपावर वाहनधारकांनी अचानक एकच गर्दी केली. धुळवडीमुळे काही पेट्रोल पंप सकाळपासून बंद होते. तर जे पेट्रोल पंप सुरु होते त्यावर सायंकाळी गर्दी उसळली होती. वाहनधारकांच्या रांगा लागल्या होत्या. पेट्रोल मिळणार नाही या अफवेमुळे अनेकांनी आपल्या गाड्यांचे टॅंक फुल देखील केले. आखाती देशातील युद्धाच्या परिस्थितीमुळे पेट्रोलचे भाव वाढणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्याने हा गोंधळ उडाला. दरम्यान पेट्रोल पंप बंद होणार नाही, मोठा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती पेट्रोल पंप चालकांनी दिली.

पेट्रोल-डिझेल टंचाईची रिल्सबाजांनी पसरवली अफवा

सोशल मीडियावरील रिल्सबाजांनी यात भर टाकली. व्ह्यूज आणि लाईक मिळवण्यासाठी या रिल्सबाजांनी पेट्रोल-डिझेलची टंचाई निर्माण होईल अशी अफवा उडवून दिली. पेट्रोलचे भाव अडीचशे रुपये लीटर रुपयांवर जाईल या भीतीनं टँकफूल करण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली. या अफवांचं पीक एवढं जोरदार होतं की लोकांना ही अफवा आहे हे माहिती असूनही लोकांनी पेट्रोलपंपावर गर्दी केली होती. शेवटी पेट्रोलपंप डिलर असोसिएशनला मुबलक पेट्रोल-डिझेलचा साठा असल्यानं घाबरु नये असं आवाहन करावं लागलं.

सोशल मीडियावरील रिल्सवर विश्वास ठेवू नका 

अफवा फक्त पेट्रोल डिझेलपुरत्याच मर्यादित राहतील असं नाही. युद्धाच्या वेळी वेगवेगळ्या प्रकारच्या अफवा उठत असतात. त्यामुळं डोळसपणं विचार करा. सोशल मीडियावरील रिल्सवर विश्वास ठेऊन अस्वस्थ होऊ नका.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Sambhaji Nagarpetrol Rumorspublic queues at petrol pumps

