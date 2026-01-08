English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्ग तब्बल 5 दिवस बंद, कधी आणि कुठे असेल Traffic Block

Samruddhi Mahamarg Traffic block : समृद्धी महामार्गावर 5 दिवसांचा वाहतूक ब्लॉक असणार आहे.  हा वाहतूक ब्लॉक कुणावर प्रभाव करेल याबद्दल जाणून घ्या माहिती. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 8, 2026, 03:02 PM IST
समृद्धी महामार्ग म्हणजे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर पुढील चार दिवसांचा वाहतूक ब्लॉक असणार आहे. हा ब्लॉक 9 जानेवारी ते 13 जानेवारी या कालावधी दरम्यान 10 टप्प्यांचा काही काळासाठी असणार आहे. हा ब्लॉक अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव तालुका चांदूर रेल्वे आणि नांदगाव खंडेश्वर परिसरात विविध ठिकाणी तांत्रिक व देखभाल कामांसाठी बा वाहतूक ब्लॉक असणार आहे. 

कधी आणि कुठे असेल हा ब्लॉक?

9 जानेवारी 2026:
 चांदूर रेल्वे तालुका (समृद्धी महामार्ग)
चांदूर रेल्वे तालुक्यातील विविध ठिकाणी कामासाठी खालीलप्रमाणे वाहतूक बंद राहील:

मांजरखेड गावाजवळ (साखळी क्र. 120.300) आणि धोत्रा गावाजवळ (साखळी क्र. 125.400).
वेळ: दुपारी 3 ते 4 वाजेपर्यंत वाहतूक बंद राहील. याचा प्रभाव मुंबईकडे जाणारी वाहतूक या काळात पूर्णतः बंद असेल.

10 जानेवारी 2026:
खंबाळा गावाजवळ (साखळी क्र. 130.400) दुपारी 12 ते 1 वाजेपर्यंत वाहतूक बंद असणार आहे. याचा प्रभाव मुंबई वाहिनीवरील वाहतूक पूर्णतः बंद राहील. प्रवाशांनी या वेळेचे नियोजन करून आपला प्रवास करावा. अधिकृत अपडेट्ससाठी आपण महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.

12 जानेवारी 2026 :
चांदूर रेल्वे तालुक्यातील शहापूर खेकडी गावाजवळील साखळी क्रमांक 145.200 येथे नागपूरकडे जाणारी वाहतूक दुपारी 3 ते 4 वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. याच दिवशी नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील पाचोड गावाजवळील साखळी क्रमांक 140.500 येथे नागपूर वाहिनीवरील वाहतूकही दुपारी 3 ते 4 वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे.

13 जानेवारी 2026 :
नांदगाव खंडेश्वर येथील देऊळगाव परिसरातील साखळी क्रमांक 150.300 येथे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक दुपारी 12 ते 1 वाजेपर्यंत बंद राहील. तसेच त्याच दिवशी शहापूर खेकडी गावाजवळील साखळी क्रमांक 145.200 येथेही मुंबई वाहिनीवरील वाहतूक दुपारी 12 ते 1 या वेळेत बंद ठेवण्यात येणार आहे.

