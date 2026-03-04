संगमनेर हादरलं! शिक्षकाचे आठवीच्या विद्यार्थिनीसोबत शरीरसंबंध, एकटेपणाचा घेतला फायदा; पालकांनी धडा घ्यावा असं प्रकरण

Crime News: शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना संगमनेर तालुक्यात समोर आली आहे. शाळेत मुलगी एकटी राहत असल्याच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेत तिच्याशी जवळीक वाढवत शिक्षकाने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. आठवीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन ती गरोदर राहिल्यानंतर हा सारा प्रकार समोर आला. सदर प्रकरणामध्ये संगमनेर तालुक्यात घारगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने आरोपीला अटक केली आहे.
आरोपीचं नाव अमोल भोसले असं असून तो 23 वर्षांचा आहे. तो संगमनेरचा राहणारा आहे. त्याच्याविरोधात पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमधील तपशीलानुसार, 10 डिसेंबर 2024 ते 16 जानेवारी 2026 या दरम्यान शिक्षकाने पीडित मुलीच्या घरी तिच्यावर वेळोवेळी अत्याचार केले. पिडित मुलगी ग्रामीण भागातील एका खासगी शाळेत सध्या आठवीत शिक्षण घेत आहे. ती तिच्या घरात एकटी राहत होती. पीडित मुलीने आपल्या जबाबामध्ये, "वडील माझ्यापेक्षा मोठ्या भावाचे जास्त लाड करत होते. त्यामुळे मला एकटेपणा वाटे. मी शाळेत एकटी राहत असे त्यामुळे सदर शिक्षकाने आपल्याला याबाबत कारण विचारले. पुढे शिक्षकाने आपल्याशी मैत्री वाढवली. आईच्या मोबाईलवर आपल्याशी संपर्क केला. त्यानंतर घरी येऊन आपल्यावर वारंवार अत्याचार केला," असं म्हटलं आहे.
शाळेत आणि वर्गात एकटी राहत होती. त्याचा गैरफायदा घेत शिक्षक भोसलेने पीडित मुलीशी सातवीत असल्यापासून मैत्री केली. पुढे तिच्या घरी जाऊन तिच्यावर अत्याचार केले. मुलीच्या पोटात वेदना होऊ लागल्यानंतर पुण्यातील रुग्णालयात तपासणी केल्यानंतर ती गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. मुलीकडे घडलेल्या प्रकाराबद्दल चौकशी केली असता तिने शिक्षक घरी येऊन आपल्याशी शरीरसंबंध ठेवत असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आलं आहे.
अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असल्याने शाळा प्रशासनाने प्रत्येक महिन्यात शिक्षक - पालक मेळावा घ्यावा. यात पोलिस सहभाग घेऊन मार्गदर्शन करतील असे घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना घारगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत थोरात यांनी म्हणलं आहे. पालकांनी आपल्या मुलांशी सातत्याने संवाद साधला पाहिजे. शाळेत काय होतं, याबद्दल विचारपूस केली पाहिजे असं संगोपनासंदर्भातील तज्ज्ञ सांगतात. पालकांनी मुलांशी अधिक अधिक संवाद साधल्यास अनेक गोष्टींवर या संवादामधून उपाय सापडतात, असंही सांगितलं जातं.