Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, राऊत म्हणाले, शिंदेंना ही बेईमानी...

सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, राऊत म्हणाले, 'शिंदेंना ही बेईमानी...'

Uddhav Thackeray Shivsena on Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्याचं अखेर स्पष्ट झालं आहे. पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहत त्यांनी आपण पक्षातून बाहेर पडत असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 18, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:28 PM IST
सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, राऊत म्हणाले, 'शिंदेंना ही बेईमानी...'

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भर मैदानात मेस्सी का झालेला भावुक? दिग्गजाच्या वैयक्तिक आयुष्यात मोठी अडचण; झाला मोठ
FIFA World Cup 202612 min ago
2
Sanjay Raut23 min ago
3
Ahilyanagar24 min ago
4
Explained1 hr ago
5
health care1 hr ago