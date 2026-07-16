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राजकारणात मोठा ट्विस्ट! पवारांच्या राष्ट्रवादीप्रमाणे ठाकरेंच्या शिवसेनेची खेळी? NDA ला पाठिंबा देण्याचे संकेत?

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरुन देशात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. अशातच एक नवी अडटेट समोर आली आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे संकेत ठाकरेंच्या शिवसेनेने दिले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 16, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:36 PM IST
राजकारणात मोठा ट्विस्ट! पवारांच्या राष्ट्रवादीप्रमाणे ठाकरेंच्या शिवसेनेची खेळी? NDA ला पाठिंबा देण्याचे संकेत?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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राजकारणात मोठा ट्विस्ट! पवारांच्या राष्ट्रवादीप्रमाणे ठाकरेंच्या शिवसेनेची खेळी? NDA ला पाठिंबा देण्याचे संकेत?
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