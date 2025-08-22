क्रिकेटच्या मैदानात देशभक्तीचा सामना, राऊतांचं भाजप आणि शिंदेंच्या सेनेवर टीकास्त्र

IND VS PAK : आशियाकपमधील भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांवरुन आता राजकीय सामना सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतं आहे. खासदार संजय राऊतांनी भाजपसह शिंदेंच्या शिवसेनेवर जोरदार टीकास्त्र डागलं आहे. संजय राऊतांच्या या टीकेला भाजपनंही जशास तसं उत्तर दिलं आहे.
आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत पाक यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर क्रिडा मंत्रालयाने नवीन धोरण जाहिर केलं आहे. आणि यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपसह शिंदेंच्या शिवसेनेवर जोरदार टीकास्त्र डागलंय आहे. आता क्रिकेटच्या मैदानात क्रिकेट आणि रक्त मैदानात एकत्र दिसेल असं म्हणत हिंदुत्वाच्या नावावर भाजप ढोंग करत असल्याचा घणाघात संजय राऊतांनी केला आहे.
संजय राऊत यांच्या या टीकेला भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. संजय राऊतांनी भारतीयांचा आणि भारतीय सैन्याचा अपमान केला असून त्यांनी नाक घासू माफी मागावी अशी मागणी बन यांनी केलीये. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत पाक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झालं आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने भारत पाकिस्तान क्रिकेटसंदर्भात काल एक महत्वाचं धोरण जाहीर केलं आहे.
- आंतरराष्ट्रीय सामने आणि स्पर्धांमध्ये पाक विरुद्ध खेळण्यापासून टीम इंडियाला रोखलं जाणार नाही
- त्यामुळे आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत भारत-पाक सामना खेळवला जाणारा
केंद्र सरकारने भारत पाक क्रिकेट संदर्भात हे धोरण जाहिर केल्यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष करत या धोरणावर टीका केलीय.. यावरूनच आता क्रिकेटच्या मैदानावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये देशभक्तीचा सामना पाहायला मिळतोय.
