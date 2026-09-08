/मुली रात्री झोपेत असताना त्यांच्याजवळ जाऊन...; सांगलीतल्या अकॅडमीत धक्कादायक प्रकार! पत्नीच्या मदतीने संस्थापकाने...

सांगलीच्या वाळवा तालुक्यातल्या गोटखिंडी येथे एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका निवासी स्पर्धा परीक्षा अकॅडमीमधील तीन अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अकॅडमीच्या संस्थापकासहीत त्याच्या पत्नी विरोधात पोक्सोअंतर्गत आष्टा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वाळवा तालुक्यातील गोटखिंडी येथील 'केतनराज स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी'मध्ये निवासी शिक्षण घेणाऱ्या तीन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. या मुलींचा अनेक दिवसांपासून सातत्याने विनयभंग केल्याचा अतिशय धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी अकॅडमीचा संस्थापक काशीनाथ रामचंद्र नांगरे आणि त्याला साथ देत मुलींना धमकावणारी त्याची पत्नी मनीषा काशीनाथ नांगरेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नांगरे दांपत्य वाळवा येथील गोटखिंडीमधील रहिवाशी आहेत. या दोघांवर आष्टा पोलीस ठाण्यात पोक्सोसह विविध गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत.
11 जून 2026 पासून 'केतनराज अकॅडमी'त हा संतापजनक प्रकार वारंवार घडत होता. अकॅडमीमध्ये निवासी शिक्षण घेणाऱ्या कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील तीन अल्पवयीन मुली रात्री झोपेत असताना, संस्थापक काशीनाथ नांगरेने त्यांच्याजवळ जाऊन लैंगिक अत्याचार व विनयभंग केला. पीडित मुलींनी या प्रकाराची माहिती अकॅडमीतील मॅडम आणि संशयित आरोपीची पत्नी मनीषा नांगरे यांना दिली. मात्र, मुलींना मदत करण्याऐवजी तिने, 'कोणाला काही सांगू नका, नाहीतर तुमचे शाळेचे नुकसान करेन,' अशी थेट धमकी देऊन हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला.
घाबरलेल्या पीडित मुलींनी अखेर हिंमत दाखवून आपल्या पालकांना या घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर संतापलेल्या पालकांनी तात्काळ आष्टा पोलीस ठाणे गाठून तक्रार नोंदवली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 74, 75(2), 351(2) तसेच (पोक्सो) कायदा कलमान्वये काशीनाथ नांगरे व मनीषा नांगरे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
विद्यार्थिनींवर मागील काही काळात महाराष्ट्रात झालेल्या अत्याचाऱ्याच्या अनेक घटनांपैकी ही एक आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील टेम्बा आश्रमशाळेत स्वयंपाकी गणपत गवळीने 22 अल्पवयीन मुलींवर छळ केल्याचा आरोप. हा आरोपी पूर्वीही पोक्सो प्रकरणात अटक झालेला होता. त्याला पुन्हा नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्याला नव्या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक अनिल राऊतवर पाच अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराचा केल्याचा आरोप असून त्याला अटक झाली आहे. जालना येथे शिक्षकाने 14 वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार आणि ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप असून या ठिकाणीही आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षकाने चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याचा आरोप नुकताच करण्यात आला. तर नांदेड येथे शाळेच्या प्राचार्याने 10 वर्षांच्या मुलीवर छळ केल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली.