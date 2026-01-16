English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sangli Election Winner List: सांगली महापालिका निवडणुकीमध्ये कोणते उमेदवार विजयी? बघा यादी

Sangli Municipal Election Winner Candidates List:  महापालिकेवर आपला झेंडा फडकवण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीने जोरदार तयारी केली होती. मात्र, महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी सांगली महापालिका निवडणुकीसाठी वेगवेगळे मार्ग स्वीकारत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 16, 2026, 03:59 PM IST
Sangli Municipal Election Winner Candidates List: सांगली महापालिका निवडणुकीसाठी तब्बल आठ वर्षांनंतर मतदान प्रक्रिया पार पडली असून  सांगलीत सरासरी 60 टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. एकूण 20 प्रभागांतील 78 जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत 381 उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद झाले आहे. दरम्यान, सांगलीतील चार आणि मिरजमधील दोन मतदान केंद्रांवर ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्याच्या घटना समोर आल्या. तसेच दोन मतदान केंद्रांवर बोगस मतदानाचा प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली. अनेक प्रभागांमध्ये दिग्गज उमेदवार रिंगणात असल्यामुळे निवडणुकीदरम्यान तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले.

महापालिकेवर आपला झेंडा फडकवण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीने जोरदार तयारी केली होती. मात्र, महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी सांगली महापालिका निवडणुकीसाठी वेगवेगळे मार्ग स्वीकारत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीमध्येही फाटाफूट झाली असून शिवसेना (ठाकरे गट) स्वतंत्रपणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे.

सांगली महापालिका निवडणुकीतील आतापर्यंतच्या विजेत्यांची यादी 

 






प्रभाग गट उमेदवार पक्ष विजेता
1
रवींद्र सदामते भाजप
 
शेडजी मोहिते राष्ट्रवादी (श प)
अनिल मोहिते शिंदेसेना
माया गडदे भाजप
 
रईसा रंगरेज काँग्रेस
पायल गोसावी शिंदेसेना
पद्मश्री पाटील भाजप
 
अभियंता सूर्यवंशी काँग्रेस
रेश्मा तुपे शिंदेसेना
चेतन सुर्यवंशी भाजप
 
विजय घाडगे राष्ट्रवादी (श प)
संदीप तुपे शिंदेसेना
         
2
प्राजक्ता धोत्रे भाजप
 
सविता मोहिते राष्ट्रवादी (श प)
अनिता वनखंडे शिंदेसेना
प्रकाश ढंग भाजप
 
अय्याज नायकवडी काँग्रेस
गजानन मगदूम राष्ट्रवादी (अ प)
कासम मुल्ला उध्दवसेना
सिद्राम दळवाई शिंदेसेना
मालूश्री खोत भाजप
 
प्रेरणा कोळी राष्ट्रवादी (श प)
शमाबी मुजावर शिंदेसेना
प्रकाश पाटील भाजप
 
समीर मालगावे काँग्रेस
विनायक यादव शिंदेसेना
         
3
सुनीता व्हनमाने भाजप
 
अर्चना पॉल चोको उध्दवसेना
सागर वनखंडे शिंदेसेना
शशिकला दोरकर भाजप
 
रेश्मा चौधरी राष्ट्रवादी (अ प)
तरन्नुम भोकरे अपक्ष
छाया जाधव भाजप
 
शैला दुर्वे राष्ट्रवादी (अ प)
सुग्रावी मुजावर उध्दवसेना
संदीप आवटी भाजप
 
दिगंबर जाधव राष्ट्रवादी (अ प)
विकास मगदूम मनसे
         
4
अपर्णा शेटे भाजप
 
सिध्दी भिसे राष्ट्रवादी (अ प)
शुभांगी रुईकर शिंदेसेना
विद्या नलवडे भाजप
 
रेखा भगत राष्ट्रवादी (अ प)
मुग्धा गाडगीळ शिंदेसेना
मोहन वाटवे भाजप
 
शिशिर जाधव राष्ट्रवादी (अ प)
सुमीत कांबळे उध्दवसेना
निरंजन आवटी भाजप
 
शैलेंद्र देशपांडे राष्ट्रवादी (अ प) (पुरस्कृत)
         
5
बिस्मिल्ला शेख भाजप
 
शिरीन पिरजादे राष्ट्रवादी (अ प)
निर्मला घोडके शिंदेसेना
मिनाक्षी चौगुले भाजप
 
बबीता मेंढे काँग्रेस
जायदाबी बारगीर उध्दवसेना
रुक्मिणी अंबिगेरी शिंदेसेना
राकेश शिंदे भाजप
 
संजय मेंढे काँग्रेस
इकरा निशाणदार उध्दवसेना
अमानुल्ला सय्यद शिंदेसेना
राजकुमार कबाडे भाजप
 
करण जामदार राष्ट्रवादी (अ प)
अस्लम सौदागर उध्दवसेना
चंद्रकांत मैंगुरे शिंदेसेना
पंकज म्हेत्रे जनसुराज्य शक्ती
         
6
मुनेरा शरीकमसलत भाजप
 
मुब्बीशिरीन बागवान काँग्रेस
नर्गिस सय्यद राष्ट्रवादी (अ प)
शाहिस्ता पिरजादे एमआयएम
अनिता कोरे भाजप
 
बिलकिस बुजरूक काँग्रेस
जरीना बागवान राष्ट्रवादी (अ प)
नूरजहाँ जमादार उध्दवसेना
झिनत काझी शिंदेसेना
अल्लाबक्ष काझी भाजप
 
आझम काझी राष्ट्रवादी (अ प)
समीर कुपवाडे राष्ट्रवादी (श प)
बासितअली पठाण उध्दवसेना
अल्लाबक्ष गाडेकरी भाजप
 
मैन्नुदीन बागवान राष्ट्रवादी (अ प)
सौरभ ताशिलदार राष्ट्रवादी (श प)
इस्माईल कुरणे शिंदेसेना
         
7
उज्ज्वला कांबळे भाजप
 
सोनाली कांबळे उध्दवसेना
सुनिता कोकाटे शिंदेसेना
विशाल कलगुटगी काँग्रेस
 
महादेव हुलवान उध्दवसेना
आनंदसिंग राजपूत शिंदेसेना
प्रसाद मदभावीकर अपक्ष
बानू जमादार भाजप
 
ललिता शेंगणे शिंदेसेना
सुवर्णा कोकणे अपक्ष
गणेश माळी भाजप
 
अरबाज खतीब काँग्रेस
विठ्ठल शिंगाडे मनसे
विलास देसाई शिंदेसेना
तजमून काझी एमआयएम
         
8
दिपक वायदंडे भाजप
 
संजय कोलप राष्ट्रवादी (अ प)
अभिजीत कणिरे उध्दवसेना
महेश सागरे शिंदेसेना
योगिता राठोड भाजप
 
प्रियांका देशमुख राष्ट्रवादी (अ प)
मिनाक्षी पाटील भाजप
 
पूनम मोकाशी राष्ट्रवादी (अ प)
स्टेफी कणेरे उध्दवसेना
नीता शिंदे शिंदेसेना
संजय पाटील भाजप
 
विष्णू माने राष्ट्रवादी (अ प)
अनिल माने उध्दवसेना
स्वप्नील औंधकर शिंदेसेना
नितीन मिरजकर समाजवादी
         
9
संतोष पाटील भाजप
 
विनायक रुपनर काँग्रेस
हरिदास पडळकर उध्दवसेना
सुरेश टेंगले शिंदेसेना
वर्षा सरगर भाजप
 
वृषाली पाटील राष्ट्रवादी (श प)
रोहिणी पाटील भाजप
 
आसमा फकीर काँग्रेस
अतुल माने भाजप
 
मनगु सरगर राष्ट्रवादी (श प)
ओंकार देशपांडे उध्दवसेना
रवींद्र ढगे शिंदेसेना
         
10
गीता पवार भाजप
 
शेवंता वाघमारे काँग्रेस
विद्या कांबळे शिंदेसेना
प्रकाश मुळके भाजप
 
अनारकली कुरणे राष्ट्रवादी (श प)
अनिल शेटे उध्दवसेना
नविनचंद मोरकणे शिंदेसेना
रिध्दी म्हामूलकर भाजप
 
वर्षा निंबाळकर काँग्रेस
माधुरी आरबाळे शिंदेसेना
जगन्नाथ ठोकळे भाजप
 
राजेंद्र मुळीक राष्ट्रवादी (श प)
लक्ष्मण वडार उध्दवसेना
विशाल पाटील शिंदेसेना
         
11
संजय कांबळे भाजप
 
रमेश सर्जे काँग्रेस
सुजीतकुमार काटे शिंदेसेना
सविता रुपनर भाजप
 
अश्विनी कोळेकर काँग्रेस
माया लेंगरे शिंदेसेना
शुभांगी साळुंखे भाजप
 
अंजली जाधव काँग्रेस
सुप्रिया साळुंखे शिंदेसेना
मनोज सरगर भाजप
 
हर्षवर्धन पाटील काँग्रेस
         
12
लक्ष्मी सरगर भाजप
 
सुरेखा म्हारुगडे काँग्रेस
पूनम घोडके उध्दवसेना
गोदावरी चवरे शिंदेसेना
रईसा शिकलगार भाजप
 
आशा शिंदे राष्ट्रवादी (श प)
छाया पांढरे शिंदेसेना
संजय यमगर भाजप
 
प्रमोद सूर्यवंशी काँग्रेस
मयूर घोडके उध्दवसेना
धीरज सूर्यवंशी भाजप
 
अभिजीत फार्णे राष्ट्रवादी (श प)
रोहित घुबडे पाटील मनसे
         
13
महाबळेश्वर चौगुले भाजप
 
अभिजीत कोळी राष्ट्रवादी (श प)
मीनल पाटील भाजप
 
दीपाली पाटील काँग्रेस
उषा मोरे शिंदेसेना
अनुराधा मोहिते भाजप
 
अश्विनी कदम काँग्रेस
योगिता कांबळे शिंदेसेना
मनीषा कुकडे भाजप
         
14
वैशाली बनसोडे शिंदेसेना
 
माया गोंधळे अपक्ष
उदय बेलवलकर भाजप
 
शितल सदलगे शिंदेसेना
अनिता पवार भाजप
 
सुकन्या खाडीलकर शिंदेसेना
शिल्पा चव्हाण अपक्ष
विजय साळुंखे भाजप
 
युवराज बावडेकर शिंदेसेना
कृष्णा मासाळ रासप
         
15
महंमद बशीर बागवान भाजप
 
फिरोज पठाण काँग्रेस
वसीम नायकवडी राष्ट्रवादी (अ प)
श्वेता लोखंडे भाजप
 
स्मिता यमगर काँग्रेस
समीना नदाफ राष्ट्रवादी (अ प)
विद्या नलवडे भाजप
 
सोनल पाटील काँग्रेस
निता थोरात राष्ट्रवादी (अ प)
मंगल माळगे उध्दवसेना
आम्रपाली संजय कांबळे शिंदेसेना
हणमंत पवार भाजप
 
मंगेश चव्हाण काँग्रेस
आनंद परांजपे राष्ट्रवादी (अ प)
         
16
प्रदीप बन्ने भाजप
 
राजेश नाईक काँग्रेस
उमर गवंडी उध्दवसेना
विद्या दानोळे भाजप
 
सलमा शिकलगार काँग्रेस
स्वाती शिंदे भाजप
 
दीप्ती घोडके राष्ट्रवादी (श प)
वैष्णवी मोरे उध्दवसेना
उत्तम साखळकर भाजप
 
मयूर पाटील काँग्रेस
आशिष साळुंखे शिंदेसेना
         
17
लक्ष्मण नवलाई भाजप
 
शहाबाज रंगारी राष्ट्रवादी (अ प)
बसवराज पाटील शिंदेसेना
धनजंय कुंडले अपक्ष
मालन गडदे भाजप
 
प्रार्थना शिंदे राष्ट्रवादी (अ प)
मयुरी शिंदे शिंदेसेना
गीतांजली ढोपे-पाटील भाजप
 
साक्षी बोरगावे राष्ट्रवादी (अ प)
मृणाल पाटील शिंदेसेना
प्रशांत पाटील भाजप
 
दिग्विजय सूर्यवंशी राष्ट्रवादी (अ प)
नाना शिंदे शिंदेसेना
         
18
गाथा काळे भाजप
 
सचिन सावंत राष्ट्रवादी (अ प)
अर्जुन कांबळे शिंदेसेना
बिस्मिल्ला शेख भाजप
 
नसिमा नाईक राष्ट्रवादी (अ प)
सुजाता बन्ने शिंदेसेना
वैशाली गवळी भाजप
 
स्नेहल सावंत राष्ट्रवादी (अ प)
नाजमीन सनदी अपक्ष
शैलेश पवार भाजप
 
अभिजीत भोसले राष्ट्रवादी (अ प)
गौस सनदी अपक्ष
         
19
अलका ऐवळे भाजप
 
कांचन भंडारे काँग्रेस
स्टेला गायकवाड उध्दवसेना
रंजना कांबळे शिंदेसेना
सविता मदने भाजप
 
सुरेश बंडगर राष्ट्रवादी (श प)
प्रकाश मदने उध्दवसेना
बाळासाहेब माने शिंदेसेना
किर्ती देशमुख भाजप
 
सविता मिरजे काँग्रेस
सुनीता मोरे शिंदेसेना
संजय कुलकर्णी भाजप
 
युवराज गायकवाड राष्ट्रवादी (श प)
राजू गायकवाड उद्धवसेना
अरुण चव्हाण शिंदेसेना
         
20
तृप्ती कांबळे भाजप
 
रेखा कांबळे राष्ट्रवादी (अ प)
प्रगती कांबळे राष्ट्रवादी (श प)
दिया कांबळे उध्दवसेना
सुहाना नदाफ शिंदेसेना
सुनील गवळी भाजप
 
अश्विनी कोळी राष्ट्रवादी (अ प)
संतोषकुमार कोळी राष्ट्रवादी (श प)
विकास सूर्यवंशी शिंदेसेना
योगेंद्र थोरात भाजप
 
अतहर नायकवडी राष्ट्रवादी (अ प)
अभिजित हारगे राष्ट्रवादी (श प)
सचिन कोरे उध्दवसेना
वाजीद खतिब शिंदेसेना
