लग्नासाठी निघालेल्या कुटुंबाचा करुण अंत; समृद्धीवरील 'त्या' अपघातापूर्वीचा व्हिडीओ व्हायरल, असा शेवट कोणाचाच नको!

Samruddhi Highway Accident: राज्यातील महामार्गांवर अपघातांचं सत्र वाढताना दिसत असून, सोमवारी अशाच एका भीषण अपघातानं अनेकांनाच धडकी भरवली. महाराष्ट्रातील सर्वात वेगवान महामार्ग अशी ओळख असणाऱ्या समृद्धी महामार्हावर हा अपघात झाला आणि पुन्हा एकदा हा महामार्ग अनेकांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरत असल्याचीच बाब पुढे आली. सातत्यानं होत असणाऱ्या समृद्धीवरील अपघातांच्या साखळीत एका भीषण घटनेची जोड मिळाली असून, त्यातील मृतांची नावंही आता समोर आली आहेत.
सोमवार 14 डिसेंबर 2025 ला समृद्धी महामार्गावर (Samruddhi highway) सिन्नर तालुक्यात येणाऱ्या पाटोळे इथं हा अपघात झाला. ज्यामध्ये कारचा टायक फुटून क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. सदर अपघातामध्ये निलेश बुकाणे, वैशाली घुसळे या भावंडांसह बुकाणे यांच्या पत्नीचाही मृत्यू ओढावला. तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार ही मंडळी कल्याण पूर्व येथील चिंचपाडा परिसात वास्तव्यास होती. ज्यामुळं या दुर्घटनेची माहिती समोर येताच चिंचपाडा भागातील नागरिकांनीसुद्धा हळहळ व्यक्त केली.
प्राथमिक माहितीनुसार कारमधून 11 जण प्रवास करत होते. ज्यापैकी एक पुरुष आणि एका महिलेचा जागीच मृत्यू ओढावला, तर एका महिलेचा मृत्यू उपचारादरम्यान झाला. अपघातातून बचावलेल्यांमध्येही काहींची प्रकृती अद्यापही गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, अपघाताआधी कारमधून प्रवास करणारी मंडळी मौजमजा करत असतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर कोणा एका व्यक्तीच्या अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.
सोशल मीडियावरील या व्हिडीओनं अनेक ओळखीच्या मंडळींचं लक्ष वेधलं, ज्यामध्ये हे हसरे चेहरे पुढच्याच क्षणाला इतक्या गंभीर संकटाला कसे सामोरे गेले असतील या विचारानंच अनेकांच्या मनात काहूर माजला. व्हिडीओमध्ये लहान मुलांचा कल्ला पाहायला मिळाला अन् या व्हिडीओनंतरच काही वेळानं वाहनाचा भीषण अपघात झाला. हा अपघात इतका विचित्र होता, ज्यामध्ये कारचा चक्काचूर झाला. परिणामी घटनास्थळी क्रेनच्या माध्यमानं हे वाहन महामार्गावरून हटवण्यात आलं.
उपलब्ध माहितीनुसार लग्नसमारंभासाठी जाण्यासाठी म्हणून ही 11 जणं कारनं प्रवास करत होती. प्रवास मजामस्तीत सुरू होता. मात्र, पाटोळेनजीक असतानाच एकाएकी कारचा टायर फुटला आणि चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटताच कार पलटली. प्रचंड वेगामुळं कारचं मोठं नुकसान होत काही कळायच्या आतच परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती.