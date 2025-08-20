संग्राम भंडारेंच्या कीर्तनावरुन महाराष्ट्रात राजकीय राडा! आठ जणांवर गुन्हा दाखल

Sangrambapu Bhandare Kirtan Sangamner : कीर्तनकार संग्राम भंडारेंच्या घुलेवाडीत कीर्तनात गोंधळ झाला. या गोंधळानंतर संगमनेरसह अहिल्यानगर जिल्ह्यातलं राजकीय वातावरण तापलंय. संग्राम भंडारेंचं कीर्तनात गोंधळ घालणा-यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. कीर्तन बंद पाडण्यामागं राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांनी केलाय.
संग्राप भंडारे यांच्याबाबत वाद झाल्यानंतर बाळासाहेब थोरातांनी हरिनाम कीर्तन साप्तांहांमध्ये हजेरी लावण्याचा सपाटा लावलाय. त्यांनी एकाच दिवशी पाच ठिकाणी कीर्तन सोहळ्यांना हजेरी लावली. तसंच कीर्तनातून राजकीय भाष्य टाळलं पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मांडली...काँग्रेसनं संगमनेर शहरात उद्या शांतीमोर्चाची हाक दिलीय. दरम्यान संग्राम भंडारे यांच्या समर्थनात निफाड शहरातही बंद पाळण्यात आला होता. दुसरीकडं आता भाजपही आलीय. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी संग्राम भंडारे यांच्या हिदुंत्ववादी भूमिकेला पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलंय.
हिंदुत्ववादी कीर्तनकार हभप संग्रामबापू भंडारे यांच्यावर संगमनेर येथे झालेल्या हल्ल्याचा राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार संग्राम जगताप यांनी निषेध केलाय...ही घटना संगमनेर येथे घडल्याने यामध्ये राजकीय वास येत असल्याचा आरोप जगताप यांनी केलाय. घटनेच्या एक दिवस सोशल मीडियावर काही पोस्ट फिरत होत्या ज्यात असा हल्ला करणार असल्याचा उल्लेख असल्याची चर्चा सुरू होती असं जगताप यांनी म्हंटलंय. सोबतच या प्रकरणाचा पोलीस प्रशासनाने सखोल तपास करायला हवा, संग्राम बापू यांच्याबाबत घडलेला प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही असं आमदार संग्राम जगताप यांनी म्हंटलंय
काँग्रेसनं संगमनेर शहरात उद्या शांतीमोर्चाची हाक दिलीय. महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी संग्राम भंडारे यांच्याविरोधात पोलीस कारवाई करत नाही याच्या निषेधार्थ राहाता पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलन केलं. भंडारे कीर्तनातून सामाजिक तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोप काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलाय.
विधानसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर बाळासाहेब थोरात विरुद्ध आमदार अमोल खताळ हा संघर्ष सुरुच आहे. संग्राम भंडारेंच्या कीर्तनाच्या निमित्तानं या संघर्षाला आता धार आलीये. या प्रकरणात कोणीही माघार घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळं येत्या काळात या कीर्तनावरुन मोठा राजकीय राडा होण्याची चिन्हं आताच दिसू लागलीयेत.
FAQ
1. संगमनेरमधील संग्रामबापू भंडारे यांच्या कीर्तनात नेमके काय घडले?
संगमनेर तालुक्यातील घुलेवाडी येथे अखंड हरिनाम सप्ताहात शनिवारी (16 ऑगस्ट 2025) रात्री संग्रामबापू भंडारे यांच्या कीर्तनादरम्यान त्यांनी राजकीय आणि हिंदू-मुस्लिम विषयांवर भाष्य केले. याला काही उपस्थितांनी विरोध केला, ज्यामुळे गोंधळ उडाला. या गोंधळात भंडारे यांना धक्काबुक्की झाली आणि त्यांच्या गाडीचे नुकसान झाले. याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
2. या प्रकरणामुळे राजकीय तणाव कसा निर्माण झाला?
संग्रामबापू भंडारे यांच्या कीर्तनातील गोंधळानंतर काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या समर्थकांनी भंडारे यांच्यावर सामाजिक तेढ निर्माण केल्याचा आरोप केला, तर राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांनी हे प्रकरण राजकीय षडयंत्र असल्याचा दावा केला. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी भंडारे यांच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे संगमनेर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात राजकीय तणाव वाढला.
3. संग्रामबापू भंडारे यांनी काय धमकी दिली?
घुलेवाडीतील घटनेनंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये संग्रामबापू भंडारे यांनी बाळासाहेब थोरात यांना धमकी दिल्याचा आरोप आहे. त्यांनी कथितपणे "नथुराम गोडसे व्हावे लागेल" असे वक्तव्य केले, ज्यामुळे मोठी खळबळ उडाली. यावर काँग्रेसने तीव्र निषेध व्यक्त केला आणि अशा वक्तव्यांमुळे महाराष्ट्रातील वातावरण दूषित होईल असे म्हटले.