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'तु ही माझ्यावर प्रेम कर, तरुणीवर दबाव', अखेर...; सांगलीत एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा शेवट

एकतर्फी प्रेम करणाऱ्या तरूणाच्या त्रासाला कंटाळून तरूणीची गळफास घेऊन आत्महत्या. तर तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 29, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:50 PM IST
'तु ही माझ्यावर प्रेम कर, तरुणीवर दबाव', अखेर...; सांगलीत एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा शेवट
Image Credit: sangali crime news girl takes her own life over one sided love one arrested

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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