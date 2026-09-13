'सरकारला जर शिवराळ भाषा कळत असेल तर...'; मुंबईतील मराठा मोर्चावर संजय राऊत स्पष्टच बोलले

मनोज जरांगे पाटील यांचा कालचा कार्यक्रम मी पाहिला ते मुंबईला धडकणार आहेत. बीडला येतील नंतर श्रीगोंदा मी त्यांचा दौरा पाहिला आणि कोर्टाने सांगितला आहे त्यांना आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्यामुळे ते आंदोलन करत आहेत. असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. तसंच, विद्यानंद बापट यांचे उदाहरण देत सरकारला ही भाषा तरी कळते का? असा सवाल राऊतांनी केला आहे.
संजय राऊत म्हणाले की, ''मला आश्चर्य वाटतेय की सरकार चर्चा करत नाही. चर्चा न होण्याच्या पहिलं कारण असा आहे की त्यांची भाषा चांगली नाही. ते थोडी शिवराळ भाषा वापरतात त्यांच्यामुळे त्यांच्या मागण्या मान्य करता येत नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे, सरकारच्या काही मंत्र्यांनी हे असं वारंवार सांगितलं आहे. हेच जर कारण असेल तर पुण्यामध्ये एक विद्यानंद बापट आहेत ते अत्यंत संस्कारी भाषेत त्यांचे आंदोलन करत आहेत. म्हणजे विद्यानंद बापट यांचा एक आदर्श आहे. मराठी भाषा संदर्भात सभ्य संस्कारी भाषा वापरतात. पण ही भाषा वापरली म्हणून त्यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत का? उलट सभ्य संस्कारी आणि सुसंस्कृत भाषा वापरली म्हणून त्यांच्यावर सरकार पुरस्कृत गुंडांनी हल्ला केला आणि त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केला.''
''साधी भाषा वापरणाऱ्या विद्यानंद बापट यांना धमक्या येत आहेत. त्यांना परवाच्या मोर्चाला बाहेर पडू दिलं नाही ही संस्कारी आणि सुसंस्कृत भाषेचा हे मोल आहे. मग जरांगे पाटलांनी जर भाषा वापरली त्याच्यामुळे सरकारचा एवढा जळफळाट व्हायचं कारण नाही. विद्यानंद बापट त्यांची सुसंस्कृत भाषा वापरत आहे, ती तुम्ही स्वीकारा त्यांच्या मागण्या मान्य करा, तुम्ही तेही करत नाही,'' असा टोला संजय राऊतांनी लगावला आहे.
'सरकारला जी भाषा कळते ज्याला ती भाषा कळते ती भाषा वापरावी असं माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितले. सरकारला जर शिवराळ भाषा कळत असेल तर ती भाषा वापरायला पाहिजे सरकारमध्ये अर्धे लोक भ्रष्ट आणि गुंडा आहेत त्यांना कोणती भाषा वापरणार,' असंही त्यांनी म्हटलं आहे.