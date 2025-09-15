English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सांगलीत स्पेशल-26! डॉक्टराच्या घरातून काही मिनिटांत लंपास केले कोट्यवधींचं सोनं अन् रोकड

Sangali Crime News: स्पेशल 26 चित्रपटाप्रमाणे डॉक्टरच्या घरावर आयकर छापा, कोट्यवधीचे सोने आणि रोकड लंपास.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 15, 2025, 01:18 PM IST
सांगलीत स्पेशल-26! डॉक्टराच्या घरातून काही मिनिटांत लंपास केले कोट्यवधींचं सोनं अन् रोकड
sangali news special 26 Film Style Fake IT Raid Robbed Crores Of Rupees and gold

Sangali Crime News: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार याचा स्पेशल 26 हा सिनेमा तुम्ही पाहिला असेलच. या चित्रपटाच्या कथेप्रमाणेच खरी घटना महाराष्ट्रातील सांगलीत घडली आहे. अक्षय कुमारच्या स्पेशल 26 या चित्रपटाप्रमाणे सांगलीतल्या कवठेमहांकाळमध्ये एका डॉक्टरच्या घरावर आयकर छापा टाकत कोट्यवधीचे सोने आणि रोकड लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आयकर विभागाकडून आल्याचा सांगत शहरातील प्रसिद्ध डॉक्टर जगन्नाथ म्हेत्रे यांच्या घरात बोगस आयकर पथकाने रविवारी रात्रीच्या सुमारास प्रवेश केला. इतकंच नव्हे तर या पथकाने डॉक्टरांना सर्च वॉरंटदेखील दाखवले. त्यामुळं डॉक्टर म्हेत्रे यांचा विश्वास बसला. त्यांनी त्यांना घराची झडती घेण्यास परवानगी दिली. 

डॉक्टर म्हेत्रे यांना सर्च वॉरंट दाखवत चौघांनी सिने स्टाईल पद्धतीने घराची झडती घेतली, ज्यामध्ये घरात असणारी 16 लाखांची रोकड तब्बल एक किलोच्या आसपास सोन्याचे दागिने असे जवळपास 2 कोटींची रोकड जप्त केल्याचे सांगून तिथून निघून गेले. मात्र त्यांनी पोबारा केल्यानंतर  डॉक्टरांना संशय आल्याने डॉक्टरांनी कवठेमहांकाळ पोलिसांना याची माहिती दिली. 

डॉक्टरांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर लगेचच पोलिसांनी डॉक्टरांच्या घरी धाव घेत छापा बोगस असल्याचे लक्षात आहे. पोलिसांनी या सर्व प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. मात्र तोतया आयकर विभागाच्या धाडीमुळे सांगली जिल्ह्यामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

FAQ 

1) बोगस आयकर पथकाने काय केले?

चार जणांच्या टोळीने आयकर विभागाचे अधिकारी असल्याचे सांगितले आणि बनावट सर्च वॉरंट दाखवले. त्यांनी डॉक्टरांच्या घराची झडती घेतली आणि रोकड व सोन्याचे दागिने जप्त केल्याचे सांगून पळ काढला.

2) अशा घटनांपासून स्वतःचा बचाव कसा करावा? 

कोणत्याही अधिकाऱ्याने सर्च वॉरंट दाखवल्यास, त्याची खातरजमा करा.  

संबंधित विभागाशी (उदा., आयकर विभाग) संपर्क साधून अधिकाऱ्यांची ओळख पडताळा.  

संशयास्पद वाटल्यास तातडीने पोलिसांना संपर्क करा.
  
घरातील मौल्यवान वस्तू आणि रोख रक्कम सुरक्षित ठिकाणी ठेवा.

3) या प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत पोहोचला आहे?

सध्या कवठेमहांकाळ पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे, परंतु अद्याप गुन्हेगारांचा शोध लागलेला नाही.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Sangali Crime Newssangali news todaysangali newsसांगली स्पेशल 26sangali special 26

इतर बातम्या

'गावसकर काल काय...', Ind v Pak मॅचनंतर मोदी सरकार...

स्पोर्ट्स