ओमराजे निंबाळकरांबाबत मी आशावादी, 'टू द पॉईंट'मध्ये संजय राऊतांनी बंडखोर खासदारांबाबत मांडली स्पष्ट भूमिका

ठाकरेंच्या शिवसेनेला पुन्हा एकदा जोरदार झटका बसलाय, 40 आमदारांपाठोपाठ आता 6 खासदारांनी बंड पुकारलंय. ते एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात असल्याचं म्हटलं जातंय. दरम्यान उबाठाचे नेते संजय राऊत यांनी झी 24 तासचा 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात बंडखोरांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. 6 लोक फुटले, हे बाजारात उभे राहिले म्हणून विकले गेले. आम्ही काय करणार? शिंदेंकडून पैसा पुरविण्यात आला, सत्तेचा वापर झाला, उपभोगाच्या वस्तु पुरविण्यात आल्यात. आय्याशीच्या गोष्टी देण्यात आल्यात, त्यामुळे हे 6 जण फुटल्याचे संजय राऊत म्हणाले.
माझ्या हातात सत्ता आली तर भाजपचं नावही घालवून दाखवतो. पक्ष आणि चिन्ह गेल्याच्या प्रश्नावर संजय राऊत यांनी स्पष्ट शब्दात भूमिका मांडली. न्याय कोणाकडे मागणार? चार वर्षांपासून निकाल रोखून धरला आहे. हे असंविधानिक आहे. पैशाचे कंटेनर हे न्यायालयाच्या बाहेर उभे करतात. हा मी आरोप करत नाही सत्य असल्याचे राऊत म्हणाले. निकाल आमच्या विरोधात द्या, पण द्या. सध्या न्याय व्यवस्था ही घरगडीसारखं काम करत असल्याचे राऊत म्हणाले.
बंडू जाधव सोडले तर ५ खासदार हे काँग्रेसच्या विचारधारेतून आलेले आहेत. माझा यातील काहींना तिकीट देण्यात विरोध होता. पाच लोकं बदमाश होते, असे राऊत म्हणाले. ओमराजें निबांळकरांना पक्षाने काय दिलं नाही. त्यांच्या वडिलांच्या खटल्याप्रकरणी ते लढत होते. त्यांना संविधानिक पद देऊन बळ देण्याचं काम केलं. 26 व्या वर्षी आमदार केलं त्यानंतर दोन वेळा खासदार केलं. ते स्वतः म्हटले की, मी साधा ग्रामपंचायत सभासद नव्हतो. उद्धव साहेबांनी आमदार खासदार केलं. मग अशा वेळी गद्दाराला गद्दार नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं?. ओम निंबाळकरबाबत मी आशावादी आहे, असे राऊत म्हणाले. एक मुलगा धडपड करतोय, त्याच्या मागे उभे राहण्याची भूमिका उद्धव ठाकरेंनी घेतली. दुर्दैवाने त्यांना त्याचा विसर पडल्याचे राऊत म्हणाले.
संजय दिना पाटील यांना जाण्याची गरज काय होती? चांगला कार्यकर्त्या म्हणून आम्ही तिकीट दिलं. पवारांच्या पक्षात काम करत होता. गेली दोन टर्म घरी बसले होते. त्यांच्या मुलीला पण नगरसेवक म्हणून निवडून आणलं. नागेश आष्टीकरला कोण ओळखत होतं. एक टर्म आमदार होते. त्यांनी उद्धव साहेबांना विनंती केली की मला संधी द्या, आम्ही दिली. संजय देशमुख कोण हे यवतमाळ सोडून कोणी ओळखत नव्हतं. त्यांना निवडणुकीसाठी पैसे दिले. लोकांचा विरोध असताना निवडून आणलं. 3 मिनिटात 4 वेळा साईबाबांची शपथ घेणाऱ्या खासदाराचं नावचं राऊतांनी सांगितले. ऑनलाइन उपस्थित असताना सहा खासदारांनी साईबाबा, आई भवानी आणि आपल्या मुलाबाळांची शपथ घेतली. भाऊसाहेब वाघचौरे यांनी ३ मिनिटात ४ वेळा साईबाबांची शपथ घेतल्याचे राऊत म्हणाले. दरम्यान, बंडखोर खासदारांना पुन्हा पक्षात घेणार का? असा प्रश्न संजय राऊतांना विचारण्यात आला. आम्ही थोडं त्यांना जा म्हटलं होत. तांत्रिक दृष्ट्या ते आजही पक्षात आहे. हा प्रश्न एकटा ओम निंबाळकरचा नाही. मग आम्ही का त्यांचे पाय धरायला जायचं? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी विचारला.
शिवसेनेवर हल्ला करणारी ही भाडोत्री लोकं आहेत. मुंबई अंडरवर्ल्डमध्ये जसे कॉन्ट्रॅक्ट किलर होते. नंतर त्यांचे एन्काउंटर झाले. मुंबईत अंडरवर्ल्ड फोफवण्यात गुजराती व्यापाऱ्यांचा हात मोठा आहे. ते अंडरवर्ल्ड प्रोटेक्शन मनी द्यायचे. तसेच हे गुजराती लोक महाराष्ट्रात आमचा पक्ष संपविण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टवर माणसं ठेवल्याचे राऊत म्हणाले. त्यांचे पोलिटीकल एन्काउंटर हे भाजपच करणार आहे. ऐसा कोई सगा नही जिसे बीजेपीने ठगा नही, अशा शब्दात राऊतांनी आपली भूमिका मांडली.