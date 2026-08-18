फडणवीस मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये? खासदाराला शंका; म्हणाला, 'देवेंद्र यांची इथे राहण्यासाठी खूप इच्छा असेल पण...'

भारतीय जनता पार्टीने संघटनात्मक बदल करत नवीन उपाध्यक्ष आणि कोअर टीम जाहीर केल्यानंतर लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एक व्यक्ती एक पद या धोरणानुसार काम करणाऱ्या भाजपाने पियुष गोयल यांच्याकडे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद सोपवण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर काढलं जाईल अशी शक्यता असल्यानेच लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये फेरबदल होईल अशी शक्यता आहे. असं असतानाच सोमवारी अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पुणे दौरा रद्द करुन दिल्लीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटले. त्यामुळेच आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ही भेट फडणवीसांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यासंदर्भात होती की काय अशी शंका उपस्थित केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय राजकारणामध्ये जावं अशी इच्छा राऊत यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे. फडणवीस यांनी आपण राज्याच्या राजकारणामध्येच सक्रीय राहणार असून दिल्लीत जाणार असल्याचं विधान केलं होतं. कालच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्लीत मोदींची भेट घेतली. त्यावरुनच राऊतांना प्रश्न विचारण्यात आला. यासंदर्भात बोलताना राऊतांनी, "राजकारणात पतंग उडवणं हे स्वाभाविक आहे. मग प्रधानमंत्री रिकामडेकडे आहेत का?" असं म्हणत ही भेट म्हणजे मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान फडणवीसांना मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये सामावून घेण्यासंदर्भात तर झाली नाही ना असं सूचक विधान केलं. पुढे बोलताना राऊत यांनी, "दिल्लीला फडणवीस यांची गरज आहे. देवेंद्र यांना दिल्लीची आवड नसली तरी राष्ट्र त्यांना साद घालत आहे. प्रधानमंत्री यांना उत्तम कॅबिनेट बनवण्याचे आहे. त्यासाठी ते देवेंद्र फडणवीस यांना सांगतायेत. घर बदलायचं म्हणजे आवरा आवर करावी लागते. देवेंद्र यांची इथे राहण्यासाठी खूप इच्छा असेल पण त्यांच्या बाजूचे लोक देव पाण्यात घालून बसलेत," असं म्हटलं.
थेट एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख न करताना राऊत यांनी सूचक विधान करताना, "देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान यांना भेटतात. तसे काही लोक शहा यांना भेटतात," असं म्हटलं. फडणवीस यांची महाराष्ट्रात राहण्याची इच्छा असल्यासंदर्भात बोलताना, "इथेच राहणार म्हणजे इथे राहणार नाहीत. ते पुन्हा येईल म्हणत होते तेव्हा आले नाहीत, त्यासाठी त्यांना शिवसेना फोडावी लागली,राज्यपाल मॅनेज करावे लागले. त्यांना एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करावं लागलं," असा टोला राऊत यांनी लगावला.
देशाचे यशस्वी पंतप्रधान आणि भारताचे वैश्विक नेतृत्व मा. नरेंद्र मोदीजी यांची आज नवी दिल्ली येथे भेट घेतली आणि विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा केली.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 17, 2026
महाराष्ट्रातील विविध विकास प्रकल्पांची सविस्तर माहिती त्यांना दिली आणि केंद्र सरकारशी समन्वयातून राबविल्या जात असलेल्या योजना,… pic.twitter.com/M8oSWHf5T9
संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये पुन्हा एकदा धर्मेंद्र प्रधान यांना संधी दिली जाण्याच्या शक्यतेसंदर्भात बोलताना संजय राऊत यांनी, "धर्मेंद्र प्रधान हे त्यांच्या शिक्षण खात्यात उत्तम काम करू शकले नाही, म्हणून राजीनामा घ्यावा लागला आणि जर त्यांना खातं द्यायचं असेल तरुणांचा विचार करावा लागेल. तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळायचे असेल तर ते करतील," असं सूचक विधान केलं. तसेच, "संघटनेच्या दृष्टीने महत्वाचे विनोद तावडे आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन टीम बनवून काम करतो," असंही राऊत म्हणाले.