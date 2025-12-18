English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sangali Rape Case: सांगलीत एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आठवीत शिकणाऱ्या तरुणीवर अत्याचार करुन तिला विवस्त्रअवस्थेत चालायला लावले. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 18, 2025, 08:42 AM IST
महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना! उसाच्या शेतात नेऊन बलात्कार, नंतर पीडितेला विवस्त्र अवस्थेत....; सांगलीत एकच खळबळ
Sangali Rape Case: मानवतेला काळिमा फासणारी घटना सांगलीच्या इश्वरपूर येथे घडली आहे. अल्पवयीन मुलीच्या असाहाय्यतेचा गैरफायदा घेत दोघा नराधमांनी तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला आहे. ही तरुणी इयत्ता आठवीत शिकत होती.या प्रकरणी पोलिसांनी दोघा तरुणांना अटक केली असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघा सराईत गुन्हेगारांनी मुलीच्या ओळखीचा फायदा घेत तिचे अपहरण केले.त्यानंतर तिला उसाच्या शेतात नेण्यात आले. तिथे दोघांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. यावेळी पीडित तरुणींनी दोघांना विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी तिला मारहाण केली. बलात्कारानंतर नराधमांनी तिचे कपडे घेऊन पलायन केले. त्यामुळं मदतीसाठी तिला विवस्त्र अवस्थेत पायपीट करावी लागली. मंगळवारी रात्री 9च्या सुमारास ही घटना घडली असून दोघा नराधमांवर अपहरण, बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंद केला आहे.

पीडित मुलीला विवस्त्र अवस्थेत उसाच्या शेतात सोडून नराधमांनी धूम ठोकली. तर विवस्त्र अवस्थेतच मुलीला शहराच्या दिशेने पायपीट करावी लागली. ही पीडित मुलगी रस्त्यावरुन चालन निघाली असताना आसपासच्या नागरिकांनी कपडे देऊन ईश्वरपूर पोलिसांना या प्रकरणी माहिती दिली.त्यानंतर हा लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार समोर आला. या प्रकरणी ईश्वरपूर पोलीस ठाण्यात ऋतिक महापुरे आणि आशिष खांबे या दोघा तरुणांच्या विरोधात पोक्सो कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करत दोघा तरुणांना अटक देखील करण्यात आली आहे,मात्र या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

बलात्कारानंतर तब्बल 1 किमी अंतर रात्रीच्या अंधारात विवस्त्र अवस्थेत ती चालत होती. शहरालगत आल्यानंतर नागरिकांनी तिला कपडे दिले. तसंच, पोलिसांना बोलवून पीडित मुलीला त्यांच्या हवाली केले. काही वेळातच पोलीस पीडित मुलीला घेऊन गेले. त्यानंतर आईने मुलीकडे विचारपूस केल्यानंतर तिने घडलेला सगळा प्रकार सांगितला. तेव्हा सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. 

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

