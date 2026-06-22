/महाराष्ट्रातील सर्वात हायव्होल्टेज निकाल! महायुतीचा उमेदवार विजय होवूनही भाजपला मोठा धक्का! 100 मतं फुटली

Sanagli Satara Vidhan Parishad Election 2026 : सांगली-सातारा विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील अपेक्षित निकाल लागला आहे. भाजपाचे धैर्यशील कदम विजयी झाले आहेत. महाविकास आघाडीच्या उमेदवार अभयसिंह जगतापांचा पराभव झाला आहे. मात्र, हा पराभव होताना फुटलेली मते महायुतीला धक्का देणारी आहेत. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये मित्र पक्षांची नाराजी आणि सातारा जिल्हा परिषदेतील राड्याची किनार तर नव्हते ना? अशी चर्चा देखील सुरू झाली आहे.
सांगली-सातारा विधान परिषदेत महायुतीची बाजी मारली आहे. महाविकास आघाडीचा पराभव करत महायुतीने विधान परिषदेचा गड काबीज केला. भाजपाचे धैर्यशील कदम यांनी दणदणीत विजय मिळवला. अभयसिंह जगताप यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. एकतर्फी असणाऱ्या निवडणुकीत विजय होऊन देखील महायुतीला धक्का बसला आहे. महायुतीतील जवळपास 100 मतं फुटल्याचा महाविकास आघाडीचा दावा आहे. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतल्या राड्यानंतर सांगली-सातारा विधान परिषदेची निवडणूक पार पडली.
सातारा जिल्ह्यातलं बदललेली राजकीय गणित आणि मित्र पक्षांच्या नाराजीचा सूर विधान परिषदेच्या निवडणुकीत उमटेल असं वाटत होतं,पण मुळात भाजपाचे असणारे अधिकच संख्याबळ भाजपाचा विजय हा निश्चित मानला जात असला तरी मित्र पक्षांची नाराजी भाजपाला चिंतेचा विषय ठरली होती. मात्र, सांगली-सातारा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाचे धैर्यशील कदम विजयी झाले आहेत.महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे उमेदवार अभयसिंह जगताप यांचा त्यांनी पराभव केला आहे.884 पैकी धैर्यशील कदम यांना 593 इतकी मतं मिळाली तर राष्ट्रवादीच्या अभयसिंह जगताप यांना 292 इतकी मता मिळाली,जवळपास 301 मतांच्या फरकांनी कदम यांचा विजय झाला. धैर्यशील कदम यांचा विजय झाला असला तरी महायुतीची जवळपास 100 मतं फुटली आहेत. महाविकास आघाडीला 100 मतं अधिकची मिळाली आहेत.
एकूण मते होती 895
प्रत्यक्ष झालेले मतदान 894
9 मते ठरली अवैध
महायुतीची मते - 659
महायुतीला पडलेले मते - 593
महाविकास आघाडी मते - 192
महाविकास आघाडीला पडलेली मते - 292
महायुतीची संख्याबळ हे अधिक होतं. मात्र प्रत्यक्ष मतदानात धैर्यशील कदम यांना 593 इतकी मतं मिळाली. त्यामुळे जवळपास 100 मते फुटल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे पराभूत उमेदवार अभयसिंह जगताप यांनी केला आहे. मंत्रीपद टिकवण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील 2 मंत्र्यांचा मतदारांवर दबाव होता. मात्र तरीही 192 मतांची संख्या असताना पडलेली शंभर अधिकची मतं, ही महायुतीतून महाविकास आघाडीकडे येण्याचा मतदारांचा कल असल्याचं अभयसिंह जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.
अभयसिंह जगतापांच्या मत फुटांच्या दाव्यांचा धैर्यशील कदम यांना मात्र खंडन केले आहे. महायुतीची असणारी मते आपल्याला मिळाली. कोणत्याही प्रकारच्या मतांची विभागणी झाली नाही किंवा फुटली नाहीत असा प्रति दावा विजयी उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी केला आहे. भाजपाने सुरुवातीपासूनच सर्व पातळ्यांवर प्रचाराचा धडाका लावला होता. दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीचा प्रचार. मात्र, छुप्या पद्धतीने सुरू असल्या प्रमाणे होता.संख्येची गणित जुळवण्यात महाविकास आघाडीला येणारी अडचण लक्षात घेता चांगली आणि सातारा जिल्ह्यातल्या दिग्गज नेत्यांनी फारसं उत्साह दाखवला नव्हता.
भाजपला ही निवडणूक एकतर्फी वाटत होती,पण मित्र पक्षांची नाराजी,सातारा जिल्ह्यातील राड्याची धग निवडणुकीमध्ये लागू नये यासाठी भाजपाला मित्र पक्षांची नाराजी दूर करण्यासाठी थोडीशी दमछाक झाली. मित्र पक्षांची नाराजी दूर देखील झाली पण निवडणुकीत फुटलेली भाजपाने आपली नसल्याचा दावा केलाय,त्यामुळे महाविकास आघाडीला अधिकची पडलेली मतं,मग कोणाची ?असा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. त्यामुळे फुटलेली मते भाजपाला चिंता करायला लावणारी आहेत.