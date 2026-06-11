सांगलीत माथाडी नेत्याच्या नातवाची हत्या, घरात घुसून 14 वर्षीय मुलावर गोळीबार

सांगलीमध्ये भरवस्तीमध्ये घरात घुसून गोळीबार करत एका 14 वर्षीय चिमुरड्याचा खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. माथाडी नेते बाळासाहेब बंडगर यांच्या 14 वर्षीय वेदांत मारुती बंडगर,याचा डोळ्यात गोळी घुसल्याने जागीच मृत्यू झाला आहे.शहरातल्या संजय नगर येथील बाळासाहेब बंडगर यांच्या घरात 7 वाजल्याच्या सुमारास चार ते पाच अज्ञात घुसत गोळीबार केला.
हवेत गोळीबार केल्यानंतर घरात असणाऱ्या 14 वर्षीय वेदांत याच्यावर देखील गोळ्या झाडण्यात आल्या. एकटी नंतर परिसरामध्ये एकच खळबळ झाली आहे घटनेची माहिती मिळतात संजय नगर पोलिसांच्या सह पोलीस अधीक्षक तुषार जोशी देखील घटनास्थळी दाखल झाले. हलेकरांच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली असून जिल्ह्यात नाकाबंदी देखील करण्यात आली आहे. व्यवसायिक वादातून ही घटना झाल्याच्या प्राथमिक अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. संजय नगर परिसरामध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त कायनात करण्यात आला आहे. तर शवविच्छेदनासाठी वेदांतचा मृतदेह सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये पाठवण्यात आला असून या ठिकाणी नातेवाईकांची आक्रोश पाहायला मिळत आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, साडेसहाच्या सुमारास अभय नगर परिसरात बाळासाहेब बंडगर यांचा नातू 14 वर्षीय नातू वेदांत बंडगर याची फायरिंगमध्ये हत्या झालेली आहे. आरोपी एका गाडीमध्ये आले. गाडीतून येऊन पॉईंट ब्लॅकमध्ये फायरिंग केलं आहे. उजव्या डोळ्याला गोळी लागल्यामुळे वेदांतचा मृत्यू झाला आहे. पुढील तपास संजय नगर पोलीस करत आहेत. माहितीच्या आधारे संशयित आरोपींचा तपास सुरु आहे. प्रथमदर्शनी मिळालेल्या माहितीनुसार, वादातून ही फायरिंग झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, हमाल ठेकेदारीच्या कामातून सुरु असलेल्या वादातून ही घटना घडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. संबंधित पक्षांमध्ये मागील काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण होते. वाद मिटवण्यासाठी गुरुवारपासून प्रयत्न सुरु होते. दरम्यान जतमध्ये दोन्ही गटांमध्ये चर्चा सुरु असताना पुन्हा वाद उफाळून आला. यानंतर हा गोळीबार झाल्याच म्हटलं जात आहे.