ठाकरेंच्या खासदाराने एका व्यक्तीमुळे सोडला पक्ष, पत्रकारांना दिली 'हिंट'

मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला रामराम ठोकलेले ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी शिंदेच्या उपस्थित शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर आपल्या मनातली भडास पत्रकारांसमोर काढली. यात त्यांनी राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांचे बंधू आमदार सुनील राऊत यांचे थेट नाव न घेता चांगलीच तोफ डागली. मुंबईच्या वाय.बी. चव्हाण सेंटरमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात संजय दिना पाटील यांच्यासह ठाकरे सेनेच्या सहा खासदारांनी आज शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर ते बोलत होते.
पक्षात प्रवेश केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना संजय दिना पाटील म्हणाले, की, मी केवळ त्या व्यक्तीमुळे पक्ष सोडला आहे. त्यांना गुलाम हवे असतात, त्यांच्यापेक्षा मोठे झालेले त्यांना पाहवत नाही. यांच्या भागात कुणी जायचे नाही, निधी खर्च नाही करायचा, यांचे फलक लावायचे. मला त्यांनी शिव्या दिल्या होत्या. माझे मत होते की त्यांने येवून माफी मागावी. पण त्यांने ते केले नाही, असे म्हणत त्यांनी सुनील राऊत यांचे नाव न घेता, पत्रकारांना हिंट दिली.
सुनील राऊत हे स्टेजवरून आम्हांला आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना शिव्या घातल होते. आम्ही यांना खासदारकत्याचीचं तिकीट देणार नव्हतो, पण आले होते माकडं उड्या मारत. या संदर्भात आम्ही वरिष्ठांकडे तक्रार दिली पण त्यांचा स्वभाव तसाच आहे, दे सोडून असे आम्हांला वारंवार सांगण्यात आले. पण, त्यांचा स्वभाव तसा आहे पण त्यांना कंट्रोल करायला पाहिजे होते, अशी खंतही संजय दिना पाटील यांनी बोलून दाखवली.
खासदारकी लढण्यासाठी किती खर्च लागतो माहिती का? असा जाहीर आमची हेटाळणी करत होते. माझ्या वडिलांच्या पुण्याईने २०० कोटींची प्रॉपर्टी माझ्या नावावर आहे. दररोजचे ५- ६ लाख खर्च करण्याची माझी ताकद आहे. पण अशा प्रकारे जाहीर रित्या अपमान होत असल्याचे संजय दिन पाटील यांनी सांगितले.
मला उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांच्याबद्दल काहीही प्रॅाब्लेम नाही. मी २००४ ला आमदार झालो तेव्हा मला संजय राऊत यांनी पक्षाचे उमेदवार लिलाधर डाके यांच्याविरोधात जावून मला मदत केली. २००९ ला किरीट सोमय्या यांच्याविरोधातही मदत केली होती, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
माझ्या घरात राजकीय स्वातंत्र्य आहे. माझा पुतण्या भाजपचा नगरसेवक आहे. राजूलला तिचे स्वातंत्र्य आहे, तिला कुठे जायचे आहे, असेही संजय दिना पाटील म्हणाले. मी कधीही माझी मुलगी राजूलसाठी कुणाकडे तिकीट मागायला गेलो नाही. त्यांना तो वॉर्ड राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला द्यायचा नव्हता म्हणून राजूलला त्यांनी उभे केले, असेही पाटील म्हणाले.