/2 वेळा नापास केल्याने वर्गशिक्षकावर राग, टीसी घेण्याच्या बहाण्याने शाळेत जाऊन केला हल्ला;संभाजीनगर हादरलं!

शाळेत विद्यार्थी घडतात, संस्कार रुजतात आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडवतात, मात्र छत्रपती संभाजीनगरातील एका शाळेत घडलेली घटना या संस्कृतीलाच हादरा देणारी ठरली आहे. टीसी घेण्यासाठी आलेल्या एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याने स्वतःच्या शिक्षकावर थेट चाकूने हल्ला केला. तुझ्यामळे परीक्षेत नापास झालो या रागातून या विद्यार्थ्याने गुरुलाच भोसकले.
सीसीटिव्हीत दिसणारी धक्कादायक घटना छत्रपती संभाजी नगरच्या लिटल फ्लॉवर शाळेतली आहे. दोन वेळा नापास झाल्याने शाळा सोडलेला हा विद्यार्थी त्याचं टीसी घ्यायला शाळेत आला. सुरुवातीला त्यानं मुख्यध्यापकांसोबत वाद घातला. आपल्याला नापास का करण्यात आलं हे विचारण्यासाठी त्याने वर्गशिक्षकाला बोलवण्यास सांगितलं. मुलाच्या मनात वेगळाच विचार होता, शर्टमधून त्यानं चाकू लपवला होता, वर्गशिक्षक समोर येताच त्यानं वर्गशिक्षकाला चाकूनं भोसकलं. काही क्षणात झालेल्या हल्ल्यानंतर शिक्षकानं कसाबसा बचाव केला, दोन वेळा नववीत नापास केल्याने या मुलाचा वर्गशिक्षकावर राग होता, या रागातून शिक्षकावर हल्ला केला, हल्ल्यानंतर फरार विद्यार्थ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.
या घटनेने छत्रपती संभाजीनगरच्या शैक्षणिक वर्तुळात दहशतीचं वातावरण आहे, शाळकरी मुलामधली हिंसेची,शत्रुत्वाची भावना आणि शिक्षकाबद्दलची एवढी तीव्र नकारात्मकता का , याच्या कारणांबाबत मानसोपचार तज्ञ सांगतात. सध्या हल्ल्यातून कसाबसा जीव वाचवलेला शिक्षक मृत्यूशी झुंज देतोय. मात्र जो शिक्षक विद्यार्थी घडवतो त्याच्या आयुष्याला शिक्षणाचं कोंदण देऊन आकार देतो त्यालाच विद्यार्थ्यांच्या रागाचा असा सामना करावा लागतोय. लहानवयातील वाढत्या हिंसात्मक वृत्तीबाबत समाज म्हणून आपण कुठे चुकतोय का याचा विचार करण्याची वेळ आलीय.
हवामान खात्याने जिल्ह्यात पुढील तीन दिवस पावसाचा हाय अलर्ट दिला आहे. या काळात जिल्ह्यात अतीमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यभरात मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. रायगड जिल्ह्यातही पावसाचा जोर कायम असून मुख्य रस्ते, गावांमधील सखल भाग आणि नदी-नाल्यांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, 2 जुलै ते 4 जुलै या कालावधीत हवामान खात्याने अतिवृष्टीची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले असून, अत्यावश्यक कामाशिवाय नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, तसेच नदी, ओढे आणि धबधब्यांच्या परिसरात जाणे टाळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.हवामान विभागाने पालघर जिल्ह्यासाठी अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, अंगणवाडी, आश्रमशाळा आणि आयटीआय संस्थांना सुट्टी जाहीर केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी मात्र कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात सहकार्य करावे, असे आदेशात नमूद आहे. शिवाय प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि विनाकारण घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे.