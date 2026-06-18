सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, राऊत म्हणाले, 'शिंदेंना ही बेईमानी...'

Uddhav Thackeray Shivsena on Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्याचं अखेर स्पष्ट झालं आहे. व्हीप बजावल्यानंतरही पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहत त्यांनी आपण पक्षातून बाहेर पडत असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. यानंतर संजय राऊत आणि अरविंद सावंत यांनी आम्ही कारवाईला सुरुवात केल्याचं सांगितलं आहे. तसंच कारणे दाखवा नोटीस पाठवली जाणार असून 7 दिवसांत उत्तर द्यावं लागणार असल्याचं म्हटलं आहे. या खासदारांना यावेळी महागात पडेल असा इशाराही राऊतांनी दिला आहे.
"काल आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना भेटलो त्याचा फोटोही प्रसिद्ध झाला आहे. जर ते 6 लोक भेटले असतील तर आपला चेहरा दाखवावा. याला धोरण नाही तर गद्दारी, कारस्थान म्हणतात. तुम्ही अद्यापही पक्षाचे सदस्य आहात. तुम्ही आमच्या पक्षाच्या नावे आणि निवडणूक चिन्हावर जिंकला आहात. जर तुम्ही व्हीपचं उल्लंघन केलं असेल तर कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल," असं ते म्हणाले आहेत.
"तुम्ही पाहिलं तर या खासदारांच्या मतदारसंघांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. एकनाथ शिंदे आणि या खासदारांना यावेळची बेईमानी महागात पडणार आहे. आता आम्ही शांत बसणार नाही. भाजपाने ज्याप्रकारे देशाच्या आणि खासकरुन महाराष्ट्राच्या राजकारणात घाण केली आहे, त्यामुळे त्यांनाही किंमत मोजावी लागेल," असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.
अरविंद सावंत यांनी यावेळी सांगितलं की, "आज जे सदस्य उपस्थित नव्हते तो पक्षद्रोह आहे. पक्षादेश पाठवण्यात आला असतानाही उपस्थित राहिले नसल्याने कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. आज संध्याकाळपर्यंत ही नोटीस त्यांच्यापर्यंत जाईल. 7 दिवसात उत्तर आलं नाही तर कारवाई केली जाईल".
संजय राऊतांनी सांगितलं की, "ओमराजे निंबाळकर पुण्यात आहेत, संजय दिना पाटील मुंबईत आहेत. ते बैठकीला आले नाहीत. पण ते कालही त्यांच्यासोबत नव्हते. जे आले नाहीत ते कुठे आहेत, शिंदेंनी त्यांचं अपहरण केलं आहे का? अपरहण करुन कुठे लपवलं आहे का? जीवाला धोका आहे का? हे पाहावं लागेल. उद्धव ठाकरेंनी फोनवरुन सर्व माहिती घेतली आहे".
"चार-पाच खासदार म्हणजे पक्ष नाही. पक्षामुळे ते आहेत. त्यांनी पक्ष आणि कार्यकर्त्यांनी खासदार केलं आहे जे आता रस्त्यावर उतरले आहेत. या खासदारांना घऱात राहणं कठीण होईल. आपल्या मतदारसंघात जाऊन दाखवा. जाताना लष्कर सोबत न्यावं लागेल," असा इशाराच राऊतांनी दिला आहे.