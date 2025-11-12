सांगलीत मुळशी पॅटर्न स्टाइल मर्डर! वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान स्टेजवरच दलित महासंघाच्या प्रमुखाला...

Leader Brutally Murdered Mulshi Pattern Style: सांगलीमध्ये मंगळवारी रात्री एक हादरवून सोडणारा प्रकार घडला. येथील दलित महासंघाच्या मोहिते गटाच्या अध्यक्षाची हत्या करण्यात आली आहे. अत्यंत निर्घृणपणे या व्यक्तीला संपवण्यात आलं. मयत व्यक्तीचं नाव उत्तम मोहिते असं असून हा सारा धक्कादायक प्रकार त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच घडला आहे. त्यामुळेच ही हत्या 'मुळशी पटर्न' चित्रपटातील हत्येप्रामाणेच करण्यात आल्याची स्थानिकांमध्ये चर्चा आहे.
उत्तम मोहिते हे दलित महासंघाचे मोहिते गटाचे संस्थापक अध्यक्ष होते. मंगळवारी त्यांचा वाढदिवस होता. त्यामुळे रात्री कार्यक्रमासाठी कामगार, कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांची गर्दी घरासमोरच जमली होती. वाढदिवसाच्या उत्सवासाठी त्यांच्या घराजवळ एक स्टेज उभारण्यात आला होता. वाढदिवसानिमित्ताने केक कापण्याचा व जेवणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी शुभेच्छा देण्यासाठी आलेल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार शाहरुख शेख याने उत्तम मोहिते यांच्यावर खूनी हल्ला केला.
वाढदिवसाच्या उत्सवादरम्यान, मोहिते शुभेच्छा स्वीकारण्यासाठी स्टेजवर उभे असताना. एका अज्ञात हल्लेखोराशी त्यांचा वाद झाला. वादाचे रूपांतर लगेचच हाणामारीत झाले. हल्लेखोराने धारदार शस्त्राने मोहिते यांच्या छातीत आणि पोटात अनेक वार केले. मोहिते रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले.
अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे मोहिते यांना सावरण्यास आणि स्वत:ला वाचवण्यास वेळच मिळाला नाही. आजूबाजूच्यांनाही नेमकं घडतंय काय समजण्याआधीच मोहिते रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. रक्ताच्या थरोळात पडलेल्या उत्तम मोहिते यांना तातडीने सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचार सुरु असताना त्यांचा मृत्यू झाला. मोहिते यांच्या मृत्यूनंतर रुग्णालयाबाहेर कार्यकर्त्यांचा मोठा गट जमला होता, ज्यामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.
दरम्यान, मोहिते यांच्यावर हल्ला केल्यानंतर हल्लेखोर शेखने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या ठिकाणी जमाव एवढ्या संख्येनं होतं की त्याला रंगेहाथ पकडण्यात आलं. त्यानंतर संतप्त जमावाकडून आरोपीला बेदम मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीमध्ये आरोपीही गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर शासकीय रुग्णालय परिसरासह घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मात्र हा खून नेमका कोणत्या कारणातून करण्यात आला हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. पण खुनाच्या या थरारक घटनेने सांगली हादरून गेली आहे.
उत्तम मोहिते हे 41 वर्षांचे होते. सांगलीतील गरपीर चौक येथील रहिवासी असलेले मोहिते हे दलित हक्क आणि सामाजिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या दलित महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष होते. उत्तम मोहिते यांनी दलित महासंघाच्या माध्यमातून दिवाळीपूर्वी सांगलीतील बेकायदेशीर गोदामांसारख्या मुद्द्यांवर अलिकडेच निदर्शने केली होती.