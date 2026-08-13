'निवडणूक आयोगाने आधी निर्णय ठरवला आणि नंतर गुवाहाटीत...', सुनावणी संपताच ठाकरेंच्या नेत्याचा गंभीर आरोप, 'शेण खाऊन...'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सलग पाचव्या दिवशी ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाने कशाप्रकारे चुकीचे निर्णय घेतले यावर युक्तिवाद केला. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी संपल्यानंतर ठाकरेंचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. निवडणूक आयोग भाजपाचा एजंट असून, मागील 8-9 वर्षापासून त्यांच्यासाठी काम करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसंच निवडणूक आयोगाने शेण खाल्लं आहे सांगत संतापही व्यक्त केला. "जिथे धर्म तिथे विजय असं कोर्टाच्या शिरोभागी लिहिलं आहे. आम्ही सत्य आणि धर्माच्या बाजूने असल्याने विजय आमचाच होईल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
"आजचा जो संपूर्ण युक्तिवाद होता तो निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक बेकायदेशीर कृत्याबाबत होता. या देशातील निवडणूक आयोग ज्याने निष्पक्षपाती काम करण्याची जबाबदारी संविधानानुसार घेतली आहे, त्या आयोगाने शिवसेनेच्या बाबतीत बेकायदेशीरपणे काम केलं. पक्षपाती निर्णय घेऊन एका गटाला मान्यात देण्याचा प्रयत्न केला यावर सिबल यांनी युक्तिवाद केला. अनेक उदाहरणं देण्यात आली. कोर्टही कपिल सिबल याच्या युक्तिवादामुळे समाधान झालं असं मला वाटलं," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.
"निवडणूक आयोगाने शेण खाल्लंच आहे. हा भ्रष्टाचार फार मोठा आहे. त्यांनी देशाच्या संविधानवार हात ठेवून हा भ्रष्टाचार केला. निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे बेकायदेशीर मार्ग तयार केला. त्या मार्गावरुन ते गेले आणि बेकायदेशीर गटाला पक्ष म्हणून मान्यता दिली आणि चिन्हही दिलं," असा आरोप त्यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले, "आयोगाने निर्णय आधीच ठरवला होता. निर्णय व्हावा यासाठी मोठं षडयंत्र रचलं. आधी आयोगाचा निकाल ठरला आणि नंतर हे लोक गुवाहाटीला गेले. जोपर्यंत फुटीचा, आमदार अपात्रतेचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत आयोगाने घटना, कायद्यानुसार निर्णय देणं अपेक्षित नव्हतं. सिबल यांनी काही उदाहरणं दिली".
"लोकशाहीच्या रक्षणाबाबत सत्ताधारी पक्षही अनेकदा सोयीचे निर्णय घेतात. यामुळे संविधान, लोकशाहीच्या सुरक्षेची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाकडे असायली हवी. ईडी आणि सीबीआयचा वापर करुन आमदारांना वळवण्यात आलं. बहुमताच्या दिशेने गाडी वळवली यावर उत्तम युक्तिवाद केला," असं ते म्हणाले.
"सध्याचा आयोग भाजपाचा एजंट आहे, त्यामुळे निर्णयाची काय अपेक्षा करायची. मागील 8-9वर्षापासून आयोग भाजपासाठी काम करणारा एजंट आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाकडून न्याय घेऊ. पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय लागेल. निवडणूक आयोगाला कोणताही अधिकार नाही. आमच्या पक्षाचं चिन्ह आणि नाव असून ज्यांचा पक्षाशी संबंध, अस्तित्व नाही त्यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने आमच्या पक्षाला विकंल," असा आरोपही त्यांनी केला.