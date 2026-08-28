'दिल्लीतून एक बांबू आला अन्...', अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मुदतवाढ दिल्यानंतर राऊत संतापले, 'शिंदेंना अमित शाहांनी...'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमराठी रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. आम्हाला खात्री होती की दिल्लीतून बांबू येईल आणि हे माघार घेतील. तसा तो बांबू राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती दिला आणि त्यांनी तो घातला अशा शब्दांत त्यांनी ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश मान्य आहे असं प्रताप सरनाईक म्हणाले आहेत. मग तुम्ही जोरदार प्रचार करण्याआधी त्यांच्याशी चर्चा केली होती का? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.
"तुम्ही निर्णय घेतल्यावर आणि निर्णय राबवण्याच्या दिशेने पाऊल पुढे टाकल्यानंतर मग शेपूट का घातलं? तुम्ही बंड केलं पाहिजे की मराठीसाठी मंत्रीपद गेलं तरी चालेल. एकनाथ शिंदे जे बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारधारेच्या गोष्टी करत असतात त्यांनी याच्यावर बोललं पाहिजे. आम्ही अमित शाहांचा निर्णय मान्य करणार नाही म्हटलं पाहिजे. हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांचा नाही," असं ते म्हणाले आहेत.
"मी जे सांगत होतो तेच घडलं आहे. आधी तीन महिने आणि आता एक वर्ष. म्हणजे तुम्ही मराठीची मोहीम चालवली होती ती अमित शाहांनी केराच्या टोपलीत टाकली. तुमचा पक्ष अमित शाह चालवतात हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. शिंदे, मिंधे किंवा परिवहन मंत्री यांनी तुम्ही पुन्हा त्यावर तोंड उघडलं नाही. मराठी माणसाचं हे दुर्देव आहे. ही लढाई सरकारने सुरु केली होती. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आमची ही लढाई सुरु आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले की, "संबंधित राज्याची मातृभाषा काम करणाऱ्या प्रत्येकाला आली पाहिजे. मग तो कॉर्पोरेटमधील वरिष्ठ असो किंवा मग बांधकाम मजूर असो. रिक्षाचालकांना तर आलीच पाहिजे. कारण त्यांचा रोजचा संबंध जनतेशी येत असतो. त्यामुळे आम्हीही या मोहिमवेर लक्ष ठेवून होतो, की ते किती टोकाला घेऊन जातात, पण आम्हाला खात्री होती की दिल्लीतून बांबू येईल आणि हे माघार घेतली. तसा तो बांबू राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती दिला आणि त्यांनी तो घातला".
"मुख्यमंत्र्यांचा आदेश मान्य आहे असं ते म्हणाले. मग तुम्ही जोरदार प्रचार करण्याआधी त्यांच्याशी चर्चा केली होती का? किंवा तुमचे जे पक्षप्रमुख आहेत दिल्लीत अमित शाह त्यांना मराठी संदर्भात निर्णय घेताय सांगितलं का? मुजरे घातले होते का हे स्पष्ट केलं पाहिजे," अशी टीका त्यांनी केली.
"पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश निवडणुका कुठल्याही असतील. विषय मराठीचा आहे. त्याचा आणि मराठीचा काय संबंध? म्हणजे हा निर्णय मराठी माणसासाठी नसून राज्यातील हिंदी भाषिकांसाठी घेतला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील जे स्वत:ला मराठीप्रेमी, शिवेसना प्रमुखांचे विचारवाले म्हणवतात त्यांनी बंड केलं पाहिजे," असं आव्हानच त्यांनी दिलं आहे.