Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /‘दोन दिवस कुणाला फोडले नाही तर शिंदे अस्वस्थ होतात, त्यांच्या मुलाने...’; ऑपरेशन टायगरवरुन राऊतांचा टोमणा

‘दोन दिवस कुणाला फोडले नाही तर शिंदे अस्वस्थ होतात, त्यांच्या मुलाने...’; 'ऑपरेशन टायगर'वरुन राऊतांचा टोमणा

मुंबई महानगरपालिकेच्या राजकारणामध्ये उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या शिवसेनेकडून वेगळे प्रयत्न सुरु असल्याच्या बातम्या समोर येत असतानाच यावरुन राऊतांनी खोचक प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:11 PM IST
‘दोन दिवस कुणाला फोडले नाही तर शिंदे अस्वस्थ होतात, त्यांच्या मुलाने...’; 'ऑपरेशन टायगर'वरुन राऊतांचा टोमणा
Image Credit: राऊत यांचा खोचक टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DJ बंदीसाठी पुणेकर रस्त्यावर, मुंबईत मात्र गणपतीच्या 10 पैकी 'या' 4 दिवशी रात्री उशीरापर्यंत DJ चा दणदणाट; सरकारनेच दिली परवानगी
2
3
4
5