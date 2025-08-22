English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
क्रिकेटच्या मैदानात देशभक्तीचा सामना, राऊतांचं भाजप आणि शिंदेंच्या सेनेवर टीकास्त्र

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत पाक यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर क्रिडा मंत्रालयाने नवीन धोरण जाहिर केलं आहे. आणि यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपसह शिंदेंच्या शिवसेनेवर जोरदार टीकास्त्र डागलंय आहे.

पूजा पवार | Updated: Aug 22, 2025, 09:48 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : आशियाकपमधील भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांवरुन आता राजकीय सामना सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतं आहे. खासदार संजय राऊतांनी भाजपसह शिंदेंच्या शिवसेनेवर जोरदार टीकास्त्र डागलं आहे. संजय राऊतांच्या या टीकेला भाजपनंही जशास तसं उत्तर दिलं आहे.

आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत पाक यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर क्रिडा मंत्रालयाने नवीन धोरण जाहिर केलं आहे. आणि यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपसह शिंदेंच्या शिवसेनेवर जोरदार टीकास्त्र डागलंय आहे. आता क्रिकेटच्या मैदानात क्रिकेट आणि रक्त मैदानात एकत्र दिसेल असं म्हणत हिंदुत्वाच्या नावावर भाजप ढोंग करत असल्याचा घणाघात संजय राऊतांनी केला आहे. 

संजय राऊत यांच्या या टीकेला भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. संजय राऊतांनी भारतीयांचा आणि भारतीय  सैन्याचा अपमान केला असून त्यांनी नाक घासू माफी मागावी अशी मागणी बन यांनी केलीये. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत पाक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झालं आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने भारत पाकिस्तान क्रिकेटसंदर्भात काल एक महत्वाचं धोरण जाहीर केलं आहे. 

भारत-पाक क्रिकेटबाबत काय आहे नवं धोरण?
 

- भारत कोणत्याही द्विपक्षीय सीरीजमध्ये पाकिस्तान सोबत खेळणार नाही

- आंतरराष्ट्रीय सामने आणि स्पर्धांमध्ये पाक विरुद्ध खेळण्यापासून टीम इंडियाला रोखलं जाणार नाही 

- त्यामुळे आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत भारत-पाक सामना खेळवला जाणारा

केंद्र सरकारने भारत पाक क्रिकेट संदर्भात हे धोरण जाहिर केल्यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष करत या धोरणावर टीका केलीय.. यावरूनच आता क्रिकेटच्या मैदानावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये देशभक्तीचा सामना पाहायला मिळतोय. 

FAQ : 

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांवरून कोणता वाद निर्माण झाला आहे?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण झाले असताना आशिया कपमधील सामन्याला परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

संजय राऊत यांच्या टीकेला भाजपने काय उत्तर दिले?

भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांच्यावर भारतीय आणि भारतीय सैन्याचा अपमान केल्याचा आरोप करत त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली आहे

केंद्र सरकारच्या धोरणाला विरोधकांचा विरोध का आहे?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाक संबंध तणावपूर्ण असताना आशिया कपमधील सामन्याला परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय देशभक्तीच्या भावनांशी विसंगत आहे.

