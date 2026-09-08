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मुली रात्री झोपेत असताना त्यांच्याजवळ जाऊन...; सांगलीतल्या अकॅडमीत धक्कादायक प्रकार! पत्नीच्या मदतीने संस्थापकाने...

जून महिन्यापासून हा सारा प्रकार सुरु होता आणि याबद्दल मुली संस्था चालकाच्या पत्नीकडे तक्रारही करत होत्या. मात्र त्यांना मिळणारं उत्तर अत्यंत धक्कादायक होतं. नेमकं झालंय काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:25 AM IST
मुली रात्री झोपेत असताना त्यांच्याजवळ जाऊन...; सांगलीतल्या अकॅडमीत धक्कादायक प्रकार! पत्नीच्या मदतीने संस्थापकाने...
Image Credit: अखेर पालकांकडे मुलींनी केली तक्रार (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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