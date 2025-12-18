शरद पवारांची साथ कोणाला? राऊतांसोबतच्या बैठकीचे Inside Details

मनोज कुळकर्णी, झी मीडिया, मुंबई: आगामी मुंबई महानगरपालिका तसेच राज्यातील इतर महानगरपालिका निवडणूकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दरम्यान जागावाटप तसेच निवडणुकींच्या इतर विषयांबाबात चर्चा करण्यासाठी पक्षापक्षांमध्ये बैठका होत आहेत. अशात शिवसेना उबाठा (Shivsena UBT) चे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई महानगरपालिका तसेच राज्यातील महापालिकेच्या निवडणुकी संदर्भात आणि इतर काही राजकीय विषयांबाबत चर्चेसाठी शरद पवार यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले होते.
गुरूवार (18/12/2025 रोजी) दुपारी 11.45 वाजताच्या सुमारास संजय राऊत पवारांच्या सिल्वर ओक या निवासस्थानी दाखल झाले. जिथं जवळपास 20 ते 25 मिनिटे खासदार संजय राऊत आणि शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रमुख शरद पवार यांच्यामध्ये बैठक झाली. बैठक झाल्यानंतर माध्यमांशी न बोलताच संजय राऊत परत निघाले. मात्र सूत्रांकडून मिळालेल्या माहीतीनुसार या राजकीय भेटीदरम्यान, मुंबई महापालिका निवडणूक आणि राज्यातील इतर निवडणुकींबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा तसेच शरद पवार यांचा पक्ष कोणासोबत लढणार? या विषयांवर चर्चा झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता पवारांच्या या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केव्हा होणार यावर सामान्यांचे पूर्ण लक्ष लागले आहे.
दरम्यान या भेटीपूर्वी सकाळी खासदार संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी, 'राज्याच्या क्रिडा मंत्रालयाचा कारभार माणिकराव कोकाटेंकडून काढून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याच्या' विषयावर भाष्य करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. तसेच बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर धनंजय मुंडेंना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेणं मुख्यमंत्री फडणवीसांना कठीण का जाऊ शकते याबद्दलही संजय राऊत यांनी भाष्य केले.
काही दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार, 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार आहे तसेच 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. कार्यक्रमानुसार अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी 23 डिसेंबर 2025 ते 30 डिसेंबर 2025 रोजी पर्यंत असणार आहे. अर्जाची छाननी 31 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे. उमेदवारी माघारीची मुदत 2 जानेवारी 2026 पर्यंत असणार आहे. निवडणूक चिन्ह वाटप आणि अंतिम यादी दाखल करण्यासाठी 3 जानेवारी 2026 ही तारीख निवडण्यात आली आहे. तर मतदान 15 जानेवारी 2026 रोजी आणि मतमोजणी 16 जानेवारी 2026 रोजी होईल.