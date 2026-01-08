English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जे शहर ब्रिटिशांना शरण गेले नाही ते या कमळाला कसं शरण जाईल? जयंत पाटलांचं खणखणीत भाषण; 'भाजपाने...'

Municipal Corporation Election 2025: या राज्याची आणि देशाची लोकशाही धोक्यात आली आहे असे म्हटले तर वावगं ठरणार नाही अशी टीकाही त्यांनी जाहीर भाषणामध्ये केली. त्यांनी भाजपाने काय काम केलं असा सवालही उपस्थित केला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 8, 2026, 04:14 PM IST
जे शहर ब्रिटिशांना शरण गेले नाही ते या कमळाला कसं शरण जाईल? जयंत पाटलांचं खणखणीत भाषण; 'भाजपाने...'
जाहीर भाषणात केलं हे विधान (फाइल फोटो)

Municipal Corporation Election 2025: ब्रिटीशांना शरण न जाणाऱ्या स्वर्गीय वसंतदादा यांचे हे शहर आहे. जे शहर ब्रिटिशांना शरण गेले नाही ते या कमळाला कसं शरण जाईल? हा विचार ध्यानी असू द्या असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी आज सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील मतदारांना केले.

आघाडीला लोकांचा आशीर्वाद मिळेल

सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज प्रभाग क्रमांक 1,2,9,10 मध्ये मतदारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष यांच्या आघाडीला लोकांचा आशीर्वाद मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा

शहराचे अनेक प्रश्न पूर्वी अनुत्तरित होते. कुपवाडला पाण्याची व्यवस्था नव्हती. भुयारी गटार नव्हते. इथे सत्तांतर झाले, आघाडीचे सरकार आले त्यानंतर विकास कामांचा प्रारंभ झाला, अशी आठवण जयंत पाटलांनी करुन दिली. कुपवाड मध्ये 14 पाण्याच्या टाक्या उभारल्या. भुयारी गटार निर्माण केले, असं विकासकामांबद्दल बोलताना जयंत पाटील यांनी सांगितलं. पुढे बोलताना त्यांनी सध्य परिस्थितीवर भाष्य केलं. मात्र गेल्या आठ वर्षात झालेली विकास कामे देखील यांना सुव्यवस्थेत ठेवता आली नाही. आज शहरात नशेचे प्रमाण वाढले आहे. नवीन वर्ष सुरू होताच दोन खून झाले. शहरात कायदा सुव्यवस्था राहिलेली नाही. मागील काळात या परिसरातील चैत्रबन नाल्यासाठी मी पालकमंत्री असताना 10 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु तो नाला स्वच्छ करण्याचे काम देखील यांना करता आले नाही. भाजपच्या काळात या तिन्ही प्रभागात कोणतेही ठोस काम झाले नाही असे त्यांनी सांगितले. 

भारतीय जनता पक्षाने काय दिले?

मी पालकमंत्री असताना जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचे नवे कार्यालय पूर्ण झाले आहे. शहरात भव्यदिव्य असा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा अश्वारूढ पुतळा आपले उमेदवार मनगु आबा सरगर यांच्या माध्यमातून उभा राहिला. भाजपाने काय दिले असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

निष्ठेचा नवा अर्थ निसटा

या राज्याची आणि देशाची लोकशाही धोक्यात आली आहे असे म्हटले तर वावगं ठरणार नाही अशी टीका जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणात केली. सुमारे 70 नगरसेवकांचे निकाल बिनविरोध लागले. बिनविरोध होताना उमेदवारांना कोणाची दहशत होती का, भीती होती की काही देवाणघेवाण झाली अशी शंका सर्वसामान्यांना येत आहे असे ते म्हणाले. वाम मार्गाने सत्तेत पोहचण्याचा प्रयत्न भाजपा आणि मित्र पक्ष करत असतील तर मतदारांनी जागरूक राहिले पाहिजे असे आवाहन करत असतानात त्यांनी निष्ठेचा नवा अर्थ निसटा असा घेऊन अनेक जण पक्ष बदलत आहेत अशी टीका पक्ष बदलणाऱ्यांवर केली.

