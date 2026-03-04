युद्ध आखातात अफवांचं पीक मराठवाड्यात, अफवांमुळे पेट्रोलपंपावर इंधन भरण्यासाठी लांबच लांब रांगा

विशाल करोळे, झी मिडिया, संभाजीनगर: मराठवाड्यातल्या नांदेड हिंगोली आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या पेट्रोल पंपावर अचानक गर्दी उसळलेली गर्दी पाह एरव्ही शंभर दोनशे रुपयांचं पेट्रोल भरणारे दुचाकीचालक टाकी फुल्ल करण्याचा आग्रह धरत होते. कारचालकांचीही तशीच परिस्थिती होती. याला कारण ठरलं मराठवाड्यात उठलेली अफवा. इराण- इस्त्रायल युद्धामुळं पेट्रोल डिझेलची टंचाई निर्माण झाल्याची अफवा मराठवाड्यात पसरली होती. पेट्रोलपंपावरील पेट्रोल डिझेल संपण्याआधीच वाहनांच्या टाक्या फुल करण्यासाठी लोकांची गर्दी झाली होती.
अमेरिका इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारतातील पेट्रोलसाठा संपणार आणि पेट्रोल महागणार अशी अफ़वा सोशल मीडियावर पसरल्याने नांदेडमध्ये पेट्रोल पंपावर तुफान गर्दी उसळली. नांदेडमध्ये दुपारपर्यंत पेट्रोल पंपावर नियमित सारखे साधारण दृश्य होते. पण सायंकाळी पेट्रोल पंपावर वाहनधारकांनी अचानक एकच गर्दी केली. धुळवडीमुळे काही पेट्रोल पंप सकाळपासून बंद होते. तर जे पेट्रोल पंप सुरु होते त्यावर सायंकाळी गर्दी उसळली होती. वाहनधारकांच्या रांगा लागल्या होत्या. पेट्रोल मिळणार नाही या अफवेमुळे अनेकांनी आपल्या गाड्यांचे टॅंक फुल देखील केले. आखाती देशातील युद्धाच्या परिस्थितीमुळे पेट्रोलचे भाव वाढणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्याने हा गोंधळ उडाला. दरम्यान पेट्रोल पंप बंद होणार नाही, मोठा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती पेट्रोल पंप चालकांनी दिली.
सोशल मीडियावरील रिल्सबाजांनी यात भर टाकली. व्ह्यूज आणि लाईक मिळवण्यासाठी या रिल्सबाजांनी पेट्रोल-डिझेलची टंचाई निर्माण होईल अशी अफवा उडवून दिली. पेट्रोलचे भाव अडीचशे रुपये लीटर रुपयांवर जाईल या भीतीनं टँकफूल करण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली. या अफवांचं पीक एवढं जोरदार होतं की लोकांना ही अफवा आहे हे माहिती असूनही लोकांनी पेट्रोलपंपावर गर्दी केली होती. शेवटी पेट्रोलपंप डिलर असोसिएशनला मुबलक पेट्रोल-डिझेलचा साठा असल्यानं घाबरु नये असं आवाहन करावं लागलं.
अफवा फक्त पेट्रोल डिझेलपुरत्याच मर्यादित राहतील असं नाही. युद्धाच्या वेळी वेगवेगळ्या प्रकारच्या अफवा उठत असतात. त्यामुळं डोळसपणं विचार करा. सोशल मीडियावरील रिल्सवर विश्वास ठेऊन अस्वस्थ होऊ नका.