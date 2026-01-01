English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'पान खाऊन मराठी माणसाच्या...', राऊतांचा टोला; मुस्लीम उमेदवार अन् राणेंवरही बोलले

Sanjay Raut on BJP: भाजपच्या कृपाशंकर सिंह यांनी मुंबईचा महापौर उत्तर भारतीय होणार असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर शिवसेना (उबाठा)खासदार संजय राऊत यांनी भाजपला लक्ष्य करत थेट प्रतिक्रिया दिली आहे.   

Updated: Jan 1, 2026, 01:48 PM IST
'पान खाऊन मराठी माणसाच्या...', राऊतांचा टोला; मुस्लीम उमेदवार अन् राणेंवरही बोलले

Sanjay Raut On Kripashankar Singh Statement : महापालिका निवडणुका आता आगदी काहीच दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. अशात पक्षापक्षांमध्ये आरोपप्रत्यारोपाचे बाण चालवले जात आहेत. दरम्यान मुंबईच्या कुलाब्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काही उमेदवारांना दमदाटी केल्याचा आरोप होत आहे. यावर शिवसेना (उबाठा)चे खासदार संजय राऊत यांनी थेट प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

संविधानाचा भंग करण्याचे काम

"कुलाबा येथे जे घडलं ते सत्य आहे. नार्वेकर हे विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत. ते कायद्याचे अभ्यासक आहेत. त्यांनी राजकीय गोष्टीत सहभागी नाही झाले पाहिजे, मात्र त्यांनी गळ्यात कमळाबाईचा गमछा घालून अर्ज भरले. कुठे राहिला महाराष्ट्र माझा? असे बोलायचे नाही,  कारण महाराष्ट्र राहिलाच नाही. या पूर्वी उमेदवारांना धमकावताना असे कोणाला पाहिले नाही. हे संविधानाचा भंग करण्याचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री हे पाहतायत आणि उत्तेजना देतायत," असे म्हणत संजय राऊत यांनी भाजपला टोला लगावला आहे. 

 

कृपाशंकर सिंह यांच्या विधानावरही बोलले

ठाकरे बंधूंनी युतीच्या वेळी मुंबईचा महापौर एक मराठीच असेल असे म्हटले होते. मात्र, भाजपचे कृपाशंकर सिंह यांनी मुंबईचा महापौर हा हिंदी भाषिक उत्तर भारतीय होईल असे वक्तव्य केले होते. त्यांचे हे वक्तव्य निश्चितच ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणि मनसेला डिवचणारे होते. यावरही खासदार संजय राऊत यांनी सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे.

 

हे वक्तव्य अनवधानाने केलेलं नाही

"यांना मराठी महापौर होऊ द्यायचा नाही. त्यामुळे कृपाशंकर सिंह यांची नेमणूक भाजपने केली आहे. ते, त्यांचा बोलका पोपट आहेत. त्यांनी हे वक्तव्य अनवधानाने केलेलं नाही तर जाणीव पूर्वक केलेले आहे. त्यांनी माहोल निर्माण केल्यावर योगी आदित्यनाथ येणार आणि महाराष्ट्रावर राज्य करणार," असा खटकेबाज टोला संजय राऊतांनी लगावला आहे. 

 

त्या राणे पुत्रांना विचारा काय करणार तुम्ही?

शिवाय, "महाराष्ट्राच्या लढ्यात भाजपचा काहीही संबंध नसलेला पक्ष सत्तेत आहे. मराठी माणसाच्या तोंडावर पान खाऊन पिचकाऱ्या मारण्याचे काम कृपाशंकर सिंह यांच्यामार्फत भाजपने केले आहे. एवढेच काय तर अनेक ठिकाणी  भाजपने मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. आता त्या राणे पुत्रांना विचारा काय करणार तुम्ही?" असा प्रश्न राऊतांनी भाजपला विचारला आहे. 

 

एबी फॉर्मसह 5 कोटी दिले

दरम्यान, भाजपात झालेल्या बंडखोरीबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "भाजप नीतिमत्तेच्या जोरावर नाही तर पैशाच्या जोरावर पक्ष चालवतो. शिंदेच्या पक्षात एबी फॉर्मसह उमेदवारांना 10 कोटी देण्यात आले, तर भाजपकडून एबी फॉर्मसह 5 कोटी दिले जात आहेत. आमच्याकडे बंडखोरी झाली मात्र अनेकांनी उमेदवारी मागे घेतले. भाजपसारखे तमाशे केले नाही."
 

वचननाम्याचे उद्घाटन कधी?

तसेच संजय राऊत यांनी, शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेच्या संयुक्त प्रचार सभांबाबतही माहिती दिली. "4 तारखेला वचननाम्याचे उद्घाटन होणार आहे, त्यावर सुरू असलेले काम लवकरच संपेल. एमएमआर रिजन, शिवतीर्थ, कल्याण डोंबिवली, नाशिक या ठिकाणी सभा भरवण्यात येतील. तर सध्या, आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे हे दोघे वचननाम्यासाठी काम करत आहेत," असं राऊत म्हणाले.

About the Author
Tags:
महापालिका निवडणूक 2026मुंबई महापौरmahapalika election 2026shiv sena ubtSanjay Raut

इतर बातम्या

BMC election 2026 : विमानतळाचा शेजार तरी समस्यांचाच बाजार;...

मुंबई बातम्या