Marathi News
'फोटो लावून मदत हा निर्लज्जपणा', संजय राऊतांची एकनाथ शिंदेंवर सडकून टीका

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 24, 2025, 11:04 PM IST
ओम देशमुखसह ज्ञानेश्वर पतंगे झी 24 तास धाराशिव : मराठवाड्यात अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. घरांमध्ये पाणी शिरल्यानं पूरग्रस्तांसमोर संकटांचा डोंगर आहे. त्यामुळे धाराशिवमधील पूरग्रस्तांसाठी शिवसेनेकडून मदतीचे किट वाटप करण्यात येत येतय.. ५० टेम्पो भरून शिंदेंकडून धाराशिवमध्ये मदत पाठवण्यात आलीय.. मात्र या मदतीच्या किटवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा फोटो छापण्यात आलाय.. त्यावरून संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदेंवर टीका केलीय.. तर तुटपुंजी मदत नको असं म्हणत काही ठिकाणी पूरग्रस्तांनी शिवसेनेची ही मदत नाकारली आहे. 

 राज्यात मागील काही दिवसांपासून पावसाने अक्षरक्ष थैमान घातलंय.. मराठवाड्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झालीय. या अतिवृष्टीमुळे पिकांचा चिखल झालंय.. उभी पीक पूरात वाहून गेलीयत. तर अनेक शेतजमिनीही खरवडून गेलेत. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलाय. घरांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे संसारोपयोगी साहित्याचं मोठं नुकसान झालंय... मराठवाड्यातील या परिस्थितीमुळे मदतीचा ओघही सुरू झालाय...अशातच शिवसेनेच्या वतीने धाराशिव जिल्हयातील काही भागात मदतीचे किट वाटप करण्यात येताहेत...  शिवसेनेकडून वाटप करण्यात येणा-या मदतीच्या कीटवरुन धाराशिवमध्ये गोंधळ झाला.. परंडा तालुक्यातील कारंजा गावात पूरग्रस्तांनी हे कीट नाकारलेत.. तुटपुंजी मदत नको थेट मदत करा अशी मागणी करत पूरग्रस्तांनी मदतीचा टेम्पो परत पाठवलाय..

शिवसेनेकडून वाटप करण्यात येत असलेल्या मदतीच्या किटवर परिवहन एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे फोटो छापण्यात आलेत. आणि यावरून मोठं राजकारण सुरू झालंय... पूरग्रस्तांना मदत देताना भगव्या पिशव्यांवर स्वतःचे फोटो आणि पक्षाचे चिन्ह छापून वाटल्याबद्दल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र शब्दात टीका केली आहे... तर मदतीकडे लक्ष द्या यामध्ये राजकारण करू नका असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी राऊतांच्या टीकेचा समाचार घेतलाय.. 

 तर दुसरीकडे मदतीमध्ये जाहिरातबाजी येऊ नये.. मदत ही अदृष्य हातांनी करायला हवी असं म्हणत महसूलमत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मदतीच्या किटवरील जाहिरातीवरून एकनाथ शिंदेंना टोला लगावला आहे.  एकनाथ शिंदे यांच्याकडून धाराशिवच्या तीन तालुक्यांमध्ये जवळपास 50 टेम्पोंमधून मतद पाठवण्यात आलीय. पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचं वाटप करण्यात येतंय.. मात्र मदतीच्या किटवर छापण्यात आलेल्या शिंदेंच्या फोटोंवरून आता राजकारण जोरात सुरू झालं आहे. 

