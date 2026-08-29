'तु ही माझ्यावर प्रेम कर, तरुणीवर दबाव', अखेर...; सांगलीत एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा शेवट

सांगली जिल्ह्यात एका 19 वर्षांच्या तरुणीने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ व्यक्त करण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील सावंतपूर ही घटना घडली असून एकतर्फी प्रेमातून होणाऱ्या त्रासाला वैतागून तिने टोकाचे पाऊल उचलले असल्याचं बोललं जातंय, या प्रकरणी पोलिसांनी एका तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
सावंतपूर येथील अंकुर बबन सुतार या तरुणाच्या एकतर्फी प्रेमाला आणि त्रासाला कंटाळून ऋतुजा मारुती हलस्कर वय 19 या युवतीने तिच्या राहत्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी घडली आहे. मात्र या घटनेने पलूस तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
अंकुर सुतार व ऋतुजा हलस्कर हे एकाच गल्लीत समोरासमोर राहत होते. यामुळे अंकुरचे व ऋतुजाचे एकमेकांच्या घरी येणे-जाणे होते. याचाच फायदा घेत आरोपी अंकुर हा ऋतुजावर एकतर्फी प्रेम करू लागला.
ऋतुजा ही पलूस येथील शासकीय आयटीआय कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होती, तर अंकुर हा कोल्हापूर येथे ज्वेलरीच्या दुकानात कामाला होता. ऋतुजा ही आरोपीला दाद देत नव्हती. त्यामुळे आरोपीने मागील 15 दिवसांपासून मयत युवतीला वारंवार फोन करणे, मेसेज करून, ‘माझे तुझ्यावर प्रेम आहे, तूही माझ्यावर प्रेम कर,’ अशा आशयाचे संदेश पाठवणे आणि फोन करून तिच्यावर प्रेमसंबंधासाठी दबाव आणल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
आरोपीच्या अशा सततच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून ऋतुजाने टोकाचे पाऊल उचलत आपले आयुष्य संपवल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या घटनेमुळे मयत युवतीच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, सावंतपूर परिसरातही हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पलूस पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. युवतीचे शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला.
आरोपी अंकुर सुतार याच्याविरुद्ध युवतीच्या मृत्यूस कारणीभूत धरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यासाठी आरोपीला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली आहे.
लातूरच्या उदगीर तालुक्यातील वायगाव येथे एका कंत्राटदाराने राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दयानंद हुल्ले असे आत्महत्या केलेल्या कंत्राटदार व्यावसायिकाचे नाव आहे. त्यांच्या आत्महत्येमागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनेची माहिती मिळताच उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणाचा अधिक तपास उदगीर ग्रामीण पोलीस करत आहेत