/मुंबईच्या वेशीवर 18 चाकी ट्रक, एर्टिगाचा 3.15 AM ला विचित्र अपघात; दोघे जागीच ठार, छोटीशी चूक बेतली जीवावर

मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या शहापूरमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली असून या ठिकाणी पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर 18 चाकी ट्रक आणि एर्टिगा कारची धडक झाली. या अपघातामध्या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात चॅनल क्रमांक 691.4 जवळ 18 चाकी ट्रक बंद पडला होता. या बंद पडलेल्या ट्रकला मागून आलेल्या एर्टिगाने जोरदार धडक दिली. अपघातामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. सदर घटना आज म्हणजेच दिनांक 6 ऑगस्ट 2026 रोजी पहाटे 3:15 वाजता घडली. समृद्धी महामार्गावरील 18 टायर ट्रक क्रमांक MP 09 ZP 3380 अचानक बंद पडला. ट्रक चालक जागेंदर बगेल आणि 18 वर्षीय क्लीनर डब्बू ट्रक का बंद पडला हे तपासण्यासाठी खाली उतरले.
क्लीनर ट्रकला काय झालं हे तपासत असलेल्या चालकाला ट्रकच्या पाठीमागे उभा राहून टॉर्च दाखवत होता. त्याचवेळी मागून येणारी एर्टिगा कार क्रमांक MH 12 FV 8214 ने त्यांना जोरदार धडक दिली. या अपघात एर्टिगा चालक हरीश टंडन (वय 40) आणि ट्रक क्लीनर डब्बू या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. कारमधील महिला प्रवासी कांचन सोनवणे यांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना उपचारांसाठी भिवंडीमध्ये आयजीएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. ट्रक चालक जागेंदर बगेल थोडक्यात बचावला आहे.
अपघाताची माहिती मिळताच पहाटे 3:37 वाजता सहाय्यक पोलीस निरिक्षक कांबळे, सहाय्यक पोलीस निरिक्षक काटकर यांच्यासह टिटवाळा पोलीस, एमएसएफ आणि आरपीव्ही टीम घटनास्थळी दाखल झाली. आमने आणि खूटघर येथील ॲम्बुलन्सने जखमी महिलेला रुग्णालयात नेण्यासाठी तातडीने मदत केली. अपघातग्रस्त वाहने हायड्राच्या साह्याने पार्किंग लेनला लावण्यात आली असून सुरक्षेसाठी बॅरिकेटिंग करण्यात आले आहे. टिटवाळा पोलीस ठाण्यात ईजीएआर आणि 'पीएम-राहत केअर'मध्ये नोंद घेण्यात आली आहे.
बंद पडलेल्या वाहनाजवळ उभं राहण्याची चूक क्लिनरच्या जीवावर बेतली आहे. बंद वाहनाजवळ उभं राहणे किती धोकादायक ठरू शकते याचे हे उदाहरण असल्याचं सांगितलं जात आहे. समृद्धी महामार्गावर प्रवास करताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. 2 बळी गेल्याने पुन्हा एकदा महामार्ग सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाची पोलीस आता चौकशी करत आहेत.