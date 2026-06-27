भाजपच्या सांगलीतील आमदाराच्या कारचा भीषण अपघात; आमदारासह 5 जण जखमी

BJP MLA Sudhir Gadgil Car accident : भाजपच्या सांगलीतील आमदाराच्या कारचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात आमदारासह 5 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. आमदार सुधीर गाडगीळ यांचा कारला हा अपघात झाला आहे. एअरबॅगमुळे सुधीर गाडगीळ थोडक्यात बचावले आहेत. या अपघातात त्यांच्या कारचा चक्काचूर झाला आहे. यावरुन हा अपघात किती मोठा होता हे समजत आहे.
सुधीर गाडगीळ हे भाजपचे सांगलीचे आमदार आहेत. सांगलीच्या रत्नागिरी नागपूर महामार्गावर त्यांच्या कारचा अपघात झाला. या अपघातात आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्यासह चार ते पाच जण किरकोळ जखमी झाले आहेत. तर एक दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला आहे. कर्नाटकाच्या उगार येथून सांगलीकडे परतत असताना मिरज जवळ रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर हा अपघात झाला आहे.यामध्ये गाडगीळ यांच्या कारच्या दर्शनी भागाचा मोठा नुकसान झाले आहे. गाडगीळ यांची कार दुचाकीला धडकल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
अपघातामध्ये आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या बोटाला मार लागला आहे. तर गाडगीळ यांच्या वाहनाचे चालक,स्वीय सहायक,अंगरक्षकासह चौघेजण किरकोळ जखमी झाला असून त्यांची प्रकृती ठीक आहे, गंभीरपणे जखमी असणाऱ्या दुचाकीस्वराला मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
मीरा भाईंदर मध्ये एका पार्क असलेल्या कारच्या एअरबॅगचा ब्लास्ट होऊन चालक तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. मोहित प्लेझंट पार्क परिसरातील रस्त्यावर कार मध्ये एकटा बसला असताना अचानक एअरबॅगचा ब्लास्ट झाला. या ब्लास्ट मध्ये एअरबॅगची कॅप मोहित च्या गळ्याला जोरदार आदळली. गळ्याला गंभीर दुखापत झाल्याने जागीच रक्तस्त्राव सुरू झाला. हा प्रकार आजूबाजूच्या लोकांना कळाल्यानंतर त्यांनी तातडीने पालिकेच्या रुग्णालयात मोहितला दाखल केले मात्र उपचार दरम्यानच त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेने सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले आहे.