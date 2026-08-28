/फडणवीसांकडून उत्तराधिकाऱ्यासाठी तयारी सुरु? प्रताप सरनाईकांचा निर्णय फिरवण्यामागे दडलंय मोठं कारण? राऊतांचा मोठा दावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आता सर्वाधिकार असून कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय ते रद्द करु शकतात. मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन खात्याने अमराठी टॅक्सी, रिक्षा चालकांसदर्भात घेतलेला निर्णय मागे घेत एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच निर्णय ठरला. दरम्यान यामागे मोठं राजकारण दडलं असल्याचा दावा ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांना आपणच बॉस आहोत हे दाखवून द्यायचं आहे असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे. तसंच दिल्लीत जावं लागेल, तेव्हा त्यांचा जो माणूस येईल त्याच्यासाठी केलेली ही व्यवस्था आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
"देवेंद्र फडणवीस यांना इतर सहकारी पक्षांना मी तुमचा बॉस आहे हे ठासून सांगायचं आहे. मी जे करेन ते पूर्व आहे असं त्यांना दाखवायचं आहे. मुख्यमंत्री सरकारचा नेता असतो त्यामुळे दिल्लीत जाऊन फुगड्या घातल्या तरी मी येथे बॉस असून, माझा निर्णय अंतिम असेल हे त्यांनी कालच्या रिक्षा चालकांच्या संदर्भातील निर्णयातून दाखवलं आहे. क्लस्टर अन्य बाबतीतही त्यांनी काही निर्णय घेतले आहेत," असं संजय राऊतांनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांना जेव्हा लवकरच दिल्लीत, राष्ट्रीय राजकारणात जावं लागेल तेव्हा त्यांचा जो माणूस येईल त्याच्यासाठी केलेली ही व्यवस्था आहे असाही त्यांचा दावा आहे.
संजय राऊतांनी यावेळी मुंबई महापालिकेत आपला महापौर बसवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी पैसे मोजले असल्याचाही दावा केला. सूत्रांनुसार, अडीच वर्षानंतर पालिकेत शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापौर विराजमान होणार आहे. यावर राऊत म्हणाले की, "मिंधे गटाचा जो इतिहास आहे, तो सत्ता विकेत घेण्यासंदर्भात बदनाम आहे. सव्वा वर्षांच महापौरपद विकत घेण्यासाटी त्यांनी सव्वा को़टी मोजले की सव्वा हजार कोटी याची माहिती घेत आहे. त्यांना फुकट काहीच मिळत नाही. सगळा डौलारा विकत घेत आहे. सगळ्यांसाठी पैसे मोजावे लागत आहेत. मुंबईचं महापौरपदही किती खोक्यांनी विकत घेत आहेत याची माहिती लवकर येईल. भाजपात महाराष्ट्रप्रेमी आहेत, जे अशा प्रकारची माहिती जनतेसमोर यावी यासाठी जास्त प्रयत्न करत असतात".
महाराष्ट्राच्या राजकारणात फडणवीस केंद्रस्थानी आहेतच. आता दिल्लीच्या राजकारणातूनही त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झालीय. देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रात जाणार नसल्याचं अनेकदा स्पष्ट केलंय. महाराष्ट्रातच राहून काम करण्याची भूमिका त्यांनी मांडलीय.. मात्र भाजपच्या संसदीय मंडळाच्या पुनर्रचनेच्या चर्चेने नवं समीकरण समोर आलंय.. फडणवीसांची या मंडळात वर्णी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. विशेष म्हणजे या चर्चेला संघाचाही पाठिंबा असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.. फडणवीसांसोबत योगी आदित्यनाथ आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नावांचीही चर्चा आहे. म्हणूनच ही केवळ समितीची पुनर्रचना आहे.. की भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणात नवी मांडणी याची चर्चा सुरू झालीय.