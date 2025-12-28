English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'गौतम अदानींच्या भावामुळे शरद पवारांचा पक्ष फुटला'; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा

गौतम अदानी यांना मुंबई ताब्यात दिली जात आहे. त्याविरोधात ही आमची लढाई असल्याच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. संजय राऊत यांनी आणखी एक खळबळजनक दावा केला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 28, 2025, 03:30 PM IST
'गौतम अदानींच्या भावामुळे शरद पवारांचा पक्ष फुटला'; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा

 बारामती येथे अदानी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्या हस्ते 'शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' या केंद्राचं उद्घाटन करण्यात आळं. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने संपूर्ण पवार कुटुंबातील दिग्गज नेते मंडळी आणि गौतम अदानी एकाच मंचावर दिसून आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप आणि गौतम अदानी यांच्या संबंधांवर काँग्रेसकडून टीका होत होती. असं असताना आता शरद पवार आणि गौतम अदानी एकाच मंचावर असल्यामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे. असं असताना शिवसाने उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी एक खळबळजनक आरोप केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे संजय राऊतांचा दावा?

संजय राऊत म्हणाले की, मुंबईवर मोदी आणि भाजपचा मित्र ज्या पद्धतीने ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याला आमचा तात्विक आणि नैतिक विरोध आहे. मुंबई गौतम अदानी यांच्या ताब्यात दिली जात आहे. याला आमचा कडाडून विरोध आहे. त्या विरोधात आमची लढाई आहे. आतापर्यंत मुंबई अनेक उद्योगपती झाले आणि आहेत. पण अदानींसारखा हव्यास इतर उद्योगपतींकडून कधीच पाहिल्याच दिसून आला नाही. टाटा, बिर्ला, अंबानी यांच्यासह अनेक उद्योगपती या मुंबईत आलेत. पण मुंबई गिळण्यासाठी अदानी यांना जे प्रोत्साहन दिलं जातंय, ते घातक असल्याची टीका संजय राऊतांनी केली आहे. 

पक्षफुटीमागे अदानींचे नाव

संजय राऊत यांनी खळबळजनक आरोप केला आहे की, शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडण्यामागे गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी यांचा मोठा हात आहे. राजकीय फायद्यासाठी उद्योगपतींचा वापर करून पक्ष संपवण्याचे हे कारस्थान असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप आपल्या उद्योगपती मित्राला (अदानी) संपूर्ण मुंबई आंदण म्हणून देत आहेत, अशी टीका राऊत यांनी केली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह मुंबईतील महत्त्वाच्या जमिनी अदानींच्या ताब्यात दिल्या जात असून, ही लढाई मुंबई वाचवण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शरद पवारांसोबतच्या मंचावर भाष्य

बारामतीमध्ये शरद पवार आणि गौतम अदानी एकाच मंचावर आल्याने राजकीय चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यावर बोलताना राऊत यांनी 'तात्विक आणि नैतिक विरोधाची' भूमिका मांडली. काँग्रेस आणि शिवसेनेसह (ठाकरे गट) मित्रपक्ष अदानींवर टीका करत असताना, पवारांच्या या कृतीमुळे महाविकास आघाडीत पेच निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gautam Adani inaugurationSharad Pawar AI CenterBaramati newsPune business eventsSanjay Raut Allegations

इतर बातम्या

Adani On Sharad Pawar: गौतम अदानी आधी पाया पडले आणि नंतर म्...

महाराष्ट्र बातम्या