महाराष्ट्रातील सिंहाना मराठी भाषा कळेना! मराठी-कानडी वाद संभाजीनगरच्या प्राणिसंग्रहालयात

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 30, 2025, 10:37 PM IST
महाराष्ट्रातील सिंहाना मराठी भाषा कळेना! मराठी-कानडी वाद संभाजीनगरच्या प्राणिसंग्रहालयात
विशाल करोळे, झी 24तास छत्रपती संभाजी नगर  : मराठी-कानडी वाद सर्वश्रुत आहे. पण संभाजीनगरच्या सिद्धार्थ प्राणीसंग्रहालयात चक्क सिंहांनी कानडी बाणा दाखवलाय. जे काही सांगायचंय ते सिंहांना फक्त कन्नड भाषेत सांगावं लागतं आहे. आता सिद्धार्थ प्राणीसंग्रहालयात कन्नड भाषा येणारा कोणीही कर्मचारी नाही आहे. त्यामुळं प्राणीसंग्रहालयाची सिंहांच्या कन्नडप्रेमामुळं चांगलीच अडचण झाली आहे. 

संभाजीनगरच्या सिद्धार्थ प्राणीसंगहालयाची शान वाढवण्यासाठी तिथं दोन नवे पाहुणे आले आहेत. या संग्रहालयात अर्जुन आणि सुचित्रा नावाची सिंह आणि सिंहीणीची जोडी आणण्यात आली आहे. सिंहाची ही जोडी आल्यानंतर एक वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या म्हणजे भाषेची.... आता तुम्ही म्हणाल अर्जुन तर सिंह आहे. त्याचा आणि मराठी भाषेचा संबंध काय?... तर मेख इथंच आहे. ही सिंहाची जोडी कर्नाटकातील शिमोग्यातून आणली आहे. तिथंच या सिंह आणि सिंहणीचा जन्म झाला. त्यांची काळजी घेणारे कन्नड भाषिक होते.

साहजिकच या सिंहांना जवळ बोलावणे, खायला घालणे हे आदेश त्यांना कन्नड भाषेतून दिले जात होते. सिंहांना आता त्या कन्नड भाषेतील कमांडशिवाय काहीच समजत नाही. सिद्धार्थ प्राणीसंग्रहालयात आणल्यानंतर तिथल्या कर्मचा-यांना कन्नड बोलता येत नाही त्यामुळं त्यांनी मराठीत काहीही बोललेलं किंवा कमांड दिलेल्या समजत नाही... सुदैवानं महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत हे कन्नड भाषिक आहेत. त्यांनी एका दिवसापुरत्या कन्नड भाषेत कमांड देऊन सिंहांच्या जोडीला खाऊ पिऊ घातलं... आता महापालिका आयुक्त रोज तर सिंहांना खायला देण्यासाठी येऊ शकत नाही. त्यामुळं आपला मराठी बाणा बाजुला ठेऊन तिथल्या कर्मचा-यांना जुजबी कन्नडचं प्रशिक्षण द्यावं लागणार आहे.

 सिंहाची जोडी सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालयात येऊन चारच दिवस झालेत. सिंहांना कन्नड जशी समजत होती तशी आता मराठीही समजेल असा आशावाद महापालिका आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. 

असं म्हणतात की प्राण्यांना प्रेमाची भाषा पुरेसी आहे मात्र जे शब्द रोज कानावर येतात त्यांची त्यांना सवय झाली असते आणि त्यानंतर काय करायचं हे त्यांना माहिती असतं आतापर्यंत कानडी सूचना ऐकणारे हे सिंह थेट मराठी भाषा प्रदेशात आले त्यामुळे निश्चितपणे अडचण येते मात्र महाराष्ट्रात आल्यावर सिंहानाही लवकरच मराठी कळेल समजेल हीच अपेक्षा आपण करूया... पण तुर्तास सिंहांना कानडी भाषेत समजावून सांगण्यासाठी तिथले कर्मचा झटपट कानडी भाषा पुस्तक घ्यावं का या विचारात असल्याची खुमासदार चर्चा सुरु आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Sambhaji NagarSiddharth PranisangrahalaymarathikannadControversary

