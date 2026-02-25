English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

संदीपान भुमरेंचा ड्रायव्हर 1150 कोटींचा मालक?; अंबादास दानवेंनी पुराव्यांसह उघड केला महाघोटाळा

गेल्या वर्षभरात हा जावेद शेख चांगलच प्रकाशझोतात आलाय... तो ही तब्बल 1600 कोटीसाठी...

नेहा चौधरी | Updated: Feb 25, 2026, 10:43 PM IST
संदीपान भुमरेंचा ड्रायव्हर 1150 कोटींचा मालक?; अंबादास दानवेंनी पुराव्यांसह उघड केला महाघोटाळा

एखाद्या गाडीवर चालक म्हणून काम करणाऱ्या माणसाकडे किती संपत्ती असू शकते? जेमतेम घर चालवण्याइतपत एखाद्या चालकाची कमाई असते. मात्र संभाजीनगरात असा एक गाडी चालक आहे त्याच्यावर तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांच्या जमिनीचा मालक असल्याचा आरोप आहे. आणि हा चालक आहे संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे यांचा, अंबादास दानवे यांनी भुमरेंच्या चालकावर आरोप करून पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिलीय. त्याला भुरेंनीही आता प्रत्यूत्तर दिलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

हा आहे जावेद शेख... व्यवसायाने हा खासदार संदीपन भुमरे यांचा गाडी चालक आहे. गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून जावेद शेख हा भुमरे यांच्या गाडीवर चालक म्हणून काम करतोय. मात्र गेल्या वर्षभरात हा जावेद शेख चांगलच प्रकाशझोतात आलाय. तो ही तब्बल 1600 कोटीसाठी... ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी या चालकाच्या नावावर भुमरे यांनी शासनाचे तब्बल 1150 कोटी गिळायचा डाव रचला असा आरोप केलाय. शहराजवळची एक जमीन जी समृद्धी महामार्गात गेलाय. त्यापोटी 1150 कोटी चा मोबदला मिळणार आहे. तिथं एका महिलेने भुमरेंचा चालक जावेद शेख याला ही जमीन हीबानामा म्हणजे समजणाऱ्या भाषेत बक्षीस पत्राद्वारे दिली असा दानवे यांचा आरोप आहे. यामागे खासदार आमदार भुमरे पितापुत्र असल्याचा दानवे यांनी गंभीर आरोप केलाय. आणि याची चौकशी करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.

अंबादास दानवेंनी केलेल्या आरोपांनतर खासदार संदीपान भुरेंनी संताप व्यक्त केलाय. भुमरे यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेत दानवेंचे सगळे आरोप फेटाळून लावलेत. माझ नाव जाणिवपूर्वक यांत गोवण्याचा प्रयत्न दानवेंकडून गोवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यामुळे दानवेंवर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचं संदीपान भुमरेंनी म्हटलंय.

तर अंबादास दानवेंनी केलेले हे आरोप संदीपान भुमरेंचा चालक जावेद शेखने यांनीही फेटाळून लावलेत. माझ्यावर दानवेंनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा करणार असल्याचं जावेद शेख यांनी म्हटलंय.

अंबादान दानवे यांनी खासदार संदीपान भुमरेंचा चालक आणि भुमरे पितापुत्रावर पुन्हा एकदा आरोप करून खळबळ उडवून दिलीय. या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.  या चौकशीतून काय समोर येणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणाराय.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ambadas DanveSandipan Bhumreland scamChhatrapati SambhajinagarJatwada Land Case

इतर बातम्या

HSC Exam: कोणी 4 दिवसांच्या बाळाला घेऊन दिली परीक्षा तर कोण...

महाराष्ट्र बातम्या