विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत दिरंगाई; संजय राऊत संतापले, भाजपला सुनावले खडेबोल

Sanjay Raut: विरोधी पक्षनेतेपदाच्या मुद्द्यावरून सध्या राजकारण तापलेलं आहे. सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. त्यात आता संजय राऊतांनी उडी घेतलीय. लोकसभेत राहुल गांधींनी सत्ताधा-यांचे धिंडवडे काढल्यानं राज्यातील सत्ताधारी घाबरत असल्याचा हल्लाबोल राऊतांनी केलाय. सोबतच विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय कामकाज पुढे रेटण्यावरूनही जहरी टीका केलीय. संजय राऊतांच्या या टीकेला भाजपनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद अद्यापही रिक्त आहे. अधिवेशन संपत आलं तरी विरोधीपक्ष नेत्यांबाबत कुठलाही निर्णय झालेला नाही. वारंवार मागणी करून अध्यक्षांना पत्र देऊनही निर्णय न झाल्याने विरोधकांची घोर निराशा झालीये. उद्धव ठाकरेंनीही यावरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरलं होतं. त्यातच आता खुद्द संजय राऊतांनी महायुतीवर निशाणा साधलाय. सत्ताधारी विरोधीपक्षनेत्याला घाबरतात का असा सवाल राऊतांनी विचारलाय..सोबतच विरोधी पक्षनेताच नको ही मोदी-शाहांची भूमिका असल्याचा घणाघातही त्यांनी केलाय.
विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत होत असलेल्या दिरंगाईवर राऊतांनी संताप व्यक्त केला. तर मविआत सर्कस आणि माकडांचा खेळ सुरु असल्याचा पलटवार भाजपने केलाय.
सर्वच पद आपल्याकडे राहिले पाहिजे अशीच महायुतीची भूमिका असल्याचा घणाघात सचिन अहिर यांनी केलाय. सोबतच विरोधी पक्षनेतेपद मिळो अथवा न मिळो आम्ही लढत राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
विरोधी पक्षनेतेपदाच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलंच तापलंय...विरोधक-सत्ताधा-यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. आरोपांची पातळी दिवसेंदिवस खालवत चालली आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तरी याबाबत निर्णय होतो की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.