English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • भुमरेंच्या ड्रायव्हरची दानवेंना कायदेशीर नोटीस, 1150 कोटींच्या संशयाचं भूत कोणाच्या मानेवर बसणार?

भुमरेंच्या ड्रायव्हरची दानवेंना कायदेशीर नोटीस, 1150 कोटींच्या संशयाचं भूत कोणाच्या मानेवर बसणार?

Javed Shaikh VS Ambadas Danve: अंबादास दानवे आणि संदिपान भुमरे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण सुरू आहे. अंबादास दानवेंनी भुमरेंवर समृद्धी जमीन आणि त्याच्या मोबदल्यावरून गंभीर आरोप केले होते. भुमरेंच्या चालकाचंही नाव दानवेंनी घेतलं होतं.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 28, 2026, 07:46 PM IST
भुमरेंच्या ड्रायव्हरची दानवेंना कायदेशीर नोटीस, 1150 कोटींच्या संशयाचं भूत कोणाच्या मानेवर बसणार?

विशाल करोळे, झी मीडिया, छत्रपती संभाजीनगर: संभाजीनगरच्या राजकारणात सध्या दानवे आणि भुमरे यांच्या चांगलीच जुंपली आहे. आणि याचं कारण ठरलंय समृद्धीची जमीन आणि त्याचा मिळणारा मोबदला. भुमरेंनी 1150 कोटी रुपये घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अंबादास दानवेंनी केलाय. आणि यासाठी चालक जावेदची मदत घेतली असा दानवे यांचा आरोप आहे. याच आरोपांवरून आता भुमरे आणि त्यांचा चालक दोघेही संतापलेत. खासदार संदिपान भुमरे यांचे चालक जावेद शेख यांनी अंबादास दानवे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवलीय. दानवेंनी सात दिवसात जाहीर माफी मा गावी अन्यथा एक कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दानवेंच्याविरोधात ठोकणार असल्याचा इशारा जावेद शेख यांनी नोटिसीतून दिलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

 

जावेद शेख यांच्या नोटीसमध्ये काय म्हटलंय?

- कोणतेही खात्री न करता जावेद शेख यांच्यावर बदनामीकारक आरोप करण्यात आले.

- सात दिवसांच्या आत आपण केलेले विधान वर्तमानपत्रातून किंवा प्रसार माध्यामातून परत घ्यावे

- वर्तमान पत्रात जाहीर प्रगटनाद्वारे दिलीगिरी व्यक्त करावी

- वक्तव्य परत घेऊन दिलगिरी व्यक्त न केल्यास आपल्याविरोधात एक कोटी रुपयाचा अबुनुकासानीचा दावा दाखल करण्यात येईल

दानवे-शिरसाट यांच्यात उत्तर-प्रत्युत्तर 

या नोटीसला उत्तर देताना अंबादास दानवे यांनी भुमरेंचा अक्षरशः समाचार घेतला आहे. "अब्रू असणाऱ्यांनी नुकसानीची नोटीस पाठवावी," असा बोचरा टोला लगावत दानवेंनी भुमरेंच्या इभ्रतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. ही नोटीस मी माझ्या वकिलांकडे दिली असून, त्याला कायद्याच्या भाषेत चोख उत्तर दिले जाईल, असं दानवेंनी म्हटलंय. तर याबाबत पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी सावध भूमिका घेत, आरोप करणं सोपं आहे. सिद्ध करणं कठीण आहे असा टोला लगावला आहे. 

जावेद शेखच्या कायदेशीर कचाट्यात दानवे अडकणार का? 

आता सर्वांच्या नजरा 8 दिवसांच्या मुदतीकडे लागल्या आहेत. भुमरे खरंच 1 कोटींचा दावा ठोकणार की दानवे नवी कागदपत्रं बाहेर काढून भुमरेंची अडचण वाढवणार... ड्रायव्हरच्या नावावर झालेली जमीन प्रकरण आणि त्यातून उभे राहिलेले 1150 कोटींचे संशयाचं भूत आता भुमरेंची पाठ सोडणार की दानवेंना या कायदेशीर कचाट्यात अडकवणार, या संघर्षानं जिल्ह्याचं राजकीय वातावरण कमालीचे तापलंय.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Sandipan Bhumrejaved shaikh Send Defamation notice to Amabadas danveMaharashtra Politics

इतर बातम्या

Explained: अजित पवार विमान अपघातासंबंधी AAIB चा अहवाल 7 सोप...

महाराष्ट्र बातम्या