CIDCO Crime Update: मोठ्या कंपन्यांचे इव्हेंट सांगून 17.51 लाख उकळले; संभाजीनगरातील धक्कादायक प्रकार

Chatrapati SambhajiNgar News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली मोठी फसवणूक झाल्याची घटना समोर आली आहे. जलद नफा मिळेल आणि व्यवसायात भागीदार होता येईल, अशा गोड बोलण्याला भुलून एका तरुणाने आपली बचत आरोपींकडे दिली. सुरुवातीला सर्व काही विश्वासार्ह वाटत असल्याने त्याने वेळोवेळी रक्कम दिली, मात्र काही महिन्यांनी व्यवहारात संशय निर्माण झाला. पैसे परत मागितल्यावर टाळाटाळ सुरू झाली आणि अखेर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याने पोलिसांकडे धाव घेतली. या घटनेमुळे गुंतवणूक करताना काळजी घेण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
घटना कशी उघडकीस आली
एन-9 सिडको परिसरात राहणाऱ्या फिर्यादी तरुणाची ओळख आरोपी संजना देविदास चौधरी हिच्याशी तिच्या भावामार्फत झाली होती. संजना चौधरी आणि तिचा भाऊ सुयश देविदास चौधरी यांनी आपण इव्हेंट मॅनेजमेंट क्षेत्रात काम करत असल्याचे सांगितले. मोठ्या कंपन्यांचे कार्यक्रम आपल्या मार्फत आयोजित केले जातात आणि व्यवसाय विस्तारासाठी गुंतवणूकदारांची गरज आहे, असे त्यांनी सांगून तरुणाचा विश्वास जिंकला.
गुंतवणुकीच्या नावाखाली रक्कम उकळली
आरोपींनी सुरुवातीला कमी रकमेची मागणी करून व्यवहार सुरू केला. नंतर नफ्याचे आश्वासन देत टप्प्याटप्प्याने अधिक पैसे घेण्यात आले. बनावट कागदपत्रे आणि कामाचे फोटो दाखवून व्यवहार खरे असल्याचे भासवण्यात आले. अशा प्रकारे आरोपी बहीण-भावाने मिळून एकूण 17 लाख 51 हजार रुपये घेतले. काही काळानंतर अपेक्षित परतावा मिळाला नाही, तसेच संपर्क टाळण्यास सुरुवात झाल्याने फिर्यादीला संशय आला.
पोलिसांत गुन्हा दाखल
पैसे परत मिळत नसल्याचे लक्षात येताच तरुणाने सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीनुसार संजना देविदास चौधरी आणि सुयश देविदास चौधरी यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी सुरू केली असून व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे.
नागरिकांसाठी सतर्कतेचा इशारा
अलीकडच्या काळात जलद नफ्याचे आमिष दाखवून आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार वाढताना दिसत आहेत. अनोळखी व्यक्तींवर विश्वास ठेवून मोठी रक्कम देण्यापूर्वी कागदपत्रांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. अधिकृत नोंदणी, करारपत्र आणि व्यवहाराची लेखी नोंद नसल्यास गुंतवणूक टाळावी, असा सल्ला पोलिसांकडून देण्यात येत आहे. ही घटना इतरांसाठी सावधानतेचा इशारा ठरत आहे.