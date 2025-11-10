अर्रsss भिर्रssss! हेलिकॉप्टर बैज्या-ब्रेक फेल बैलजोडीनं मारलं देशातल्या सगळ्यात मोठ्या बैलगाडी शर्यतीचं मैदान, बक्षिसात फॉर्च्युनर कार अन्...

Sangli News Bailgada Sharyat in india video : ‘डबल महाराष्ट्र केसरी' म्हणून ओळख असणाऱ्या शिवसेना शिंदे गटाचे नेते चंद्रहार पाटील यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या देशातल्या सगळ्यात मोठ्या बैलगाडी शर्यतीचीच चर्चा सर्वदूर पाहायला मिळत आहे. इन्स्टाग्राम, युट्यूब ते अगदी फेसबुकपर्यंत सर्वत्र याच बैलगाडा शर्यतीचे व्हिडीओ आणि फोटो पाहायला मिळत आहेत. नुकताच या शर्यतीचा जबरदस्त थरार पार पडला असून, प्रथम क्रमांक पटकावत विजेतेपदाचं मानकरी ठरलेल्या बैलजोडीचं नाव आहे हेलिकॉप्टर बैज्या अन् ब्रेक फेल. या बैलजोडीने शर्यतीचं मैदान मारताच त्यांच्या दमदार कामगिरीनं आणि रुबाबानं शर्यतीच्या मैदानात एकच जल्लोष पाहायला मिळाला.
श्रीनाथ केसरी बैलगाडी शर्यतीचे हेलिकॉप्टर बैज्या - ब्रेकफेल या शर्यतीचे मानकरी ठरले आणि सर्वत्र उत्साहाचच वातावरण पाहायला मिळालं. कोल्हापूरच्या शिरोळचे बाळू दादा हजारे यांचा हेलिकॉप्टर बैज्या आणि सांगलीच्या भिलवडी येथील पाटील डेअरीचा ब्रेक फेल बैलजोडीनं सर्वात मोठ्या आणि बहुचर्चित अशा शर्यतीत प्रथम पारितोषिकाच्या स्वरुपात फॉर्च्युनर गाडी पटकावली.
नुकतंच ‘शिवसेना बैलगाडा शर्यत अधिवेशन' पार पडलं आणि चर्चा झाली ती म्हणजे या बैलगाडा शर्यतीच्या स्पर्धेमध्ये विजेत्यांसाठी ठेवण्यात आलेल्या लाखोंच्या बक्षिसांची. जिथं विजेत्यांना थार, फॉर्च्युनर, ट्रॅक्टर आणि 150 टूव्हीलर अशी बक्षीसं ठेवण्यात आली होती. आश्चर्य म्हणजे या स्पर्धेदरम्यानच चंद्रहार पाटील यांनी पुढच्या वर्षासाठीच्या बक्षिसांचीसुद्धा घोषणासुद्धा केली.
चंद्रहार पाटील यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेली ही बैलगाडा शर्यत सांगलीच्या बोरगाव येथील कोड्याचा माळ इथं असणाऱ्या 500 एकर मैदानावर पार पडली. जिथं खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीसुद्धा उपस्थिती पाहायला मिळाली. दरम्यान, चंद्रहार पाटील यांनी या शर्यतीदरम्यानच पुढच्या वर्षीच्या बक्षिसाचीसुद्धा घोषणा केली, जिथं पुढच्या वर्षी शर्यतीतील विजेत्यांना थेट BMW कार दिली जाणार असल्याचं जाहीर केल्यानं बैलगाडा शर्यत प्रेमींमध्ये आतापासूनच उत्साही वातावरण पाहायला मिळत असून, या शर्यतीत पुढच्या वर्षी सहभागी व्हायचं म्हणून अनेकांनी तयारीसुद्धा सुरू केली आहे.
