Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /फडणवीस मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये? खासदाराला शंका; म्हणाला, देवेंद्र यांची इथे राहण्यासाठी खूप इच्छा असेल पण...

फडणवीस मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये? खासदाराला शंका; म्हणाला, 'देवेंद्र यांची इथे राहण्यासाठी खूप इच्छा असेल पण...'

सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेले आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्याचे फोटो पोस्ट केले

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 18, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:22 AM IST
फडणवीस मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये? खासदाराला शंका; म्हणाला, 'देवेंद्र यांची इथे राहण्यासाठी खूप इच्छा असेल पण...'
Image Credit: राज्यसभा खासदाराने व्यक्त केली शंका (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील धावत्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर
2
3
4
5