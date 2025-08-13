English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'इथे माज उतरवला जाईल' पोलिसांसमोर धमकी देणाऱ्या गुंडाला 'अशी' घडवली अद्दल!

Sambhajinagar Police: आज संभाजीनगर पोलिसांनी गुंड तेजाचा माज उतरवलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 13, 2025, 09:52 PM IST
'इथे माज उतरवला जाईल' पोलिसांसमोर धमकी देणाऱ्या गुंडाला 'अशी' घडवली अद्दल!
संभाजीनगर पोलीस

Sambhajinagar Police: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांच्या कौतुकास्पद कामगिरीची एक बातमी समोर आलीय. कुख्यात गुंड तेजा उर्फ सय्यद फैजल याची  धिंड काढत पोलिसांनी त्याचा माज उतरवला.तेजाचा शहरातील काही भागात प्रचंड प्रभाव होता.. त्याचे फॉलोवर्स सुद्धा होते. पोलिसांसमोर काल त्याने गोळीबाराची धमकी दिली होती.त्यामुळे पोलिसांचा गुंडांवर धाक उरलाय की नाही असा सवाल उपस्थित केला जात होता. मात्र आज संभाजीनगर पोलिसांनी गुंड तेजाचा माज उतरवलाय.

तेजाचे केसही भादरले 

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसांसमोर धमकी देणारा गुंड सय्यद फैजल ऊर्फ तेजा पहिल्या दृष्यामध्ये दिसतोय. तर त्यांची मुंडण करून पोलिसांनी धिंड काढत तेजाचा माज उतरवल्याचं दुसऱ्या दृष्यांमध्ये आपण पाहिलं असेल. केसांचा तुरा मिरवणारा तेजाचे केसही पोलिसांनी भादरले.मैत्रिणीवर गोळीबार करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न गुंड सय्यद फैजल ऊर्फ तेजानं केला होता..या प्रकरणात पोलिसांनी त्याला अटक केलीय. मात्र मंगळवारी कॅमेरे पाहताच तेजानं पोलिसांसमोरच आणखी 2 ते 3 मुलींवर गोळी झाडायची धमकी दिली होती.

जन्माची अद्दल घडवण्याचं आवाहन 

या प्रकरणाची पोलिसांनी ही गंभीर दखल घेतली होती आणि त्याला योग्य धडा शिकवला जाईल असं सांगितलं होतं.अशा गुंडांना जन्माची अद्दल संभाजीनगर पोलिसांनी घडवावी असं आवाहन, झी २४ तासनं केलं होतं. त्यानंतर पोलिसांनी गुंड तेजाची परिसरातून धिंड काढली. आणि दुसऱ्याच दिवशी संभाजीनगर पोलिसांनी मुंडण करून तेजाची धिंड काढत त्याला अद्दल घडवलीय.

माज उतरवणार

तेजावर याआधीही सतरा गुन्हे दाखल आहेत.. जेव्हा जेव्हा तो जेलमधून बाहेर पडायचा त्यावेळेस त्याचे समर्थक त्याचं जोरदार स्वागत करायचे... आणि व्हिडिओ बनवून व्हायरल केले जात होते. मात्र आज पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेनं त्याची सगळीच मस्ती जिरवली आहे यापुढे कोणीही शहरात असा माज दाखवायचा प्रयत्न केला तर त्याची हीच अवस्था होईल असा इशाराच पोलिसांनी आज आपल्या कृतीतून दिला आहे.

प्रश्न: सय्यद फैजल ऊर्फ तेजा याने पोलिसांना कोणती धमकी दिली होती?

उत्तर: सय्यद फैजल ऊर्फ तेजा याने मंगळवारी कॅमेरेसमोर पोलिसांना धमकी दिली होती की तो आणखी २ ते ३ मुलींवर गोळीबार करेल. 

प्रश्न: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी तेजाच्या विरोधात काय कारवाई केली?

उत्तर: पोलिसांनी तेजाला अटक केली, त्याचे मुंडण करून त्याची धिंड काढली आणि त्याचा माज उतरवला. यामुळे त्याला जाहीरपणे अद्दल घडवली गेली.

प्रश्न: तेजावर याआधी किती गुन्हे दाखल आहेत आणि त्याच्या समर्थकांचे वर्तन कसे होते?

उत्तर: तेजावर याआधी १७ गुन्हे दाखल आहेत. तो जेलमधून बाहेर पडल्यानंतर त्याचे समर्थक त्याचे जोरदार स्वागत करायचे आणि व्हिडिओ बनवून व्हायरल करायचे.

