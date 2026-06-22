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महाराष्ट्रातील सर्वात हायव्होल्टेज निकाल! महायुतीचा उमेदवार विजय होवूनही भाजपला मोठा धक्का! 100 मतं फुटली

सांगली-सातारा विधान परिषदेत महायुतीचा विजय झाला आहे. मात्र निकालातील मतांची आकडेवारी भाजपाची चिंता वाढवणारी आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 22, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:00 PM IST
महाराष्ट्रातील सर्वात हायव्होल्टेज निकाल! महायुतीचा उमेदवार विजय होवूनही भाजपला मोठा धक्का! 100 मतं फुटली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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