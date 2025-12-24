English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
"मुसलमान जर 19 मुलं..." नवनीत राणांच्या 'त्या'वक्तव्यावर संजय राऊतांच प्रत्युत्तर

Navneet Rana Statement: भाजपच्या माजी खासदार नवनीत राणा यांच्या “मुस्लिम 19 मुले जन्म देतात, हिंदूंनी 3-4 मुले जन्म द्यावीत” या वक्तव्यावरून नवा वाद सुरू झाला आहे.  

Updated: Dec 24, 2025, 09:07 PM IST
Sanjay Raut On Navneet Rana's Statement: भाजपाच्या माजी खासदार नवनीत राणा यांचे एक वक्तव्य सध्या फारच चर्चेत आहे. हिंदूंनी अधिक मुलं जन्माला घालावीत असं वक्तव्य राणा यांनी केल आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्या खास शैलीत प्रत्युत्तर दिले आहे. 

मुसलमान जर 19 मुलं जन्माला घालत आहेत तर...

दरम्यान, नवनीत राणा यांनी मौलाना सय्यद कादरी यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत "मुसलमान जर 19 मुलं जन्माला घालत आहेत तर हिंदूंनीही तीन ते चार मुलं जन्माला घातली पाहिजेत." असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरून नवा वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे खासदार संजय राऊत आणि नवनीत राणा यांच्यामध्ये चांगलीच जुंपली आहे. 

 

संजय राऊत यांनी घेतला नवनीत राणांचा समाचार 

नवनीत राणा यांच्या या वक्तव्याचा खासदार संजय राऊतांनी चांगलाच समाचार घेतलाय. त्यांच्या 
स्टाईलमध्ये राऊतांनी नवनीत राणा यांना प्रत्युत्तर दिलंय.अपत्य जन्माला घालण्याच्या या मुद्यावरून यापूर्वीही अनेकदा चर्चा झालेल्या आहेत.या विषयात अनेक मतमतांतरे आहेत.मात्र आता नवनीत राणांच्या वक्तव्यानं पुन्हा एकदा या मुद्यावरून वाद पेटलाय.

सुषमा अंधारे यांचा नवनीत राणांवर निशाणा

 संजय राऊतांनंतर सुषमा अंधारे यांनी देखील या वक्तव्यावरून नवनीत राणा यांच्यावर निशाणा साधला आहे. याबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, " यांना यांना स्वतःचा बुद्ध्यांक नाही किंवा खासदार म्हणून जो ओरा सांभाळायचा असतो तो या लोकांकडे नाही. खरंतर अमरावतीमध्ये कुपोषित बालकांचा गंभीर प्रश्न आहे. एमआयडिसी 
मुद्दा आहे पाण्याचा प्रश्न आहे त्यावर या बाई कधीच बोलत नाही. यांचं उठसूट विघटन कार्य वक्तव्य करायचं ,जाती धर्म देश करायचा करण राणासारखे लोक विकासाच्या मुद्द्यावर बोलत नाही. ठीक आहे सुरुवात तुम्ही तुमच्या पासून करा आम्ही डोहाळे जेवणाची जबाबदारी घेतो माझा यशोमती ठाकूर यांच्याशी बोलणं झालं आहे.

