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'सरकारला जर शिवराळ भाषा कळत असेल तर...'; मुंबईतील मराठा मोर्चावर संजय राऊत स्पष्टच बोलले

मनोज जरांगे 19 सप्टेंबर रोजी मुंबईत धडकणार आहेत. आझाद मैदानावर ते आंदोलन करणार आहेत. त्याबाबत संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 13, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:56 PM IST
'सरकारला जर शिवराळ भाषा कळत असेल तर...'; मुंबईतील मराठा मोर्चावर संजय राऊत स्पष्टच बोलले
Image Credit: Sanjay Raut

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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