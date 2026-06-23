'बंदुक, हातवारे अन् धमकी'आधी संजय दिना पाटलांचा इशारा, आता राऊतांकडून पाटलांना ओपन चॅलेंज!

संजय दिना पाटील यांनी पक्षप्रवेशानंतर आपल्या विरोधकांना आक्रमक भाषेत प्रत्युत्तर दिलं. माझ्या नादाला लागाल तर हॉस्पिटलमध्ये जावे लागेल नाही तर स्मशानात. असं म्हणत त्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला इशारा दिला. त्यानंतर राऊतांनी थेट शिविगाळ करत पाटलांनी अंगावर येऊन दाखवण्याची भाषा केली.
ऑपरेशन टायगरला ऑपरेशन तुडवाने उत्तर देण्याची भाषा ठाकरेंच्या शिवेसेनेकडून केली गेली. पण आता याला प्रत्युत्तर देताना संजय दिना पाटलांनी धमकीवजा इशाराच दिलाय. मी पोलिसांच्या वगैरे भरोश्यावर नाही. मी प्रत्येक गोष्ट सोबत घेऊन फिरतो. वाकड्या नजरेने बघितलं तरी मी घरात घुसून मारतो असं संजय दिना पाटलांनी म्हटलं. इतकंच नाही तर माझे वडिल असताना काही जण आले होते तेव्हा आम्ही 5 लोकं मारली असा खळबळजन दावाही पाटलांनी केलाय. यासोबत त्यांनी बंदुकीसंदर्भात हातवारेही केली. यानंतर संजय राऊतांनी आक्रमकपणे संजय दिना पाटलांवर हल्लाबोल केलाय. तर राऊतांनी आक्रमकपणे इशारा दिल्यानंतर संजय दीना पाटलांनी मात्र राऊतांवर काहीही नाराजी नसल्याचं म्हटलंय. तसच राऊतांचे आपल्यावर उपकार असल्याचंही म्हटलंय.
संजय पाटलांची बंदुकीची अॅक्शन करत राऊतांचा संताप पाहायला मिळाला. संजय पाटलांबाबत बोलताना राऊतांचा तोल सुटला.राऊतांकडून पत्रकार परिषदेत आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करण्यात आला.'बंदूक दाखवू नको, 50 कोटी घेतले गप्प बस' सुरक्षा सोडून ये, मग पाहतो, राऊतांचं थेट आव्हान राऊतांनी संजय पाटलांना दिले. यासोबतच राऊतांनी राजुल पाटीलच्या उमेदवारासाठी संजय पाटलांनी तमाशा केला होता असाही दावा केलाय. तर संजय दिना पाटलांनी मात्र ठाकरेंनी मनसेकडे उमेदवारी जाऊ नये म्हणून माझ्या मुलीला उमेदवारी दिल्याचं म्हटलंय. बंडखोरी केल्यानंतर आता संजय दीना पाटलांवर आरोपांच्या फैरी ठाकरेंच्या नेत्यांकडून झाडल्या जातायत. पण आता धमकी आणि बंदुकांच्या इशाऱ्यापर्यंत राजकीय टीका टिप्पणी येऊन ठेपलीये. त्यामुळे येत्या काळात आऱोपांमधला आक्रमकपणा आणखी वाढतो की वातावरण थोडं शांत होतं हे बघावं लागेल.
किरण पावसकरांनी केलेल्या एका विधानानंतर चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे.त्यांच्या विधानानंतर ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक झाली आहे. संजय राऊतांनी संताप व्यक्त करत पावसकरांवर टीका केलीय.मातोश्रीच्या पाळणाघरातच तुमचं पालनपोषण झालं अशा शब्दात राऊतांनी पावसकरांना सुनावलंय. दरम्यान यानंतर किरण पावसकर यांनी देखील त्यांच्या विधानावर स्पष्टीकरण दिलं आहे, शिवसेना प्रमुख यांच्यासंदर्भात बोललो नसल्याचं पावसकरांनी म्हटलंय.
2029पर्यंत एकनाथ शिंदे राजकारणात राहतील याची गॅरंटी नाही, असं विधान शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलीये. राजकारणात कधी काय होईल याची गॅरंटी नसल्याचं राऊत म्हणालेत.यावर भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी राऊतांना प्रत्युत्तर दिलंय.राऊत 2029मध्ये काँग्रेसमध्ये असतील असं बन यांनी म्हटलंय.