/राजकारणात मोठा ट्विस्ट! पवारांच्या राष्ट्रवादीप्रमाणे ठाकरेंच्या शिवसेनेची खेळी? NDA ला पाठिंबा देण्याचे संकेत?

Sanjay Raut On Delimitation Bill : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरुन देशात गदारोळ माजला आहे. हे विधेयक मंजुर करुन घेण्यासाठी भाजप अधिकाअधिक खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने काही अटींसह मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. अशातच शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासाठी NDA ला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे राजकारणात मोठा ट्विस्ट आला आहे.
संजय राऊत हे केंद्र सरकारच्या धोरणांचे कट्टर विरोधक मानले जातात. संजय राऊत यांनी आपला पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतो, असे संकेत दिले आहेत. विरोधी पक्ष प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध करेल असे त्यांनी म्हंटले आहे. मात्र, सरकारने त्यांच्या सुचवलेल्या दुरुस्त्यांचा समावेश केल्यास याला पाठिंबा देण्याचा विचार करू शकतात अशा प्रकारचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
सर्व राज्यात 50% जागा वाढल्या आणि सरकार त्या संदर्भातली भूमिका घेऊन संशोधन संदर्भात प्रस्ताव आणला तर त्याबद्दल चर्चा होऊ शकते असं संजय राऊत म्हणाले. यासंदर्भात इंडिया ब्लॉकच्या कुठलाही पक्ष एकटेपणाने निर्णय घेणार नाही. शिवसेना तसा निर्णय घेणार नाही, NCP तसा निर्णय घेणार नाही आणि काँग्रेसही तसा निर्णय घेणार नाही. आम्ही सर्व मिळून निर्णय घेऊ.
वारंवार प्रश्न विचारला जात आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष किंवा शिवसेना डेलीमीटेशन विधेयकाला समर्थन करेल, असा कुठलाही निर्णय झालेला नाही असं संजय राऊत म्हणाले. सुप्रिया सुळे यांनीही स्पष्ट केले आहे जर काही सुधारित प्रस्ताव आला, तर इंडिया ब्लॉकचे सर्व पक्ष एकत्रित बसतील आणि त्याबाबत सामुदायिक निर्णय होईल. कोणताही पक्ष एकटा निर्णय घेणार नाही, जर कुठल्या पक्षाने एकटेपणाने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला, तर इंडिया ब्लॉक मध्ये त्याबद्दलही चर्चा होईल.. सामुदायिक आणि एकत्रित निर्णय घेतला जाईल आणि कृती केली जाईल असं संजय राऊत म्हणाले.
सरकारने राज्यांमधील लोकसभा आणि विधानसभा जागांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी मोठी दुरुस्ती केली, तर त्या विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतो. आधी सरकारने 50 टक्क्यांची अट लेखी स्वरूपात द्यावी, त्यानंतर आम्ही त्यावर चर्चा करू अशी अट सुप्रिया सुळे यांनी ठेवली आहे. पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत सादर करणार आहे.