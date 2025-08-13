'इथे माज उतरवला जाईल' पोलिसांसमोर धमकी देणाऱ्या गुंडाला 'अशी' घडवली अद्दल!

Sambhajinagar Police: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांच्या कौतुकास्पद कामगिरीची एक बातमी समोर आलीय. कुख्यात गुंड तेजा उर्फ सय्यद फैजल याची धिंड काढत पोलिसांनी त्याचा माज उतरवला.तेजाचा शहरातील काही भागात प्रचंड प्रभाव होता.. त्याचे फॉलोवर्स सुद्धा होते. पोलिसांसमोर काल त्याने गोळीबाराची धमकी दिली होती.त्यामुळे पोलिसांचा गुंडांवर धाक उरलाय की नाही असा सवाल उपस्थित केला जात होता. मात्र आज संभाजीनगर पोलिसांनी गुंड तेजाचा माज उतरवलाय.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसांसमोर धमकी देणारा गुंड सय्यद फैजल ऊर्फ तेजा पहिल्या दृष्यामध्ये दिसतोय. तर त्यांची मुंडण करून पोलिसांनी धिंड काढत तेजाचा माज उतरवल्याचं दुसऱ्या दृष्यांमध्ये आपण पाहिलं असेल. केसांचा तुरा मिरवणारा तेजाचे केसही पोलिसांनी भादरले.मैत्रिणीवर गोळीबार करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न गुंड सय्यद फैजल ऊर्फ तेजानं केला होता..या प्रकरणात पोलिसांनी त्याला अटक केलीय. मात्र मंगळवारी कॅमेरे पाहताच तेजानं पोलिसांसमोरच आणखी 2 ते 3 मुलींवर गोळी झाडायची धमकी दिली होती.
या प्रकरणाची पोलिसांनी ही गंभीर दखल घेतली होती आणि त्याला योग्य धडा शिकवला जाईल असं सांगितलं होतं.अशा गुंडांना जन्माची अद्दल संभाजीनगर पोलिसांनी घडवावी असं आवाहन, झी २४ तासनं केलं होतं. त्यानंतर पोलिसांनी गुंड तेजाची परिसरातून धिंड काढली. आणि दुसऱ्याच दिवशी संभाजीनगर पोलिसांनी मुंडण करून तेजाची धिंड काढत त्याला अद्दल घडवलीय.
तेजावर याआधीही सतरा गुन्हे दाखल आहेत.. जेव्हा जेव्हा तो जेलमधून बाहेर पडायचा त्यावेळेस त्याचे समर्थक त्याचं जोरदार स्वागत करायचे... आणि व्हिडिओ बनवून व्हायरल केले जात होते. मात्र आज पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेनं त्याची सगळीच मस्ती जिरवली आहे यापुढे कोणीही शहरात असा माज दाखवायचा प्रयत्न केला तर त्याची हीच अवस्था होईल असा इशाराच पोलिसांनी आज आपल्या कृतीतून दिला आहे.
उत्तर: सय्यद फैजल ऊर्फ तेजा याने मंगळवारी कॅमेरेसमोर पोलिसांना धमकी दिली होती की तो आणखी २ ते ३ मुलींवर गोळीबार करेल.
उत्तर: पोलिसांनी तेजाला अटक केली, त्याचे मुंडण करून त्याची धिंड काढली आणि त्याचा माज उतरवला. यामुळे त्याला जाहीरपणे अद्दल घडवली गेली.
उत्तर: तेजावर याआधी १७ गुन्हे दाखल आहेत. तो जेलमधून बाहेर पडल्यानंतर त्याचे समर्थक त्याचे जोरदार स्वागत करायचे आणि व्हिडिओ बनवून व्हायरल करायचे.