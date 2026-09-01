एस टी ड्रायव्हरला चक्कर आली अन् बस थेट टपरीवर धडकली, सांगलीत मोठा अपघात

Sangli Bus Accident : सांगलीच्या ईश्वरपूर रोडवरील तुंग येथे एक मंगळवार 1 सप्टेंबर रोजी भयंकर अपघात घडला. शिराळा आगाराची बस ईश्वरपूर रोडवरून जात असताना तुंग येथे एसटी बसच्या चालकाला चक्कर आल्याने त्याचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस डिव्हायडरवर चढून थेट रस्त्यालगतच्या चहाच्या टपरीवर जाऊन धडकली. हा भयंकर अपघात पाहून आजूबाजूला असलेल्या सर्वांनाच धडकी भरली. आय अपघातात टपरीचं एसटी बसच्या समोरील भागाचं मोठं नुकसान झालं. मात्र सुदैवाने अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
तुंग येथे शिराळा आगाराची एसटी बस प्रवास करत असताना चालकाला अचानक चक्कर आली. त्यामुले चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि बस वेगात असल्याने ती थेट डिव्हायडरवर चढली. बसमधील प्रवाशांना नेमकं काय चाललंय हे कळण्याच्या आतमध्ये बस रस्त्यालगतच्या चहाच्या टपरीवर जाऊन जोरदार धडकली. सुदैवाने रस्त्यावर आणि टपरीजवळ लोकांची रहदारी कमी होती त्यामुळे कोणालाही गंभीर इजा किंवा जीवितहानी झाली नाही. सर्व प्रवासी सुखरूप आहेत.
तुंग येथील या एसटी बस अपघातात एसटी बसच्या पुढील भागाचं, तसंच चहाच्या टपरीचं नुकसान झालं आहे. घटना समजताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. चालकाला अचानक चक्कर आल्याने हा अपघात झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही मोठी जीवितहानी झाली नाही. त्यामुळे तुंगमध्ये संभाव्य मोठा अनर्थ टळला. अपघात झाल्यावर लगेच बसमधील सर्व प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आले. कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नव्हती. तसेच एसटी चालकाला सुद्धा बसमधून बाहेर काढून त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. काहीकाळ रस्त्यावर अपघात झाल्याने भरपूर लोकं जमा झाली होती, मात्र थोड्यावेळात पोलिसांनी येऊन रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा केला.