'ही गां**री खपवून घेतली जाणार नाही,' संजय राऊतांचा कथित बंडखोर खासदारांना इशारा; 'बेईमानी केली तर राडा होईल'

Thackeray Shivsena MP Press Conference: खासदार, आमदार पूर्णपणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर निवडून आले आहेत. आमच्या चिन्हावर आणि उद्धव ठाकरेंच्या चेहऱ्यावर हे सर्व निवडून आले असताना कोणालाही अशाप्रकारे बेईमानी करण्याचा अधिकार नाही. याक्षणी आम्ही कोणावर आरोप करत नाही. पण मागे जे काही झालं त्याची पुनरावृत्ती होणार असेल तर यावेळी महाराष्ट्राची जनता गप्प बसणार नाही. जो काही राडा व्हायचा तो होईल असा इशारा खासदार संजय राऊत यांनी दिला आहे. ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत संजय राऊत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे या खासदारांची एकत्रित पत्रकार परिषद पार पडली.
"कालपासून ऑपरेशन टायगरसंदर्भात बातम्या, अफवा सगळीकडे प्रसिद्ध होत आहेत. हे सोपं नाही. आम्ही अजूनही टायगर आहोत हे त्यांनी मान्य केलं आहे. आमच्यापर्यंत यासंदर्भातील अधिकृत माहिती नाही. तुमच्या माध्यमातून बातम्या पाहत, ऐकत आहोत. रात्री 11.30 वाजता एका महत्त्वाच्या व्यक्तीने सांगितलं की, महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेतलं जात आहे. पक्षाचं नाव त्यांनी घेतलं नाही. मी म्हटलं काय भाव आहे? ते म्हणाले भाव तोच आहे 50 कोटी, पण आज रात्रीपर्यंत सगळ्यांना 15 कोटी पोहोचत आहेत. मग ते खासदार दिल्लीत येतील. त्याशिवाय ते विमानात बसण्यास तयार नाहीत. ही माहिती मी समाजमाध्यमांवरुन पोहोचवली," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे.
"जर पक्ष फोडले जात असतील तर या देशात निवडणुका लढण्याला काही अर्थ नाही. ज्या खासदारांची नावं येत आहेत ते आता कुठे आहेत मला माहिती नाही. हे सर्व खासदार शिवसेनच्या मशाल चिन्हावर, उद्धव ठाकरेंच्या चेहऱ्यावर निवडून आले आहेत. आधी फूट पडली तेव्हा हा बंड आहे असं सांगण्यात आलं. मोदींच्या नावे मतं मागितली आणि निवडून आले असं सांगण्यात आलं. पण हे खासदार, आमदार पूर्णपणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर निवडून आले," असंही ते म्हणाले आहेत. ही डरपोकगिरी ज्याला शिवसेनेच्या भाषेत गां**री, नादानपणा महणातात तो खपवून घेतला जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
"आमची मातोश्रीवर बैठक झाली तेव्हा लोकसभेचे 4 खासदार उपस्थित होते. उर्वरित 5 लोक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित होते. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असं त्यांनी सांगितलं. एका खासदाराने तीन मिनिटात चार वेळा साईबाबांची शपथ घेतली. एकाने आई भवानीची शपथ घेतली. एकाने मुलीची शपथ घेतली. कोणीतरी बाळासाहेबांची शपथ घेतली. त्यांच्यावर विश्वास ठेवणं अनिवार्य आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
उद्धव ठाकरे, कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यासाठी पैसा, रक्त खर्च केलं. त्यांनी यांचं खंडन करायला हवं. जर यांच्यातील कोणी असेल तर त्यांना सोडणार नाही. आता महाराष्ट्रातील जनता गप्प बसणार नाही. तमाशा करुन ठेवला आहे. ज्यांनी जायचं आहे त्यांनी राजीनामा द्यावा. आमच्या मतदारांनी तुम्हाला निवडून दिलं आहे. तीन वेळा हारलेल्यांना खासदार केलं. कोणी पळून गेलं होतं. आम्ही कायदेशीर लढाई सुरु केली आहे. व्हीप जारी करण्यात आला असून, उद्या बैठक होणार आहे. ओम बिर्ला यांना पत्र दिलं आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.