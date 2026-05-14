काय डेंजर वारं सुटलंय... महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणी एकाच वेळी 150+ हून अधिक घरांचं नुकसान

Sangli News : राज्यात मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं हवामान बदलांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यामुळं शेतकऱ्यांसमवेत सामान्य नागरिकसुद्धा त्रस्त आहेत. त्यातच आता संकट नव्या रुपात धडकताना दिसत आहे.
Sangli News : कुठे अवकाळीचा तडाखा, कुठे प्रचंड उकाडा, वाढता उष्मा असं हवामान महाराष्ट्रात अडचणी वाढवत असतानाच सांगलीमध्ये या हवामान बदलांचं भीषण रुप पाहायला मिळालं. जिथं प्रचंड वावटळ उठलं आणि या वादळी वाऱ्यामध्ये एकदोन नव्हे तर तब्बल 150 घरांचं नुकसान झालं. सांगलीमध्ये हा विद्ध्वंस पाहायला मिळाला.
सांगली जिल्ह्यातल्या जत आणि मिरज तालुक्याला वादळी वाऱ्याचा प्रचंड तडाखा बसला. या वाऱ्याची ताकद इतकी प्रचंड होती की सुमारे दीडशेहून अधिक घरांचं,गोठ्यांचं छत, शेडचे पत्रे आणि कौलं उडून गेली. यामुळे दोन जण जखमी देखील झाल्याची माहिती आहे. जत तालुक्यातील कुणीकोनूर सह आसपासच्या गावांमध्ये वादळी वाऱ्याने घरांचा मोठी पडझड झाली.
जत तालुक्यातील या वावटळीमुळं काही ठिकाणी भिंती देखील कोसळल्या. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी विद्युत खांब कोसळले असून, अनेक रस्त्यांवरील मोठाले वृक्षदेखील उन्मळून पडले. मिरज तालुक्यातील पूर्व भागालाही वादळी वाऱ्याचा मोठा फटका बसला. खटाव, बेळंकी, लिंगनूर, सलगरेसह आसपासच्या गावांमध्ये वादळी वाऱ्याचा कहर झाला. बहुतांश भागांमध्ये विद्युत खांबदेखील वाकल्यानं विद्युत पुरवठा खंडित झाला आहे. हे नुकसान आणि परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता पडझाडीचे तातडीने पंचनामे करून मदत मिळावी, अशी मागणी होत आहे.
सांगलीच्या जत तालुक्यामध्ये काल पुन्हा झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पाऊसामुळे खलाटी गावात भिंत कोसळून आठ महिन्याच्या चिमुरडयाचा दुर्दैवी मृत्यू ओढावला. श्रीवर्धन शेजूळ, असं या 8 वर्षांच्या चिमुकल्याचं नाव. बुधवारी सायंकाळच्या सुमारास प्रचंड वादळी वारा सुरू झाला, यामध्ये शेजुळ यांच्या घरावरील पत्रे उडाले आणि त्यानंतर घराची समोरच्या भागाची असणारी भिंत कोसळली यामध्ये घरात असणाऱ्या आठ महिन्याच्या बाळाच्या डोक्यावर विटा कोसळल्या, आणि त्याचा मृत्यू ओढावला. जतच्या मोटेवाडी इथं वादळी वाऱ्याने भिंत कोसळून सहा भाविक ठार झाल्याची घटना, ताजी असतानाच पुन्हा एक दुर्घटना घडल्याने तालुक्यात भीतीच वातावरण पसरलं आहे.
तिथं साताऱ्यात बुधवारी झालेल्या वादळी पावसामुळे लक्ष्मी टेकडी भागात अनेक घरांचं मोठं नुकसान झालं. काही कुटुंबाची पत्र्यांची घर उडून गेली तर, अनेकांचेच संसार उघड्यावर पडले. घरगुती साहित्याबरोबर शैक्षणिक साहित्य देखील या पावसात भिजून गेले आहे. प्रशासनाने रात्री उशिरा या भागाला भेट देऊन पाहणी केली असली तरी अद्याप कोणतीही मदत या लोकांना मिळालेली नाही. जवळजवळ 30 ते 40 घरांचं नुकसान या वादळी पावसाने झाल आहे. अनेक घरांवर झाडं आणि विजेचे खांब कोसळले आहेत. त्यामुळे या लोकांना तात्काळ मदत मिळण्याची मागणी होत आहे.