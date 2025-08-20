Sangli News : लग्नाच्या 21 वर्षांनंतर मुलाचा जन्म; पण मग का चिमुकल्याला कृष्णा नदीच्या पुराच्या पाण्यात सोडलं?

Sangli News : लग्नानंतर जोडप्यासह कुटुंबातील लोकांना वेध लागतात ते घरात तान्हुल्याचे आगमन कधी होणार. काही जोडप्याला बाळ होण्यास वेळ लागतो. त्यामागे अनेक वेळा कारण आरोग्याची समस्या असते. त्यासाठी डॉक्टरांकडे जाऊन उपचारही घेतले जातात. सांगलीतील एका जोडप्याला लग्नाच्या 21 वर्षांनंतरही बाळ होत नव्हतं. पण आज त्यांच्या घरात पाळणा हल्ला आहे. त्यांना पुत्ररत्नाची प्राप्त झाली आहे. पण या जोडप्याने लग्नाच्या 21 वर्षांनंतर झालेल्या चिमुकल्याला सांगलीतील कृष्णा नदीच्या पाण्यात सोडलं. नेमकं काय प्रकरण आहे त्यांनी असं का केलं हे जाणून तुम्हीही आश्चर्यचकित व्हाल. (Sangli News child was born after 21 years of marriage but why was the baby abandoned in the flood waters Krishna River)
या आई वडिलांनी आपल्या तान्हुल्याला कृष्णा नदीत सोडलं यामागे एक शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. सांगली जिल्ह्यातील सध्या या परंपरेबद्दल जोरदार चर्चा सुरु आहे. कर्नाटकातील निप्पाणी गावात राहणारे रवींद्र वळावे या दाम्पत्याचं 21 वर्ष झाली तरी मुलं झालं नव्हतं. अनेक प्रयत्न करुन हे दाम्पत्य आता थकले होते. रवींद्र वळावे यांचं आजोळ हे सांगली होतं. या आजोळी असणाऱ्या नातेवाईकांनी त्यांना पुर्वापार चालत असलेल्या परंपरेबाबत आणि नवसबद्दल सांगितलं. त्यानंतर वाळवे दाम्पत्यानं सांगलीमध्ये येऊन चार वर्षांपूर्वी मुल होण्यासाठी नवस केला.
अशी मान्यता आणि त्यांची श्रद्धा आहे की, या नवसानंतर त्यांना एक मुलगा झाला. यानंतर हे दाम्पत्य नवस फेडण्यासाठी कुटुंबियांसह सांगलीतील सरकारी घाटावर पोहोचले. मंगळवारी कोयना धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे कृष्णा नदीला पूर आला होता. या जोडप्याचा नवस फेडण्यासाठी आंबी समाजातील लोकांनी मदत केली. कृष्णा काठावरील स्वामी समर्थ घाटाजवळून सजवलेल्या पाळण्यात वीर या मुलाला नारळ घेऊन बसवण्यात आले. स्वामी समर्थ घाट ते सरकारी घाट असा वाहत्या पाण्यातून प्रवास करत नवस फेडण्यात आला. अनेक वर्षांपासून कृष्णा माईची सेवा इथले आंबी समाज करत असतो. त्यासोबत ते नवस फेडण्यासही मदत करतात. त्यांच्या मदतीतून हा नवस पूर्ण झाला. प्रत्येक समाजाची आपली श्रद्धा आणि परंपरा असते. झी 24 तास कुठल्याही प्रथेला विरोध किंवा समर्थन करत नाही. सध्या सांगलीत सध्या या परंपेराची चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे याबातमी बद्दल आपण सांगत आहोत.