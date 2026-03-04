English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • संगमनेर हादरलं! शिक्षकाचे आठवीच्या विद्यार्थिनीसोबत शरीरसंबंध, एकटेपणाचा घेतला फायदा; पालकांनी धडा घ्यावा असं प्रकरण

संगमनेर हादरलं! शिक्षकाचे आठवीच्या विद्यार्थिनीसोबत शरीरसंबंध, एकटेपणाचा घेतला फायदा; पालकांनी धडा घ्यावा असं प्रकरण

Crime News: मुलगी एकटीच राहत असल्याने तिच्यासोबत शिक्षकाने मैत्री वाढवली. त्यानंतर तिच्या आईच्या मोबाईलवरुन तो संपर्क साधू लागला. मागील वर्षभराहून अधिक काळापासून हा सारा प्रकार सुरु होता अशी माहिती समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 4, 2026, 11:04 AM IST
संगमनेर हादरलं! शिक्षकाचे आठवीच्या विद्यार्थिनीसोबत शरीरसंबंध, एकटेपणाचा घेतला फायदा; पालकांनी धडा घ्यावा असं प्रकरण
पोलिसांनी आरोपीला केली अटक (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Crime News: शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना संगमनेर तालुक्यात समोर आली आहे. शाळेत मुलगी एकटी राहत असल्याच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेत तिच्याशी जवळीक वाढवत शिक्षकाने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. आठवीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन ती गरोदर राहिल्यानंतर हा सारा प्रकार समोर आला. सदर प्रकरणामध्ये संगमनेर तालुक्यात घारगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने आरोपीला अटक केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

14 महिने मुलीवर केले अत्याचार

आरोपीचं नाव अमोल भोसले असं असून तो 23 वर्षांचा आहे. तो संगमनेरचा राहणारा आहे. त्याच्याविरोधात पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमधील तपशीलानुसार, 10 डिसेंबर 2024 ते 16 जानेवारी 2026 या दरम्यान शिक्षकाने पीडित मुलीच्या घरी तिच्यावर वेळोवेळी अत्याचार केले. पिडित मुलगी ग्रामीण भागातील एका खासगी शाळेत सध्या आठवीत शिक्षण घेत आहे. ती तिच्या घरात एकटी राहत होती. पीडित मुलीने आपल्या जबाबामध्ये, "वडील माझ्यापेक्षा मोठ्या भावाचे जास्त लाड करत होते. त्यामुळे मला एकटेपणा वाटे. मी शाळेत एकटी राहत असे त्यामुळे सदर शिक्षकाने आपल्याला याबाबत कारण विचारले. पुढे शिक्षकाने आपल्याशी मैत्री वाढवली. आईच्या मोबाईलवर आपल्याशी संपर्क केला. त्यानंतर घरी येऊन आपल्यावर वारंवार अत्याचार केला," असं म्हटलं आहे. 

गरोदर असल्याचं समोर आलं

शाळेत आणि वर्गात एकटी राहत होती. त्याचा गैरफायदा घेत शिक्षक भोसलेने पीडित मुलीशी सातवीत असल्यापासून मैत्री केली. पुढे तिच्या घरी जाऊन तिच्यावर अत्याचार केले. मुलीच्या पोटात वेदना होऊ लागल्यानंतर पुण्यातील रुग्णालयात तपासणी केल्यानंतर ती गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. मुलीकडे घडलेल्या प्रकाराबद्दल चौकशी केली असता तिने शिक्षक घरी येऊन आपल्याशी शरीरसंबंध ठेवत असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आलं आहे. 

पालकांनी लक्ष ठेवण्याची गरज

अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असल्याने शाळा प्रशासनाने प्रत्येक महिन्यात शिक्षक - पालक मेळावा घ्यावा. यात पोलिस सहभाग घेऊन मार्गदर्शन करतील असे घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना घारगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत थोरात यांनी म्हणलं आहे. पालकांनी आपल्या मुलांशी सातत्याने संवाद साधला पाहिजे. शाळेत काय होतं, याबद्दल विचारपूस केली पाहिजे असं संगोपनासंदर्भातील तज्ज्ञ सांगतात. पालकांनी मुलांशी अधिक अधिक संवाद साधल्यास अनेक गोष्टींवर या संवादामधून उपाय सापडतात, असंही सांगितलं जातं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Sangamnercrime newsteachersexual harassmentPhysical relationship

इतर बातम्या

'माणूस कट टू कट 20 वर्षांनी कसं बोलेल? सचिन पिळगावकरां...

मनोरंजन