Sangli News : लग्नाच्या 21 वर्षांनंतर मुलाचा जन्म; पण मग का चिमुकल्याला कृष्णा नदीच्या पुराच्या पाण्यात सोडलं?

Sangli News : सांगली जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाच्या 21 वर्षांनंतर घरात पाळणा हल्ला त्यानंतरही त्या चिमुकल्याला कृष्णा नदीच्या पुराच्या पाण्यात सोडलं. नेमकं काय प्रकरण आहे जाणून घ्या.     

नेहा चौधरी | Updated: Aug 20, 2025, 07:22 PM IST
Sangli News : लग्नानंतर जोडप्यासह कुटुंबातील लोकांना वेध लागतात ते घरात तान्हुल्याचे आगमन कधी होणार. काही जोडप्याला बाळ होण्यास वेळ लागतो. त्यामागे अनेक वेळा कारण आरोग्याची समस्या असते. त्यासाठी डॉक्टरांकडे जाऊन उपचारही घेतले जातात. सांगलीतील एका जोडप्याला लग्नाच्या 21 वर्षांनंतरही बाळ होत नव्हतं. पण आज त्यांच्या घरात पाळणा हल्ला आहे. त्यांना पुत्ररत्नाची प्राप्त झाली आहे. पण या जोडप्याने लग्नाच्या 21 वर्षांनंतर झालेल्या चिमुकल्याला सांगलीतील कृष्णा नदीच्या पाण्यात सोडलं. नेमकं काय प्रकरण आहे त्यांनी असं का केलं हे जाणून तुम्हीही आश्चर्यचकित व्हाल. (Sangli News child was born after 21 years of marriage but why was the baby abandoned in the flood waters Krishna River)

सांगलीतील त्या चिमुकल्याची सर्वत्र चर्चा!

या आई वडिलांनी आपल्या तान्हुल्याला कृष्णा नदीत सोडलं यामागे एक शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. सांगली जिल्ह्यातील सध्या या परंपरेबद्दल जोरदार चर्चा सुरु आहे. कर्नाटकातील निप्पाणी गावात राहणारे रवींद्र वळावे या दाम्पत्याचं 21 वर्ष झाली तरी मुलं झालं नव्हतं. अनेक प्रयत्न करुन हे दाम्पत्य आता थकले होते. रवींद्र वळावे यांचं आजोळ हे सांगली होतं. या आजोळी असणाऱ्या नातेवाईकांनी त्यांना पुर्वापार चालत असलेल्या परंपरेबाबत आणि नवसबद्दल सांगितलं. त्यानंतर वाळवे दाम्पत्यानं सांगलीमध्ये येऊन चार वर्षांपूर्वी मुल होण्यासाठी नवस केला. 

अशी मान्यता आणि त्यांची श्रद्धा आहे की, या नवसानंतर त्यांना एक मुलगा झाला. यानंतर हे दाम्पत्य नवस फेडण्यासाठी कुटुंबियांसह सांगलीतील सरकारी घाटावर पोहोचले. मंगळवारी कोयना धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे कृष्णा नदीला पूर आला होता. या जोडप्याचा नवस फेडण्यासाठी आंबी समाजातील लोकांनी मदत केली. कृष्णा काठावरील स्वामी समर्थ घाटाजवळून सजवलेल्या पाळण्यात वीर या मुलाला नारळ घेऊन बसवण्यात आले. स्वामी समर्थ घाट ते सरकारी घाट असा वाहत्या पाण्यातून प्रवास करत नवस फेडण्यात आला. अनेक वर्षांपासून कृष्णा माईची सेवा इथले आंबी समाज करत असतो. त्यासोबत ते नवस फेडण्यासही मदत करतात. त्यांच्या मदतीतून हा नवस पूर्ण झाला. प्रत्येक समाजाची आपली श्रद्धा आणि परंपरा असते. झी 24 तास कुठल्याही प्रथेला विरोध किंवा समर्थन करत नाही. सध्या सांगलीत सध्या या परंपेराची चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे याबातमी बद्दल आपण सांगत आहोत. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

