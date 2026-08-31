‘दोन दिवस कुणाला फोडले नाही तर शिंदे अस्वस्थ होतात, त्यांच्या मुलाने...’; 'ऑपरेशन टायगर'वरुन राऊतांचा टोमणा

मुंबई महानगरपालिकेमधील महापौरपदावर मागील आठवड्यात दावा सांगणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून आता 'ऑपरेशन टायगर'चा प्रयत्न महापालिकेत सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक आपल्या गटात सहभागी करुन घेण्यासाठी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून प्रयत्न सुरु असल्याचे वृत्त आहे. पडद्यामागून यासंदर्भातील प्रत्यक्ष हलचाली सुरु झाल्याचं वृत्त असतानाच या बातमीवरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तथा खासदार संजय राऊत यांनी शिंदेंना खास आपल्या शैलीत टोला लगावला आहे. फोडाफोडीच्या राजकारणावरुन राऊतांनी थेट शिंदेंचे खासदार पुत्र श्रीकांत शिंदे हे डॉक्टर असल्याचा संदर्भ देत विधान केलं आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत ते पाहूयात पण त्यापूर्वी नक्की मुंबई महापालिकेमध्ये पडद्यामागील घडामोडींची काय चर्चा आहे ते पाहूयात...
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील आठवड्यामध्ये, "सध्याच्या अडीच वर्षांच्या भाजप महापौरपदानंतर पुढील सव्वा वर्ष शिंदेसेनेचा महापौर असेल आणि त्यानंतर पुन्हा सव्वा वर्ष भाजपचा महापौर असेल," असं म्हटलं. शिंदेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा आणि महायुती समन्वय समितीतील आश्वासनाचा उल्लेख केला. शिंदेसेनेचे महापालिका गटनेते अमेय घोले यांनीही या फॉर्म्युल्याची पुष्टी केली. शिंदेंनी केलेल्या या वक्तव्यावर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी, महापौरपद अडीच वर्षांसाठी की सव्वा वर्षांसाठी याबाबत कुठलाही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. सध्या रितू तावडे महापौर आहेत आणि चर्चा सुरु नाही," असं स्पष्ट केलं. तर मंत्री आशिष शेलार यांनी, "एकनाथ शिंदे यांनी अनौपचारिक चर्चेत काही बोलले असेल तर त्यावर अधिकृत प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. रितू तावडे उत्तम काम करत आहेत," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.
याच चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आता पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद भाजपकडे राहणार असून त्यानंतरच्या सव्वा वर्षासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेला महापौरपद मिळण्याचा फॉर्म्युला असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, पुढील टप्प्यातील महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेने आतापासूनच राजकीय तयारी सुरू केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षातील काही नगरसेवकांना आपल्या गोटात आणून महापालिकेत आपलं संख्याबळ वाढवण्याच्या शिंदे सेनेच्या हलचाली सुरु आहेत. पडद्यामागील याच हालचालींना ‘मिशन टायगर’ असे नाव देण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षातील नगरसेवक मोठ्या संख्येने आपल्या बाजूने आल्यास एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे महापालिकेतील संख्याबळ वाढू शकते. त्यामुळे पुढील टप्प्यात भाजपासोबत वाटाघाटी करताना महापौरपदावर दावा अधिक मजबूत करण्याचा एकनाथ शिंदे सेनेचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, ‘मिशन टायगर’ यशस्वी झाल्यास केवळ संख्याबळ वाढवण्यापुरतेच हे समीकरण मर्यादित राहणार नसून त्याचे बरेच परिणाम दिसून येतील. महापौरपदाचा ठरलेला सव्वा वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून घेण्यासाठीही भाजपवर राजकीय दबाव निर्माण करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याच साऱ्या घडामोडींबद्दल आज पत्रकार परिषदेमध्ये राऊत यांना विचारण्यात आलं असताना त्यांनी बीएमसीमधील या 'ऑपरेशन टायगर'वरुन सणसणीत टोला लगावला. फोडाफोडीच्या राजकारणावर कटाक्ष टाकताना राऊतांनी, "तुमच्या बातम्या आहेत. आमचे नगरसेवक कुठेही जात नाहीत. जात प्रमाणपत्राच्या नावाखाली बाद केले जात आहेत. फोडा, झोडा हे त्यांना करायची सवय लागलीय. दोन दिवस कुणाला फोडले नाहीत, तर ते अस्वस्थ होतात. त्यांच्या मुलाने त्यांच्यावर लवकर उपचार करावेत," असा टोला लगावला आहे.